La genèse des fameuses «brochures rouges» des votations

Un seul objet étant soumis au peuple le 9 février, la brochure d'explication sera cette fois assez mince – seulement 16 pages.



L’imprimerie Vogt Schild de Derendingen, dans le canton de Soleure, exécute une grosse commande pour la Confédération: six millions de «brochures des explications du Conseil fédéral» y sont imprimées pour chaque votation fédérale.

Les boîtes aux lettres des personnes ayant le droit de vote recevront à nouveau les «brochures des explications du Conseil fédéral» pour la votation du 9 février. Celles-ci sont imprimées par l’imprimerie Vogt Schild de Derendingen. L’entreprise a été chargée par la Confédération d’imprimer ces brochures pour les quatre dimanches de votation annuels.

Mais pour que ces brochures arrivent dans les ménages dans les délais, il faut s’y prendre à l’avance. A peine les dernières votations fédérales de novembre terminées, l’imprimerie de Derendingen travaillait déjà à la prochaine brochure en vue de la votation du 9 février portant sur l’initiative populaire pour la responsabilité environnementale. Nous avons assisté à l’impression.

La brochure des explications du Conseil fédérales est imprimée dans les quatre langues nationales: français, italien, romanche et allemand. SRF/Marco Jaggi

Les machines tournent à un rythme régulier. «Nous produisons actuellement environ 23’000 exemplaires par heure», explique Rolf Steiner, qui dirige l’imprimerie soleuroise depuis 23 ans. Cette fois, il y a relativement peu de travail. «La brochure des explications pour février est très mince, car il n’y a qu’un seul objet – elle ne fait que 16 pages.»

D’un point de vue financier, l’imprimerie a tout intérêt à ce que le peuple suisse se prononce sur le plus grand nombre possible d’objets. «Pour nous, c’est clair: plus il y a de votations, mieux c’est, dit Rolf Steiner en souriant. Mais de toute façon, c’est à chaque fois un grand défi.»

Jusqu’à 600 tonnes de papier

Pour Vogt Schild, la commande de la Confédération est la plus grosse commande d’impression. Le personnel y travaille pendant cinq semaines. Quinze collaboratrices et collaborateurs travaillent 24 heures sur 24 – en trois équipes – pour réaliser la brochure.

Rolf Steiner dirige l’imprimerie Vogt Schild depuis 23 ans. SRF/Marco Jaggi

Le nombre d’objets et donc l’épaisseur de la brochure font une grande différence pour Vogt Schild. Rolf Steiner l’illustre par la quantité de papier: «le projet de février nécessite 100 tonnes de papier», relève-t-il. Mais s’il y a par exemple quatre objets avec chacun des explications détaillées, le besoin en papier augmente jusqu’à 600 tonnes. «Ce sont des quantités incroyables qui doivent être livrées de manière échelonnée. Nous n’aurions pas de place ici pour une telle quantité de papier en une seule fois.»

L’impression des bulletins de vote – une science en soi

L’imprimerie de Derendingen n’imprime pas seulement les brochures d’explication, mais aussi les bulletins de vote. C’est une science en soi, souligne Rolf Steiner. «Il y a beaucoup de savoir-faire et de passion derrière tout cela». La découpe en demi-cercle sur le bord du bulletin de vote est particulièrement délicate.

Précédent Suivant Les bulletins de vote sont d’abord imprimés sur de grandes feuilles contenant 36 bulletins, qui seront découpées ultérieurement. Sur la photo, le responsable de la production Roger Wolf. SRF/Marco Jaggi L’impression initiale et le résultat final. SRF/Marco Jaggi Les bulletins doivent être découpés avec précision. SRF/Marco Jaggi Les bulletins de vote sont pratiquement prêts. Il ne manque plus que la découpe en demi-cercle si caractéristique sur leur côté. SRF/Marco Jaggi Une fois que la découpe en demi-cercle a été effectuée, il ne reste plus qu’à mettre les bulletins en piles. SRF/Marco Jaggi Image 1

Pour que la brochure d’information arrive à temps, l’imprimerie réserve des créneaux horaires pour chaque scrutin. S’il n’y a pas de vote, l’entreprise se retrouve les mains vides. Parfois, cependant, il y a moins à faire, comme dans le cas du vote unique de février.

De l’imprimerie aux postes d’emballage

12 millions d’agrafes sont poinçonnées dans les 6 millions de brochures. Les 2500 palettes de brochures seront bientôt livrées à 67 points dans les cantons, où elles seront mises sous enveloppe – par exemple par des ateliers de personnes handicapées.

Lors de la dernière votation, le taux de participation n’était que de 45 pour cent. Le fait qu’une grande partie de la population jette le produit imprimé de Vogt Schild directement dans le vieux papier ne dérange pas Rolf Steiner. «Nous sommes fiers, en tant qu’imprimerie, de pouvoir contribuer à la démocratie suisse.»

Texte traduit de l’allemand à l’aide de DeepL/op

