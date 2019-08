Tupou VI a été couronné roi des Tongas en 2015.

Dimanche après-midi, du rond de sciure, le nouveau roi de la Fête fédérale de lutte suisse lèvera le bras au ciel en signe de victoire. Des gradins de l’arène de Zoug, un autre souverain, le roi Tupou VI des îles Tonga, se réjouira avec lui. Un hôte illustre venu d’un pays lointain, lié à la Suisse par l'amitié qui l'unit à la famille Müller de Zoug. Une histoire plutôt incroyable.

Ce sera à nouveau un événement sans précédent qui se tiendra ce week-end à Zoug. Des centaines de milliers de visiteurs et des millions de téléspectateurs suivront les combats de lutte, qui se tiendront dans les sept cercles de copeaux de bois. Les manches du maillot retroussées, accrochées à la culotte de l'adversaire, 276 lutteurs tenteront de mettre l'adversaire au sol, en essayant de conquérir une place pour l'épilogue de la fête, la dernière manche qui désignera le roi de la lutte, le SchwingerkönigLien externe.

Parmi les spectateurs se trouvera aussi un vrai roi, Tupou VI, souverain du royaume des Tonga, en Polynésie, à environ 17 mille kilomètres de la Suisse, soit près d'un demi-tour du monde. La Fête fédérale de lutte et des traditions alpinesLien externe fascine-t-elle jusque de l’autre côté de la planète? Non, ce n’est pas une histoire de passion mais bien d’amitié, celle qui unit le roi des Tonga et la famille Müller de Zoug.

Parti et jamais revenu

«En 1885, mon arrière-grand-père Philipp Gotthard Müller a quitté Zoug pour les îles Tonga», raconte son arrière-petit-fils Luka Müller. «Il est allé à la recherche de son frère, qui était parti à l'aventure et n’était jamais rentré de son voyage», ajoute-t-il. Le voyage de Philipp Müller est périlleux, à une époque où la traversée en bateau prend des mois. Une fois sur l'île, il ne trouve aucune trace de son frère disparu. Toutefois, lui non plus ne rentrera jamais des Tonga. Il rate d'abord le bateau qui devait le ramener chez lui – le suivant serait arrivé trois mois plus tard – , puis il tombe amoureux d'une autochtone, Philomena Lauitiiti ou Manono Luatutu, qu'il épouse en 1889. Le couple aura douze enfants.

«Au début des années 1900, l'un des fils, mon grand-père Robert Müller, est envoyé par son père en Suisse pour y étudier», poursuit Luka Müller. «A l'université de Zurich, il rencontre une étudiante de Belgrade. Elle est l'une des premières étudiantes en médecine de l'étranger.» Après leur mariage, vers 1920, ils retournent sur l'île de Polynésie. «Mon grand-père s'occupe des plantations de cocotiers, de bananiers et de vanilliers, tandis que ma grand-mère, médecin, s'occupe des malades et des personnes qui ont besoin de son aide, explique le petit-fils. En 1928, mon père, Andrew Philipp Müller, naît. Peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale, mon grand-père rentre en Suisse avec toute la famille.»

Tonga

A Zoug, sans oublier les proches restés aux Tonga

Les autres fils et filles de Philipp Gotthard Müller, décédé en 1913, restent sur l'île. Aujourd'hui, plus de 130 ans après son départ de Zoug, entre 80 et 100 personnes portent le nom de famille Müller aux Tonga, tandis qu’ils sont entre 20 et 30 à vivre aux Fidji. Ceux qui sont rentrés en Suisse n'ont jamais oublié leurs parents éloignés. «Notre famille promeut des projets de développement sur l'île depuis des décennies», explique Luka Müller, qui se charge depuis des années de coordonner les initiatives.

Une ou deux fois par an, il s’envole pour Nuku'alofa, la capitale du Royaume des Tonga. Il rend visite à la famille, suit l'évolution des programmes et ne manque jamais de rencontrer le roi actuel, George Tupou VI, avec lequel il entretient presque une relation amicale. «En 1980, le prince Ulukalala Lavaka Alta a passé trois mois chez mes parents. Son père voulait qu'il apprenne l'allemand», se souvient Luka Müller, qui était alors un enfant.

«Nous soutenons actuellement quatre initiatives dans les domaines du tourisme durable, des énergies renouvelables et de la production agricole, et nous finançons la reconstruction de certains bâtiments détruits par le cyclone Gita en 2018», explique-t-il.

En 2017, lors d'un de ses voyages dans l'archipel polynésien, l'avocat de Zoug est accompagné du maire de Baar, Andreas Hotz, et de l'ambassadeur de Suisse à Wellington, en Nouvelle-Zélande, David Vogelsanger, qui ne sont tous deux plus en fonction. La délégation suisse a une lettre importante à remettre au souverain en personne. «Le 5 novembre 2017, nous avons été reçus par Tupou VI et lui avons remis l'invitation à participer à la Fête fédérale de lutte suisse du gouvernement de Zoug et du comité d'organisation», se souvient Andreas Hotz. Une invitation que le roi a officiellement acceptée peu après.

Un projet pour faciliter les transactions

La visite de Tupou VI en Suisse est l'occasion pour Luka Müller de mettre en œuvre un autre projet important pour promouvoir le développement du Royaume des Tonga. En raison des difficultés économiques et de l'absence de perspectives de carrière, près de la moitié des Tongiens gagnent leur vie à l'étranger, principalement en Nouvelle-Zélande, en Australie ou aux États-Unis. Depuis leur pays de résidence, ils envoient des fonds aux membres de leur famille dans leur pays d'origine. Cela représente plus d'un tiers du produit intérieur brut des Tonga. «Nous voulons travailler avec le roi pour trouver une solution permettant de réduire les coûts des transactions de transferts de fonds en misant sur la technologie de la blockchain», explique Luka Müller, enthousiaste.

Par ailleurs, l'arrière-petit-fils du premier Müller à partir pour les mers du Sud souhaite ouvrir une chambre de commerce Suisse-Tonga pour promouvoir les investissements suisses en Polynésie. Il s'agirait d'une nouvelle initiative visant à renforcer la relation séculaire entre ces deux pays aux antipodes.

Tonga, en bref Le Royaume des Tonga est un État insulaire de l’océan Pacifique Sud, en Polynésie, composé d'environ 170 îles de différentes tailles. Capitale: Nuku'alofa Superficie: 748 km2 (environ trois fois celle du canton de Zoug) Population: 106’000 habitants (97% sont des tongiens, selon les estimations de 2015) Les Suisses aux Tonga: 13 citoyens suisses vivaient aux Tonga fin 2012. Relations bilatérales: La Suisse a établi des relations diplomatiques avec le Royaume des Tonga en 1985. La Direction du développement et de la coopération (DDC) ne soutient pas de projets aux Tonga. Cependant, l'ambassade de Wellington soutient régulièrement de petites initiatives. Par exemple, la construction récente de petits réservoirs d'eau pour approvisionner les familles vivant sur les différentes îles de l'archipel.

Fin de l'infobox



(traduction de l'italien: Katy Romy)

