«Suisse de l’étranger cherche amie»: quand une petite annonce mène à l’émigration

Dorothe et son mari Christian (tous deux avec des lunettes de soleil) au milieu du clan Padrutt. SRF

Il y a plus de 60 ans, Hanni Padrutt a fait le grand saut en partant pour la Nouvelle-Zélande. Son émigration a posé les fondements d'une famille «Swiss-Kiwi» nombreuse. Deux autres Suissesses, qui ont fait le même voyage après elle, sont devenues ses belles-filles.

8 minutes

«En fait, Max est allé en Suisse pour acheter une voiture. Il espérait peut-être aussi trouver une fille pour rentrer avec lui», raconte Hanni Padrutt, 88 ans. Max Padrutt, un fromager qualifié d’Arosa (canton des Grisons), était alors en train de se construire une nouvelle vie en Nouvelle-Zélande. Mais il lui manquait quelque chose pour être heureux, raison pour laquelle il est retourné dans sa patrie d’origine au début des années 1960.

Partir en Nouvelle-Zélande sur un coup de tête

Max a passé une annonce dans le journal agricole «Die Grüne»: «Suisse de l’étranger cherche amie pour la Nouvelle-Zélande». Hanni, qui a grandi dans les environs de Winterthour (canton de Zurich), rêvait depuis toujours de partir à l’étranger.

Hanni Padrutt raconte à Mona Vetsch sa vie riche et pleine d’aventures. SRF

Alors âgée de 24 ans, la jeune Hanni a répondu à l’annonce et, sans trop réfléchir, a déposé l’enveloppe dans la boîte aux lettres jaune: «Je me disais que si je remettais au lendemain, la lettre irait au feu, ou que je finirais par ne pas l’envoyer.» Hanni ne croyait cependant pas sérieusement que quelque chose pourrait en résulter.

Mais les choses se sont passées autrement. Hanni se souvient du moment où Max lui a rendu visite pour la première fois: «J’ai failli m’enfoncer dans le sol, j’étais tellement effrayée! Mais il était beau et sympathique.» Les deux s’entendaient à merveille et Hanni a décidé sans hésiter de partir avec Max en Nouvelle-Zélande.

Max est revenu en Suisse pour acheter une nouvelle voiture. Il a également trouvé l’amour en Hanni. Album privé des Padrutt

Pour rassurer sa famille, les deux se sont rapidement fiancés en Suisse. D’ailleurs, Max a aussi trouvé une voiture. Sa visite dans son ancienne patrie a donc été une réussite totale.

Le rêve d’une vie meilleure

C’est sur ce bateau que Hanni et Max ont passé cinq semaines pour se rendre en Nouvelle-Zélande. Album privé des Padrutt

Le voyage en bateau a duré cinq semaines. Hanni et Max voyageaient dans des cabines séparées mais l’espoir d’une vie meilleure les unissait.

Max avait grandi dans un foyer et Hanni dans des conditions modestes. En Nouvelle-Zélande, ils ont eu la chance de construire quelque chose qui n’aurait guère été possible en Suisse.

Ils ont d’abord travaillé comme employés dans une ferme. Rapidement, Hanni et Max ont pu acheter leur propre ferme dans la région de Taranaki, sur l’Île du Nord, où ils se sont lancés dans l’élevage laitier. Ils ont fondé une famille et ont eu quatre fils et deux filles.

La vie était austère, mais heureuse : Hanni et Max auprès de leurs vaches. Album privé des Padrutt

«Il se passait beaucoup de choses chaque jour. J’étais toujours contente quand tout le monde était au lit le soir, en bonne santé. C’étaient des années simples, mais heureuses», raconte Hanni. Malheureusement, le bonheur a été de trop courte durée: Max, atteint d’une tumeur au cerveau, est décédé à l’âge de 60 ans seulement.

Une autre Suissesse expatriée

Après la mort de Max, c’est son fils aîné Christian qui a repris la ferme, avec à ses côtés non pas une Néo-Zélandaise, mais Dorothe, originaire comme Hanni de la région de Winterthour. Dorothe était arrivée en Nouvelle-Zélande à la fin des années 1980 comme jeune fille au pair.

Elle a trouvé en Christian l’amour et un nouveau foyer. Mais le chemin a été marqué par le mal du pays et des décisions difficiles.

Lorsque Dorothe s’est installée dans la ferme de son mari Christian, elle n’avait aucune expérience dans l’agriculture. «J’ai dû donner un coup de main à la ferme, et puis les enfants sont arrivés très vite», raconte-t-elle.

Il est malheureusement décédé beaucoup trop tôt: Max Padrutt avec ses enfants. Album privé des Padrutt

Dorothe parlait à peine anglais et se sentait souvent seule. La nostalgie de sa patrie d’origine la faisait souffrir. «Mon mal du pays m’a presque tuée», avoue Dorothe.

Une nuit à se sentir perdue

Cela a également pesé de plus en plus sur sa relation avec son mari Christian: «Nous avions déjà un enfant à l’époque et j’étais enceinte du deuxième. Christian m’a alors dit: ‘Si tu es si malheureuse, retourne en Suisse’. J’ai passé une nuit à me sentir perdue. J’étais dans mon lit et je me demandais ce que j’allais faire.»

Le lendemain matin, Christian lui a promis qu’ils essaieraient de retourner ensemble en Suisse si elle ne parvenait pas à se faire à la Nouvelle-Zélande. «Cela a été pour moi le déclic pour tout», dit-elle. Le soutien de Christian l’a aidée à se sentir vraiment à l’aise en Nouvelle-Zélande.

Une troisième expatriation depuis Winterthour

Grâce à son expérience, Dorothe a ensuite été un soutien pour la jeune femme suivante qui a quitté Winterthour pour prendre le chemin de la Nouvelle-Zélande. Anja est également venue à 19 ans travailler comme fille au pair dans la ferme voisine des Padrutt. C’est ainsi qu’elle a fait la connaissance de Mario, le plus jeune fils de Hanni.

A son retour en Suisse, Anja a pensé que cet amour au-delà des frontières était terminé. «Mais Mario a décidé de venir en Suisse», se souvient-elle.

Mario est arrivé en Suisse avec une valise et prévoyait d’y rester un an. Cela a finalement duré dix ans, et à leur retour en Nouvelle-Zélande, Mario et Anja avaient deux jeunes enfants en plus de leurs valises.

Vous vivez à l’étranger ou vous avez pour projet d’émigrer? Abonnez-vous à nos articles sur la Cinquième Suisse.

«Seules les personnes qui ont émigré peuvent comprendre»

C’est Anja qui a proposé de partir en Nouvelle-Zélande, à l’origine temporairement. «J’étais sûre à cent pour cent de ne pas vouloir émigrer, car j’ai un lien très fort avec ma famille», explique-t-elle. Mais leur séjour en Nouvelle-Zélande n’a cessé de s’allonger. Cela fait maintenant 20 ans qu’ils vivent près de New Plymouth.

Les petits-enfants sont incroyablement fiers de leur Nenna. SRF

Anja a elle aussi beaucoup souffert du mal du pays: «Je dirais que par moments, c’était même presque une dépression.» L’amitié de sa belle-sœur Dorothe l’a beaucoup aidée. Si elles ont d’autres amies formidables ici en Nouvelle-Zélande, dit Anja, «il faut avoir émigré pour comprendre ce que l’on ressent quand on a deux foyers».

Les petits-enfants parlent le suisse-allemand

Les Padrutt sont très proches les uns des autres. Peut-être aussi parce qu’ils ont une identité bien à eux en tant que «Swiss-Kiwis». Les petits-enfants de Hanni cultivent leurs racines suisses. Ils parlent bien le suisse-allemand et font même du ski. La famille participe à la gestion d’un téléski sur le volcan Mount Taranaki.

Mario et Anja avec leurs enfants. Les deux aînés sont nés en Suisse. SRF

«Nous nous réunissons toujours à Noël et à Pâques», raconte Julia, l’une des petites-filles. Ce lien étroit est un héritage de Hanni, qui a émigré en Nouvelle-Zélande il y a plus de 60 ans. «C’est Nenna qui a créé tout cela à partir de rien», explique Moritz, un autre petit-fils.

Si Hanni n’avait pas envoyé sa lettre à Max à l’époque mais l’avait jetée au feu, la famille Padrutt n’existerait pas aujourd’hui sous cette forme en Nouvelle-Zélande. L’histoire d’Hanni montre comment de petites décisions peuvent faire basculer une vie dans des directions insoupçonnées. «Je n’ai jamais voulu retourner chez moi. Je me suis toujours bien plu en Nouvelle-Zélande», conclut l’octogénaire avec le recul.

Les Suisses de l’étranger en Nouvelle-Zélande Environ 7000 personnes dotées d’un passeport suisse vivent en Nouvelle-Zélande. Le pays est six fois plus grand que la Suisse, mais ne compte que 5 millions d’habitants. La Nouvelle-Zélande a toujours été un pays d’immigration. Les autochtones, les Maoris, sont arrivés de Polynésie en Nouvelle-Zélande à l’époque du Serment du Grütli. Le premier Suisse à s’établir en Nouvelle-Zélande fut le peintre John Webber, fils d’un sculpteur de Berne. En 1776, John Webber s’est engagé dans la dernière expédition de James Cook dans les mers du Sud. Entre-temps, des milliers d’autres Suisses l’ont suivi. Certains se sont essayés à la recherche d’or, mais la plupart se sont installés en Nouvelle-Zélande avec le rêve de posséder une ferme. L’un d’entre eux était Felix Hunger, originaire des Grisons, qui a fondé en 1875 la première communauté suisse près du mont Taranaki avec 24 compatriotes.

Traduit de l’allemand avec DeepL/ptur