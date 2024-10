La semaine en Suisse

Peu claire, trop complexe, éloignée des besoins concrets de la population. Les raisons avancées par les spécialistes pour expliquer le rejet de la modification de la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) par 67% de l’électorat suisse sont nombreuses.

Le problème des rentes pour les bas salaires et les personnes travaillant à temps partiel reste entier, a toutefois rappelé la ministre de l’Intérieur Elisabeth Baume-Schneider. La conseillère fédérale envisage, à l’avenir, non pas une nouvelle grande réforme du système, mais plusieurs petites réformes plus concrètes et plus compréhensibles.

L’initiative sur la biodiversité, qui demandait que davantage de terres et de ressources financières soient consacrées à la nature, a également échoué dans les urnes. Bien que le problème de la disparition des espèces animales et végétales soit reconnu, le peuple suisse n’a pas été convaincu par la solution proposée par les associations environnementales à l’origine de l’initiative. Celle-ci se heurtait aussi à l’opposition du secteur agricole. Mais si seule la diaspora suisse avait voté, le texte aurait été accepté.