Zsuzsanna Gahse, la reine des allitérations du monde littéraire germanophone.

Lorsque Zsuzsanne Gahse a fui la Hongrie à l’âge de dix ans, elle n’imaginait certainement pas faire carrière en tant qu’auteure de langue allemande. C’était en 1956 et ses parents quittaient le pays en proie à une révolte populaire contre le régime communiste hongrois. Ils se réfugièrent à Vienne (Autriche) puis Cassel (Allemagne).

Après le gymnase, Zsuzsanna Gahse s’installe à Stuttgart, où elle commence à écrire. Elle tombe alors d’amoureuse des mots, des phrases, du rythme de la langue… S’ensuivent d’innombrables textes et romans, «dans l’interstice entre prose et poésie», comme elle décrit elle-même son style.

«Zsuzsanna Gahse cultive les mots d’esprit et l’ironie, et pas seulement sous leur aspect ludique, elle se plaît à observer les phénomènes sociaux, à jouer avec la sonorité des allitérations, les changement de tempo produits par le passage de la phrase sinueuse au mot isolé», selon l’Office fédéral de la culture (OFC), qui lui a décerné le Grand Prix suisse de littérature en 2019, la plus haute distinction littéraire helvétique.

De ses 40 romans, seuls deux ont été traduits en français (Logbuch: livre de bord et Cubes danubiens), gage de la complexité et de la maîtrise qu’a l’auteure de la langue de Goethe.

Zsuzsanna Gahse vit en Suisse depuis le début des années 90. Elle est mariée à l’artiste peintre suisse Christoph Rütimann avec qui elle habite depuis 22 ans dans le village de Müllheim en Thurgovie.

