Déclaration de protection des données

Fichiers journaux (log files)

Chaque fois que vous utilisez l’Internet, votre navigateur transmet automatiquement un certain nombre de données que nous enregistrons dans des fichiers journaux.

Informations sur le type de navigateur et la version utilisée Système d’exploitation de l’utilisateur Fournisseur de services Internet de l’utilisateur Adresse IP de l’utilisateur Date et heure de l’accès Sites web à partir desquels le système de l’utilisateur a accédé à notre site Sites web auxquels le système de l’utilisateur accède à partir de notre site Nom du fichier consulté Volume de données transmis Notification quant au succès de la consultation

Nous enregistrons les fichiers journaux pour des raisons de sécurité et de détection de pannes. Ces fichiers sont stockés pendant 10 jours au maximum, puis supprimés. Les fichiers journaux dont le stockage est requis à des fins de preuve ne sont pas effacés jusqu’à ce que l’incident en question soit réglé définitivement. Ils peuvent être transmis le cas échéant aux autorités chargées de l’enquête.

Cookies

Qu’est-ce qu’un cookie?

Un cookie (témoin de connexion) est un petit fichier texte transmis lors de l’accès à un site Internet et déposé dans le navigateur de l’utilisateur. Si l’utilisateur consulte une nouvelle fois la page Internet correspondante, son navigateur renvoie le contenu du cookie, ce qui permet au site de reconnaître l’utilisateur.

Combien de temps le navigateur stocke-t-il les cookies?

Certains cookies sont effacés automatiquement à la fin de la session de navigation (les cookies dits «de session»), d’autres sont conservés pendant une durée déterminée ou à demeure dans le navigateur de l’utilisateur (cookies temporaires et permanents).

Est-il possible d’empêcher l’utilisation de cookies ou de supprimer les cookies?

Le lien ci-dessous permet d’obtenir une liste de l’état d’activation des cookies de différents prestataires et de vous opposer à la collecte et/ou à l’exploitation de vos données par ces cookies: (http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/Lien externe)

Le lien ci-après permet d’accéder à un site centralisant l’opposition à la collecte de cookies, notamment par les prestataires aux Etats-Unis: optout.networkadvertising.orgLien externe

Les [remarques techniques sur le paramétrage des navigateurs] contiennent des informations sur la marche à suivre pour effacer les cookies dans votre navigateur. La combinaison de touches Ctrl+Shift+Delete (Ctrl+Maj+Suppr), valable pour la plupart des navigateurs, permet également d’accéder à ces paramétrages.

(mise à jour: 25.05.2018)

Quels cookies utilisons-nous et à quelles fins?

Nous utilisons des cookies non seulement pour rendre notre site web plus convivial, mais également pour mesurer et analyser l’utilisation de notre offre. Certains éléments de notre site web exigent une identification du navigateur utilisé également après l'accès à une autre page. De plus, notre site web utilise des cookies permettant d’analyser le comportement de l’utilisateur sur le web.

(mise à jour: 25.05.2018)

Cookies indispensables

Certains cookies sont indispensables pour la mise à disposition fiable de notre offre en ligne. Cette catégorie comprend, par exemple, les cookies

servant à l’identification ou à l’authentification de nos utilisateurs;

permettant l’enregistrement temporaire de certaines données saisies par l’utilisateur (p. ex. le contenu d’un formulaire en ligne);

permettant l’enregistrement temporaire de certaines préférences de l’utilisateur (p. ex. langue, paramètres de recherche);

permettant l’enregistrement de données afin de garantir la diffusion fluide de contenus audio ou vidéo.

(mise à jour: 25.05.2018)

Cookies d’analyse

Nous utilisons des cookies d’analyse dans le but d’établir des statistiques sur le comportement de nos utilisateurs (p. ex. sous-pages visitées, recherches effectuées).

(mise à jour: 25.05.2018)

Cookies de traçage liés aux plugins des réseaux sociaux («social plugin»)

L'intégration de plugins de réseaux sociaux entraîne généralement l'enregistrement de cookies par les fournisseurs de ces plugins.

(mise à jour: 25.05.2018)





Outils d’analyse pour le web

Afin d’améliorer la convivialité de notre offre en ligne et de procéder à des études de marché, nous avons besoin de données statistiques sur l’utilisation de notre offre.

Dans ce but, nous utilisons les outils d’analyse mentionnés ci-dessous. Les profils d’utilisation créés par ces outils au moyen de cookies d’analyse ou de l’évaluation des fichiers journaux ne sont pas associés à des données personnelles. Les outils soit n’exploitent pas les adresses IP des utilisateurs soit ils en suppriment une partie immédiatement après la collecte. Les fournisseurs des outils d’analyse web traitent les données uniquement à titre de sous-traitants, conformément à nos instructions, et non pas à leurs propres fins.

Pour chaque outil d’analyse web mentionné ci-dessous, vous trouvez des informations sur son fournisseur et sur la manière de faire opposition à la collecte et au traitement de données par l’outil en question. S’agissant des outils qui font appel à des cookies à option de retrait («opt-out»), il convient de noter que la fonction «opt-out» est spécifique au terminal et au navigateur utilisés et est en principe uniquement valable pour le terminal et/ou le navigateur utilisé à un moment donné. En outre, vous pouvez également empêcher la création de profils d’utilisation en désactivant l’utilisation de cookies de manière générale.



Google Analytics: Google Analytics est mis à disposition par Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA («Google»). Nous utilisons Google Analytics et la fonction supplémentaire proposée par Google pour l’anonymisation des adresses IP: en règle générale, Google raccourcit l’adresse IP avant que la donnée ne quitte l’Union européenne, mais exceptionnellement, cette opération peut être effectuée aux Etats-Unis. Dans tous les cas, les adresses IP sont enregistrées sous forme abrégée. Afin de faire opposition à la collecte et/ou l’analyse de vos données par cet outil, vous pouvez télécharger et installer dans votre navigateur le plugin disponible à l’adresse suivante: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr Lien externe ).

Webtrekk: Webtrekk est mis à disposition par Webtrekk GmbH, Boxhagener Strasse 76-78, 10245 Berlin, Allemagne. Afin de faire opposition à la collecte et/ou l'analyse de vos données par cet outil, vous pouvez télécharger et enregistrer le cookie «opt-out» disponible à l'adresse suivante: optout.webtrekk.net/?r=http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html Lien externe .

Optimizely: Optimizely est mis à disposition par Optimizely GmbH, Spichernstrasse 6, 50672 Köln, Allemagne. Afin de faire opposition à la collecte et/ou l'analyse de vos données par cet outil, vous pouvez utiliser l'option de retrait («opt-out») à l'adresse suivante: www.optimizely.com/de/opt_out Lien externe

TagCommander: TagCommander est mis à disposition par Fjord Technologies SAS 3-5, rue Saint Georges, F-75009 Paris, France. Afin de faire opposition à la collecte et/ou l'analyse de vos données par cet outil, vous pouvez utiliser l'option de retrait («opt-out») à l'adresse suivante: https://www.commandersact.com/fr/vie-privee/ Lien externe

NET-Metrix-Audit et NET-Metrix-Profile: NET-Metrix-Audit et NET-Metrix-Profile sont mis à disposition par NET-Metrix AG, Bachmattstrasse 53, 8048 Zürich, Suisse. Afin de faire opposition à la collecte et/ou l'analyse de vos données par cet outil, vous pouvez utiliser l'option de retrait («opt-out») à l'adresse suivante: https://www.net-metrix.ch/ueber-uns/datenschutzerklaerung Lien externe

comScore: comScore est mis à disposition par comScore, Inc., 11950 Democracy Drive, Suite 600, Reston, VA 20190, USA. Afin de faire opposition à la collecte et/ou l'analyse de vos données par cet outil, vous pouvez utiliser l'option de retrait («opt-out») à l'adresse suivante: https://www.comscore.com/About-comScore/Privacy-Policy Lien externe

Parse.ly: Parse.ly est mis à disposition par Parsly Inc., 33 East 33rd Street, 10th Floor, New York, NY 10016, USA. Afin de faire opposition à la collecte et/ou l'analyse de vos données par cet outil, vous pouvez utiliser l'option de retrait («opt-out») à l'adresse suivante: https://www.parse.ly/privacy-policy/ Lien externe

Chartbeat: Chartbeat est mis à disposition par Chartbeat Inc, 826 Broadway, Floor 6 New York, NY 10003, USA. Afin de faire opposition à la collecte et/ou l'analyse de vos données par cet outil, vous pouvez utiliser l'option de retrait («opt-out») à l'adresse suivante: https://chartbeat.com/privacy/ Lien externe

New Relic Data Monitoring: New Relic Data Monitoring est mis à disposition par New Relic Inc., San Francisco HQ 188 Spear St., Suite 1200, San Francisco, USA. Afin de faire opposition à la collecte et/ou l'analyse de vos données par cet outil, vous pouvez utiliser l'option de retrait («opt-out») à l'adresse suivante: https://newrelic.com/termsandconditions/privacy Lien externe

Datadog: Datadog est mis à disposition par Datadog, Inc., 620 8th Ave, 45th Floor, New York, USA.

Datadog est mis à disposition par Datadog, Inc., 620 8th Ave, 45th Floor, New York, USA. Afin de faire opposition à la collecte et/ou l’analyse de vos données par cet outil, vous pouvez utiliser l’option de retrait («opt-out») à l’adresse suivante: https://www.datadoghq.com/legal/privacy/ Lien externe

Quintly: Quintly est mis à disposition par Quintly GmbH, Neusser Str. 93, 50670 Köln, Allemagne. Afin de faire opposition à la collecte et/ou l'analyse de vos données par cet outil, vous pouvez utiliser l'option de retrait («opt-out») à l'adresse suivante: https://www.quintly.com/privacy Lien externe

Kantar Media: Kantar Media est mis à disposition par Kantar Media Ltd., 222 Grays Inn Road, London WC1X 8HB, Royaume-Uni. Afin de faire opposition à la collecte et/ou l'analyse de vos données par cet outil, vous pouvez utiliser l'option de retrait («opt-out») à l'adresse suivante: https://www.kantarmedia.com/global/privacy-statement Lien externe

(mise à jour: 25.05.2018)





Plugins des réseaux sociaux (Plugins)

Qu’est-ce qu’un plugin?

Les plugins (modules d’extension) permettent d’intégrer les réseaux sociaux dans l’offre en ligne de la SSR au profit de nos utilisateurs. Dans la rubrique ci-dessous, le terme «fournisseur de plugin» fait référence aux différents prestataires.

Les fonctions des plugins sont désactivées par défaut afin de prévenir la transmission automatique des données d’utilisateur aux fournisseurs. Ce n’est qu’en cliquant sur le plugin (Shariff) que l’utilisateur l’active et que des données sont transmises. Dans ce cas, votre navigateur Internet transmet les fichiers journaux (y compris l’adresse IP) directement à un serveur du fournisseur de plugin en question où ils sont enregistrés. Ce serveur peut être installé dans un pays non membre de l’UE ou de l’EEE (p. ex. aux Etats-Unis).

Comment empêcher l’activation de plugins?

Si vous ne souhaitez pas partager de données avec les réseaux sociaux, nous vous invitons à vous déconnecter de ces derniers avant d’utiliser les offres en ligne de la SSR et à activer le mode privé dans les paramètres de confidentialité de votre navigateur.

Vous pouvez également désactiver ou restreindre les cookies dans les paramètres de votre navigateur afin que les tiers ne puissent pas avoir accès à votre comportement d’utilisation. Si vous souhaitez empêcher de manière générale le chargement des plugins, vous avez la possibilité d'installer dans votre navigateur des modules complémentaires («add-ons») qui empêchent l’exécution de scripts («script blocker»).

(mise à jour: 25.05.2018)

La SSR peut-elle influencer l’étendue du traitement de données par les plugins?

Les plugins sont des modules d’extension indépendants mis à disposition par les fournisseurs correspondants. Pour cette raison, la SSR n’a aucune influence sur la quantité de données collectées par le biais des plugins et enregistrées par les fournisseurs de ces derniers. Si l’un des fournisseurs de plugins a déposé des cookies dans votre navigateur, il peut enregistrer votre comportement de navigation et établir votre profil d’utilisateur détaillé à l’aide de données de suivi.

Pour en savoir plus sur les fins et l’étendue de la collecte, le traitement et l’utilisation ultérieures des données par les fournisseurs de plugins ainsi que sur vos droits et les paramètres relatifs à la protection de vos données, consultez les informations sur la protection des données et la politique de confidentialité des différents fournisseurs de plugins. Dans le cadre de notre offre en ligne, nous utilisons des plugins des fournisseurs ci-dessous:

(mise à jour: 25.05.2018)

Contenu généré par les utilisateurs (User Generated Content)

Nous intégrons dans l’offre en ligne de la SSR des fonctionnalités permettant à nos utilisateurs de produire et de publier leurs propres contributions. Cette intégration est importante pour la SSR afin d’inclure activement les utilisateurs dans l’organisation médiatique. S’il souhaite utiliser ces fonctions, l’utilisateur doit s’inscrire et donner son consentement au traitement des données.

Les contributions des utilisateurs (User Generated Content) sont des données personnelles. Celles-ci sont archivées dans un fichier journal («log file») et servent exclusivement à leur fin initiale, par exemple une contribution à un forum, à un chat ou à un blog ou un commentaire. Ces données sont effacées dès que leur stockage n’est plus nécessaire.

Afin de gérer les contenus produits par ses utilisateurs, la SSR fait appel à des solutions de fournisseurs tiers, notamment:

Janrain, Inc.

sms.at mobile internet services gmbh (websms)

b1group GmbH (talk42)

Neopoly GmbH

Widgix, LLC dba SurveyGizmo

TYPEFORM S.L.

CoreMedia AG

Hearken, Inc.

Amazee Labs AG

(mise à jour: 25.05.2018)





Lettres d’information / notifications «push»

Nous vous proposons de vous abonner à des lettres d’information et des notifications «push». En concluant un tel abonnement, vous consentez à la réception de lettres d’information et de notifications «push».

Vous pouvez en tout temps retirer ce consentement si vous ne souhaitez plus recevoir les lettres d’information ou les notifications «push». Pour ce faire, veuillez utiliser l’option de désinscription mise à votre disposition ou contactez nous.

Afin de gérer les lettres d'information et les notifications «push», la SSR fait appel à des solutions de fournisseurs tiers, notamment:

Newsletter2Go GmbH

The Rocket Science Group (MailChimp)

Urban Airship, Inc.

(mise à jour: 25.05.2018)





Formulaires de contact (également pour les jeux)

Nous vous offrons la possibilité de vous adresser directement à nous au moyen d’un formulaire de contact, afin de nous faire part de vos questions et suggestions sur notre offre en ligne ou de participer à un jeu. Les données personnelles (p. ex. nom, prénom, adresse, e-mail) sont uniquement utilisées aux fins indiquées au moment de leur collecte.

Si vous avez des questions sur le traitement de vos données personnelles, veuillez utiliser les coordonnées sur la confirmation de réception de votre message ou contactez nous.

Afin de gérer les formulaires de contact, la SSR fait appel à des solutions de fournisseurs tiers, notamment:

JotForm, Inc.

Ergopix Sàrl

tpc Switzerland AG (eMedia)

B&B Endemol Shine AG

Quizworks B.V. (Easy LMS)

Les données transmises par le formulaire de contact sont effacées dès que leur stockage n’est plus nécessaire.

(mise à jour: 25.05.2018)





Remarques techniques sur le paramétrage des navigateurs

En configurant les options relatives à la protection des données dans votre navigateur, vous pouvez empêcher que des tiers puissent suivre votre utilisation du web. A cet effet, activez la navigation en mode privé. Vous pouvez également désactiver ou restreindre les cookies dans les paramètres de votre navigateur. Si vous souhaitez interdire le chargement des plugins en général, vous pouvez installer des modules complémentaires («add-ons») dans votre navigateur («script blocker»).

Pour en savoir plus, consultez les instructions relatives à votre navigateur:

(mise à jour: 25.05.2018)

Glossaire : protection des données en Suisse et dans l’UE

Liste des principales différences terminologiques

LPD: Loi fédérale sur la protection des données (LPD) du 19 juin 1992 (état au 1er janvier 2014) RGPD UE: RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) Données personnelles (données) Données à caractère personnel Données sensibles Catégories particulières de données à caractère personnel Traitement Traitement Profil de la personnalité Profilage Maître du fichier Responsable du traitement Traitement de données par un tiers Sous-traitant

P-LPD: Projet relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d’autres lois fédérales Données personnelles (données) Données personnelles sensibles Traitement Profilage Responsable du traitement Sous-traitant

(mise à jour: 25.05.2018)

