L’argent se fait rare pour rénover les cabanes de montagne menacées par le changement climatique

La montagne qui surplombe la cabane du Mutthorn menace de s’effondrer. SRF

Le changement climatique met les cabanes du Club alpin suisse (CAS) à rude épreuve et de nombreuses constructions sont menacées. Mais le fonds pour la rénovation des cabanes sera bientôt vide.

Près de 40% des cabanes du CAS pourraient bientôt connaître le même sort que celle du Mutthorn, dans l’Oberland bernois. Elle était autrefois un refuge apprécié des alpinistes, offrant une vue spectaculaire sur le Kanderfirn, mais depuis le printemps 2022, elle leur est interdite. En effet, le sol du refuge glisse vers la vallée à cause de la fonte du permafrost.

Une épée de Damoclès de 100’000 m3 de roche

Au-dessus de la construction en pierre se trouvent 100’000 m3 de roche en mouvement qui pourraient s’effondrer dans le vide. «Nous craignons que toute cette masse ne s’écroule prochainement et n’endommage le refuge», explique le géologue Hans Rudolf Keusen à la radiotélévision publique alémanique SRF.

Sur cette photographie datant de 1952, la cabane du Mutthorn était encore très proche du glacier. Keystone/Max Kraft

La cabane du Mutthorn est l’une des 65 cabanes touchées par le changement climatique. Une étude publiée récemment par le Club alpin suisse montre qu’environ 40% des cabanes du CAS sont dans ce cas. «Nos cabanes sont pour la plupart situées en haute montagne, les problèmes sont donc importants», explique Ulrich Delang, responsable du secteur Cabanes du CAS.

L’argent pour la rénovation risque de manquer

Ces cabanes sont certes encore sûres, mais elles doivent constamment être rénovées et même partiellement reconstruites – car elles sont touchées par le changement climatique. Ce week-end, le CAS a parlé de neuf millions de francs pour neuf projets de construction de cabanes – provenant de ce que l’on appelle le fonds pour les cabanes.

Sept des projets doivent être adaptés au changement climatique, explique le responsable des refuges. Il y a donc beaucoup à faire, les besoins financiers sont par conséquent élevés.

Localisation de la cabane du Mutthorn

Contenu externe

Si cela continue, le fonds pour les cabanes sera épuisé. «Au plus tard dans 4 à 5 ans, nous aurons des problèmes d’argent si cela continue», prévient Ulrich Delang.

À la recherche de nouvelles sources de financement Comme le changement climatique touche de plus en plus de cabanes, la politique s’active. Le Secrétariat d’État à l’économie rédige actuellement, sur mandat du Conseil national, un rapport sur la manière dont les cabanes suisses peuvent être soutenues à l’avenir, si le changement climatique les affecte. Pour que les cabanes restent – même si la vue sur le glacier disparaîtra probablement.

Mais l’argent coule encore à flots – la cabane du Mutthorn dans les Alpes bernoises a reçu 1,3 million de francs tirés du fonds. Maintenant, on construit. À 900 mètres de la cabane fermée du CAS se trouve de la roche solide; c’est là que sera construit à partir du printemps 2025 un nouveau bâtiment pour environ 4 millions de francs.

La nouvelle cabane devrait voir le jour dans un an et demi. «Je me réjouis beaucoup de la nouvelle construction, de voir que nous aurons bientôt une nouvelle cabane», déclare Fabienne Notter, qui est présidente de la section locale du CAS.

Cependant, dans 30 à 60 ans, le glacier – l’attraction de la cabane du Mutthorn – aura complètement fondu.

Texte traduit de l’allemand à l’aide de DeepL/op

