La pandémie a enrichi les ménages suisses

Un employé déplace une table au Café Arcas, le lundi 16 mars 2020, à Coire. Le gouvernement grison avait alors décidé de fermer des magasins et des établissements de restauration en raison du coronavirus. Keystone / Gian Ehrenzeller

Les ménages suisses ont mis de côté 30 à 40 milliards de francs supplémentaires durant la pandémie de coronavirus. C’est en tout cas la conclusion d’une étude de la Banque nationale suisse (BNS).

Pourquoi les gens ont épargné davantage: les gens ont été contraints de rester chez eux en raison du confinement pendant la pandémie de coronavirus. Dans la plupart des cas, ils n’ont pas pu se rendre au bureau. Les restaurants et les bars étaient fermés et les déplacements très difficiles. Le tourisme, la restauration et d’autres secteurs économiques ont été maintenus à flot par des mesures de soutien.

La nouvelle normalité a dominé nos vies pendant des mois à partir de 2020. Comme il était parfois presque impossible de continuer à consommer comme avant, les gens ont épargné davantage et même massivement: à la mi-2022, une somme à deux chiffres en milliards s’était accumulée sur les comptes bancaires privés dans toute la Suisse. Concrètement, une analyse de la Banque nationale suisse (BNS) chiffre cette épargne supplémentaire à un montant de 30 à 40 milliards de francs. Cela correspond à environ 5% de la production économique annuelle totale de la Suisse.

Ce qu’il est advenu cet argent: la BNS collecte de nombreuses données sur l’épargne, la richesse et l’évolution économique en général. L’analyse de ces données montre clairement que depuis le coronavirus, les ménages suisses ont mis beaucoup d’argent de côté au lieu de le consacrer à la consommation, aux voyages, etc.

Il est vrai que, surtout dans les mois qui ont suivi le premier confinement en 2020, il y a eu ce que l’on appelle une consommation de rattrapage, car les magasins et les frontières nationales venaient de rouvrir. Cependant, une partie considérable de l’«épargne coronavirus» est restée à la banque. Selon les données de la BNS, la majeure partie de l’argent a été investie dans des placements financiers, tels que des actions et des obligations.

L’analyse de la BNS Lifting the veil on the pandemic savings of Swiss households, SNB Economic Notes 1/2025.Lien externe

Pourquoi tout n’a pas été dépensé à nouveau: si nous ne nous contentons pas de laisser l’argent sur un compte courant, mais que nous l’investissons, par exemple en bourse, ou que nous le versons dans les deuxième et troisième piliers de notre système de prévoyance, cet argent n’est plus aussi facilement disponible. Selon les données de la BNS, c’est exactement ce qui s’est passé.

En conséquence, les ménages, du moins les plus aisés, ont augmenté leur épargne à long terme. Des sommes impressionnantes ont ainsi été accumulées. En plus de l’augmentation générale de la richesse, qui aurait eu lieu même sans la pandémie, les actifs financiers des ménages suisses ont gonflé de 75 milliards de francs supplémentaires, estime l’étude de la BNS.

Tous les pays ne sont pas égaux: des observations similaires sur le comportement d’épargne pendant la pandémie peuvent être trouvées dans d’autres pays, comme on peut le lire dans l’étude de la BNS. Non seulement en Suisse, mais aussi dans les pays voisins et aux États-Unis, les gens ont réduit leur consommation et épargné davantage.

Cependant, aux États-Unis surtout, la situation a changé après le confinement: au lieu d’investir leur argent à relativement long terme, les Américains ont fini par dépenser leur épargne pour consommer à nouveau. L’économie américaine s’en est trouvée renforcée. En Suisse, en revanche, le comportement d’épargne a permis à la population – dans son ensemble – de s’enrichir à long terme.

Tous les individus ne sont pas égaux: les données ne révèlent rien sur la répartition des richesses supplémentaires. On peut supposer que les ménages à faibles revenus – par nécessité – ont probablement dépensé à nouveau la majeure partie de cet argent. En supposant qu’ils aient réussi à mettre de l’argent de côté pendant la crise du coronavirus.

En clair, et indépendamment de la nouvelle étude du BNS, on peut dire que si le coronavirus a conduit à une plus grande richesse, c’est chez ceux qui disposaient déjà d’une somme d’argent relativement importante avant la pandémie.

Texte traduit de l’allemand à l’aide de DeepL/op