Guido Muntwyler, alias le Clown Monti, en 1999. (Circus Monti)

En 1984, un clown nommé «Clown Monti» fondait un cirque un peu particulier qui s’appuyait non pas sur des numéros spectaculaires, mais sur des mises en scènes poétiques. Un an plus tard, le «cirque poético-décoratif» entamait sa première saison.

Depuis un an, le cirque Monti possède un nouveau chapiteau, sans le traditionnel mât central. Il est soutenu de l’extérieur par deux arches. Cela permet d’agrandir l’arène et d’avoir une bonne vision depuis tous les côtés. Le cirque loue également cette tente pour de grands événements culturels ou des festivals de musique.

Durant toute l’année, le cirque met en location plus de 45 tentesLien externe de différentes tailles, formes et couleurs. L’entreprise propose l’infrastructure et le montage pour des Events et fait partie des plus gros prestataires de service d’Europe en matière de cirque.

Le cirque dispose de six camions, trois tracteurs, deux semi-remorques, neuf camionnettes de livraison et plus de trente roulottes. Une coordination précise est nécessaire pour l’aménagement de l’espace et le montage du chapiteau.

Pendant la saison, il y a 65 employés impliqués. Chaque artiste et chaque membre du personnel participe au montage et au démontage du chapiteau, à la pose des conduites d'électricité et d’eau, au montage et au démontage des roulottes. L'atmosphère est amicale et collégiale – tout le monde se met au travail.



Le directeur observe les répétitions. (swissinfo.ch)

L’entreprise familiale est dirigée par Christoph Muntwyler, fils du Clown Monti. Il engage chaque année des artistes venus du monde entier pour la tournée. Une régie externe met en lien les différents numéros pour en faire un spectacle complet. Les répétitions durent huit semaines et se font dans les nouveaux quartiers d’hiver du cirque. L’accompagnement musical est assuré par un groupe spécialement formé pour l’occasion.

Jusqu’en 2004, un numéro équestre de Niklaus Muntwyler faisait partie intégrante du programme. Le cirque n'a en revanche jamais compté d'animaux exotiques. A leur place, des animaux domestiques sont apparus sur la piste: chèvres, ânes, moutons, oies, canards, poulets et cobayes. Mais depuis la saison 2011, le Cirque Monti n’a plus aucun animal.

Le troisième domaine d’activité du cirque allie divertissement et gastronomie. Pendant les mois froids, le Monti Varieté se déroule dans les quartiers d'hiver – il s’agit d’une combinaison de restauration, de musique et de spectacle. De cette façon, durant la basse saison, l’entreprise peut générer des revenus à partir d’événements destinés aux entreprises. Pendant la visite, Monti propose des dîners d'affaires suivis d'une visite du cirque et des semaines de vacances dans une roulotte.

La saison 2019 débutera le 9 août à Wohlen (Argovie). Le thème de cette 35e tournée est «Jour de fêteLien externe».

Les quartiers d'hiver du cirque servent d'atelier, de parc, de lieu de répétition et de scène de spectacle de variétés. (swissinfo.ch)



(Traduction de l'allemand: Olivier Pauchard)

