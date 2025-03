«Avec l’argent de ma retraite, je ne peux pas vivre en Suisse»

«J’ai 65 ans. Pour rester ici, je dois travailler quelques heures pour m’en sortir. Si je pouvais trouver quelques heures à faire, par exemple dans la restauration, je ne dirais pas non. J’ai décidé de retirer le capital de la caisse de pension, parce qu’avec l’Assurance vieillesse et survivants (AVS) plus l’éventuelle rente du deuxième pilier, je n’étais pas dans le coup. Cela aurait été un peu plus de 2400 francs avec la rente de la caisse de pension. Maintenant, je recevrai 1870 francs par mois pour l’AVS et c’est tout, plus le capital que j’ai retiré. J’essaierai d’en utiliser le moins possible pour laisser quelque chose à mes enfants. »

Marcello Castelli, retraité depuis quatre mois, témoigne dans l’émission Falò de la Radiotélévision tessinoise (RSI). Il était serveur, un métier qu’il exerce encore de temps en temps pour arrondir ses fins de mois.

Un capital modeste

Le capital de la caisse de pension de Marcello est modeste. Son deuxième pilier dépasse à peine les 100’000 francs. Un divorce et des lacunes de cotisations, dues à la saisonnalité de son travail, ont pesé sur ses finances. Même avec une petite rente du deuxième pilier, il aurait atteint le minimum vital sur le plan financier. Avant sa retraite, Marcello devait déjà se battre pour joindre les deux bouts en cumulant les petits boulots.

«Il y a ceux qui ont la chance d’avoir un travail annuel. Mais malheureusement, il y a beaucoup de restaurants ou d’hôtels qui ferment en hiver, parce que la saison touristique est l’été au Tessin. Ainsi, j’ai été obligé de me mettre au chômage de nombreuses fois… et les cotisations pour le deuxième pilier n’ont pas été payées. C’est difficile au moment de prendre sa retraite», explique-t-il à la RSI.isoccupazione tante volte… e i contributi per il secondo pilastro non sono stati versati ed è pesante poi quando si va in pensione”, racconta ancora alla RSI.

Des retraités contraints d’émigrer à l’étranger

Marcello a trois enfants qui vivent au Tessin. Mais en raison de sa situation financière, il a décidé de partir s’installer en Italie dans quelques années: «Je suis originaire des Pouilles, mais j’ai vécu en Suisse pendant 45 ans. J’ai l’intention d’y retourner. Avec 1200 euros par mois là-bas, je vis bien. Je n’ai pas besoin de me serrer la ceinture. Mon cœur est ici, parce que mes enfants sont ici. Je suis désolé de partir, mais je ne sais pas si je peux continuer comme cela. Je suis obligée de partir, je me sens obligée de partir!»

Une tendance marquée dans le secteur de la restauration

La tendance à retirer la totalité du capital du fonds de pension est particulièrement marquée dans le secteur de la restauration, comme le montre le reportage de Falò.

Patrick Nasciuti, directeur de Gastrosocial, l’une des plus grandes caisses de pension de Suisse avec environ 22’000 entreprises affiliées et 200’000 assurés, déclare: «La tendance au retrait de capital s’est accentuée ces dernières années. Nous atteignons même des pics de 80%. Nous sommes certainement l’un des fonds où le retrait de capital est le plus élevé. Je peux l’expliquer par le fait que souvent, lorsqu’un assuré voit que la rente est de 300 ou 400 francs par mois, il retire le capital. Même si c’est peu, il préfère retirer le capital et peut-être partir à l’étranger».

Seuls 40% des assurés optent exclusivement pour une rente

De manière générale, le phénomène du retrait du deuxième pilier se développe en Suisse. En 2023 (dernières données disponibles), 41% des nouveaux bénéficiaires ont retiré la totalité de leur capital, 19% ont choisi de retirer une partie de leur capital et de toucher une partie de leur rente, tandis que 40% des assurés ont opté exclusivement pour une rente mensuelle de leur caisse de pension en plus de leur rente AVS.

Pour mieux comprendre cette tendance, nous nous sommes adressés à Gabriele Pinoja, copropriétaire de l’une des plus grandes sociétés de courtage en assurances du canton du Tessin, une société qui propose des polices d’assurance et qui conseille les entreprises en matière d’affiliation aux caisses de pension.

«Avoir 200’000 francs de capital de caisse de pension signifie avoir une pension de plus ou moins 1000 francs par mois, ce qui, ajouté à l’AVS, risque d’être insuffisant pour vivre ici. Je dirais que c’est presque impossible. Dans les cas que j’ai traités, j’ai vu des personnes qui ont été obligées de quitter la Suisse pour émigrer dans un pays où la vie coûte moins cher. Ou alors ce sont des gens qui doivent continuer à travailler, à faire des petits boulots pour compléter leurs revenus afin de pouvoir vivre normalement ici», explique Gabriele Pinoja.

On part aussi à l’étranger avec un capital plus élevé

Les personnes qui disposent d’un capital supérieur à 600’000 francs choisissent aussi souvent de le retirer au lieu de percevoir une rente. C’est le cas de Roberto Crivelli, ancien employé de CFF Cargo, qui a pris sa retraite anticipée il y a quelques jours. Lui et sa femme Giovanna ont également décidé de partir à l’étranger, à Fuerteventura en Espagne, où vit le frère de cette dernière.

Giovanna Crivelli, l’épouse de Roberto, explique à la RSI: «Nous avons décidé de nous installer à Fuerteventura parce que mon frère y habite et que nous connaîtrons donc déjà quelqu’un qui connaît la région. De plus, le climat est tempéré et chaud toute l’année. Et finalement, le coût de la vie aux Canaries est bien inférieur à celui de la Suisse. Ici, les coûts augmentent, et je dois toujours renoncer à quelque chose ».

«La Suisse est devenue un pays de riches. C’est devenu trop cher. Il y a toujours beaucoup de dépenses et chaque année les primes de l’assurance maladie augmentent», ajoute Roberto Crivelli.

À l’étranger par choix de vie

Mais il y a aussi ceux qui sont partis à l’étranger pour réaliser un projet de vie, bien qu’ils soient très attachés au Tessin. C’est le cas de Dario Trapletti, qui s’est installé à Olhao, dans le sud du Portugal, avec sa compagne Lara.

«Nous avons décidé de déménager au Portugal par choix», explique Dario Trapletti. «Nous en avions assez, nous étions stressés. Nous voulions un changement. Nous avons ouvert un bed and breakfast, un petit hôtel de charme. Nous avons investi dans ce projet en vendant la maison que j’avais au Tessin. Ma compagne a retiré sa caisse de pension, mais nous n’avions pas besoin de cet argent pour développer notre projet».

Gare aux investissements à risque !

Mais après quelques saisons fructueuses, Dario Trapletti et sa compagne décident d’arrêter de travailler. Ils veulent donc d’acheter un terrain où ils pourront construire leur nid. Une opportunité à saisir sur-le-champ se présente. Le couple ne peut pas attendre de trouver des acheteurs pour leur bed and breakfast. Dario Trapletti décide alors d’utiliser le capital de sa caisse de pension, qu’il avait retiré, laissé en Suisse et investi dans des produits financiers en partie risqués.

«Quand j’ai décidé de le retirer, je me suis rendu compte qu’en un an seulement, j’avais perdu 10 % des quelque 200’000 francs qu’il me restaient. J’avais déjà perdu une partie à cause de mon divorce. C’était une surprise amère».

Comme Dario Trapletti, une fois le capital de la caisse de pension retiré, nombreuses sont les personnes qui décident d’investir dans les différents produits financiers et d’assurance proposés. Mais comment choisir?

«Si cet argent est nécessaire à ma subsistance, je ne le laisserais pas sur mon compte, mais je ne l’investirais certainement pas en prenant des risques», affirme Gabriele Pinoja. «Si je l’investissais, je le ferais dans des produits garantis. Nous savons que les vendeurs, qu’il s’agisse de conseillers en assurance ou de banquiers, doivent vendre des produits. Et certains produits, même ceux qui sont intéressants, sont typiquement spéculatifs. Je dis généralement au client qu’il doit s’agir d’argent dont il n’a pas besoin immédiatement. Il est très important que le conseiller explique clairement au client qu’il peut perdre. Et trop souvent, ce n’est pas le cas!»

Traduit de l’italien à l’aide de Deepl / kro

