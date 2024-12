Politique, sport ou culture; ces personnalités suisses qui se sont éteintes en 2024

En 2024, de nombreuses personnalités suisses sont décédées. Ici, de gauche à droite: André Simonazzi, porte-parole du Conseil fédéral; la jeune cycliste zurichoise Muriel Furrer; le journaliste Claude Torracinta, l'un des pères de l'émission Temps présent de la RTS; et enfin l'acteur franco-suisse Alain Delon. RTS

Un monstre sacré du cinéma, le porte-parole du Conseil fédéral ou encore un ancien président du CICR; de nombreuses personnalités suisses ont rendu leur dernier souffle cette année. Retour sur quelques-unes d'entre elles.

7 minutes

RTS/doe avec ats

Impossible d’oublier qu’une immense star franco-suisse nous a quittés cet été. Le 18 août, Alain DelonLien externe s’est éteint à l’âge de 88 ans dans sa propriété française de Douchy. Véritable légende du cinéma, l’acteur s’était installé en 1985 à Chêne-Bougeries, dans le canton de Genève, et possédait la nationalité suisse depuis 2000.

>> Voir le sujet du 19h30 de la RTS sur le lien entre Alain Delon et la Suisse:

Le 15 octobre, c’est une figure de la question jurassienne qui est emportée. Le poète et écrivain Alexandre VoisardLien externe s’est éteint cette nuit-là à l’âge de 94 ans. Auteur du poème «Ode au pays qui ne veut pas mourir», il avait contribué à l’éveil culturel du canton.

Le 23 mars, c’est une autre Jurassienne, la comédienne à la gouaille inimitable La CastouLien externe – de son vrai nom Catherine Burkhardt – qui a choisi de partir à 75 ans, souffrant depuis «de longs mois d’une maladie incurable». Elle avait notamment joué dans plusieurs sitcoms sur la TSR dont «Carnotzet», «Bigoudi» ou «Les Pique-Meurons».

Le 2 décembre, le fondateur des Éditions Slatkine, Michel-Edouard Slatkine,Lien externe est décédé dans sa 92e année. La société, désormais dirigée par ses fils Ivan et Michel-Igor Slatkine, s’est notamment distinguée avec la publication des œuvres complètes de Charles Ferdinand Ramuz, enrichies d’analyses de chercheurs.

Roger Pfund est le dessinateur du passeport suisse. KEYSTONE/Gaetan Bally

L’année aura également vu partir l’auteur de BD genevois Daniel CeppiLien externe, le peintre et graphiste genevois Roger PfundLien externe, connu comme le père du passeport suisse, ainsi que le metteur en scène et comédien genevois Andrea NovicovLien externe qui avait dirigé le Théâtre Populaire Romand à La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel, ainsi que le Théâtre de l’Orangerie à Genève.

Dans le monde de la musique, plusieurs étoiles se sont aussi éteintes. C’est le cas de la grande dame du jazz suisse Irène SchweizerLien externe, qui est décédée le 16 juillet à l’âge de 83 ans. Eric TappyLien externe, ténor vaudois à la renommée internationale, et le clarinettiste de jazz jurassien Jacky MillietLien externe sont partis respectivement à l’âge de 94 et 93 ans.

Enfin, des artistes suisses comme la photographe et reporter d’origine neuchâteloise Monique JacotLien externe, le photographe grison Hans DanuserLien externe et l’illustrateur vaudois Etienne DelessertLien externe (le père du personnage Yok-Yok) sont décédés en 2024.

>> Lire aussi le sujet de la RTS: Etienne Delessert, père de Yok-Yok, est-il boudé par le canton de Vaud?Lien externe

>> Voir le documentaire de la TSR sur la photographe Monique Jacot:

Ces personnalités suisses disparues

Le 10 mai 2024, c’est une figure bien connue des journalistes qui s’est éteinte. André SimonazziLien externe, porte-parole du Conseil fédéral et vice-chancelier de la Confédération, est décédé subitement lors d’une randonnée. Il avait 55 ans.

>> Voir le sujet du 19h30 de la RTS sur les hommages rendus à André Simonazzi:

Le monde médiatique romand a également dit au revoir à une figure emblématique, le journaliste Claude TorracintaLien externe, mort le 29 mai à Genève à l’âge de 89 ans. À la Télévision suisse romande (TSR), il a été l’un des pères fondateurs de l’émission Temps présent.

>> Voir le documentaire de la RTS sur Claude Torracinta: Claude Torracinta, géant du petit écranLien externe

La Suisse a aussi fait ses adieux à plusieurs personnages qui ont marqué la diplomatie et la politique du pays. C’est le cas notamment de Cornelio SommarugaLien externe, l’ancien président du CICR (de 1987 à 1999) et père de l’actuel conseiller aux États Carlo Sommaruga, qui est décédé le 18 février à Genève à l’âge de 91 ans.

Verena DienerLien externe, ancienne parlementaire fédérale et fondatrice des Vert’libéraux en 2004, est partie le 28 juin. Plus tard, le 13 octobre, c’est Hans Weiss,Lien externe cofondateur et ancien directeur de la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage, qui est décédé.

D’autres figures connues du grand public, comme le patron de la buvette de Saletta aux Paccots (canton de Fribourg) et armailli Raoul ColliardLien externe, devenu légende de La Fête des vignerons, sont décédées. C’est aussi le cas du célèbre funambule argovien Freddy NockLien externe, issu de la famille du cirque Nock.

>> Voir le sujet du 12h45 de la RTS sur Raoul Colliard, armailli hors du commun:

L’année 2024 a aussi vu les décès de l’ancien évêque de Coire à la ligne très conservatrice Vitus HuondeLien externe et du pionnier suisse de l’informatique Niklaus WirthLien externe. Elle a aussi emporté à 111 ans celle qui était considérée comme la doyenne de la Suisse: Marie GuerneLien externe, une Biennoise née le 26 mars 1912, soit avant le naufrage du Titanic.

Adieux dans le monde du sport

Le 27 septembre, le cyclisme suisse est sous le choc. À seulement 18 ans, la Zurichoise Muriel FurrerLien externe décède après une grave chute lors de la course sur route junior des Mondiaux de Zurich.

>> Voir le sujet du 19h30 de la RTS sur la cycliste zurichoise Muriel Furrer:

C’est un mois noir pour le cyclisme. Le 16 septembre, Robert Dill-BundiLien externe, champion olympique de poursuite en 1980, s’éteint à 65 ans des suites d’une longue maladie.

>> Voir aussi le témoignage à la RTS de Robert Dill-Bundi: Atteint d’un cancer au cerveau, l’ancien champion olympique de cyclisme sur piste Robert Dill-Bundi livre un témoignage poignantLien externe

Au printemps, le 20 avril, Adrian LehmannLien externe, athlète bernois de 34 ans, est victime d’un infarctus après avoir réalisé l’an dernier sa meilleure performance sur marathon.

Le 18 janvier, c’est Josef Haas – dit Sepp HaasLien externe –, légende du ski de fond et médaillé de bronze aux Jeux olympiques de 1968, qui est décédé à l’âge de 86 ans.

Et à quelques jours de la nouvelle année, le 25 décembre, c’est le judoka jurassien Eric HänniLien externe, premier médaillé olympique de l’histoire du judo suisse avec l’argent aux Jeux de Tokyo en 1964 et neuvième Dan de cet art martial, qui est décédé à l’âge de 86 ans.

En 2024, le monde du football suisse n’a pas non plus été épargné. Il a dit au revoir notamment à Jacques GuhlLien externe, fondateur de la première école de football en Valais en 1959, comédien et poète, qui s’est éteint en janvier à 101 ans.

>> Voir le sujet que Sports dimanche de la RTS a consacré à Jacques Guhl pour ses 100 ans:

Le hockey suisse est lui aussi en deuil. Le 16 septembre, Paul-André CadieuxLien externe, qui a marqué l’histoire de ce sport, notamment avec Fribourg-Gottéron au début des années 1990, est décédé à 77 ans. Kim CollinsLien externe, ancien hockeyeur et entraîneur du HC Bienne et du HC Sierre, est mort lui le 30 octobre à 62 ans.

Enfin, Daniel Piller, international à 61 reprises, puis directeur du Service des sports de La Chaux-de-Fonds, est décédé le 11 février à 77 ans. Sans oublier Geo MantegazzaLien externe, ancien président du HC Lugano (1978-1990), qui a disparu à 95 ans le 10 octobre dernier.