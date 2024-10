Tout savoir sur les Suisses de l’étranger en cinq graphiques

Environ 30'000 Suisses émigrent chaque année, selon l'OFS. Keystone / Urs Flueeler

Les Suisses sont toujours plus nombreux et nombreuses à vivre à l’étranger, souvent avec en poche au moins un autre passeport que le rouge à croix blanche. Quels sont leurs profils, leurs pays de prédilection? Le détail en cinq graphiques.

Pauline Turuban

Au cours de la dernière décennie, environ 30’000 Suisses ont émigréLien externe en moyenne chaque année et, fin 2023, plus de 813’400 ressortissants et ressortissantes – soit près de 11% de la population suisse – vivaient hors des frontières de la Confédération.

Ce nombre représente 81’000 personnes de plus qu’il y a dix ans, et une augmentation de 309’000 personnes depuis 1993. Rien qu’entre 2022 et 2023, près de 13’400 Suisses sont venus grossir les rangs de la diaspora et leurs effectifs ont augmenté sur tous les continents à l’exception de l’Afrique, où ils sont restés stables.

Les expatriations n’expliquent qu’en partie cette évolution à la hausse; les naissances d’enfants suisses à l’étranger, ainsi que les naturalisations, y contribuent également.

Contenu externe

Près des deux tiers des Suisses de l’étranger vivent en Europe

Environ 64% des personnes expatriées vivent en Europe, principalement dans les pays voisins (avec 209’300 personnes, la France abrite la plus grande communauté, suivie de l’Allemagne et de l’Italie).

Hors d’Europe, la plus grande communauté de Suisses de l’étranger se trouve aux Etats-Unis (83’700 personnes) et, au total, près d’un quart de la diaspora vit sur le continent américain.

L’Argentine est le pays d’Amérique latine accueillant le plus de Suisses (15’100), devant le Brésil et le Chili. Sur le continent asiatique, il s’agit d’Israël (23’700 Suisses de l’étranger), devant la Thaïlande. En Océanie, la communauté de Suisses se concentre principalement en Australie (26’400) et, sur le continent africain, en Afrique du Sud (7700).

Contenu externe

En cas de problème d’affichage de la carte, cliquez iciLien externe.

Davantage de femmes expatriées

Les femmes sont un peu plus nombreuses à s’expatrier que les hommes (54%, contre 46% d’hommes) et cela se constate dans tous les pays accueillant d’importantes communautés de Suisses de l’étranger.

Une exception notable se trouve au Vatican, où la quasi-totalité des 137 Suisses expatriés sont des hommes. La Garde suisse pontificale est en effet un corps militaire exclusivement masculin.

La majorité des Suisses de l’étranger (56%) sont en âge de travailler. Environ une personne expatriée sur cinq a moins de 18 ans, et près d’une sur quatre a 65 ans ou plus. Ces dernières années, les seniors ont constitué le groupe qui a le plus grossi (+4% entre 2022 et 2023).

Contenu externe

Les extrémités de la pyramide des âges

Parmi les pays accueillant d’importantes communautés suisses, la Thaïlande, le Portugal, l’Espagne et l’Afrique du Sud se démarquent avec une part importante de seniors. Alors que la moyenne d’âge de l’ensemble des Suisses de l’étranger s’établit à 43 ans, elle est de 55 ans en Thaïlande.

À l’inverse, Israël abrite la communauté de Suisses de l’étranger de très loin la plus jeune: près de la moitié des Suisses d’Israël sont mineurs et la moyenne d’âge de la diaspora y est de 27 ans. C’est dans l’État hébreu que la croissance des effectifs de Suisses de l’étranger a été la plus importante l’année dernière, avec 833 personnes supplémentaires (+3,6%) entre 2022 et 2023, que l’OFS attribue principalement à des naissances d’enfants possédant la nationalité.

Contenu externe

Trois quarts des Suisses de l’étranger possèdent plusieurs nationalités

Trois quarts des Suisses de l’étranger possèdent, en plus de la nationalité suisse, un ou plusieurs autres passeports. Mais cette part varie nettement selon le pays de résidence. C’est en Thaïlande que se trouve la part la plus importante de Suisses n’ayant aucune autre nationalité. À l’inverse, quasiment toute la diaspora suisse installée en Argentine est plurinationale.

Contenu externe

