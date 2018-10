Entre-temps, on assiste toutefois à une nouvelle dynamique: un comité interpartis a lancé l'initiative populaire « Pour plus de transparence dans le financement de la vie politiqueLien externe » et a réussi à recueillir les signatures nécessaires pour la soumettre au vote populaire. La date du vote n'a pas encore été fixée.

Dans 26 pays, soit plus de la moitié des pays passés en revue, les standards démocratiques sont en recul depuis de 1 er rapport publié en 2011. Les auteurs imputent cette évolution négative à la polarisation croissante due aux tendances populistes et à des déficits dans la gouvernance. Cela constitue une lourde hypothèque alors qu’il est nécessaire de résoudre les problèmes politiques et de faire des réformes dans de nombreux pays hautement développés, avertissent les auteurs du rapport.

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

La démocratie suisse au top, malgré le financement opaque des partis Renat Kuenzi 19. octobre 2018 - 11:30 Solide, stable, sensationnelle, mais pas parfaite: voilà à quoi ressemble la Suisse en terme de qualité démocratique. La Confédération conserve sa cinquième place dans le classement international Sustainable Governance Indicators 2018. Elle pourrait même être en tête s’il n’y avait le manque de transparence dans le financement des partis politique. Dans le rapport démocratique annuel de la fondation allemande Bertelsmann, qui examine 41 pays hautement développés de l'Union européenne (UE) et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la Suisse obtient une note particulièrement élevée dans quatre domaines. Cependant, elle fait la figure de cancre dans un cinquième. Dans le Sustainable Governance Indicators (SGI), les examinateurs analysent la solidité des institutions et des pratiques démocratiques des pays passés en revue. La Suisse est imbattable en terme de référendum. Ici, avec sa démocratie directe très développée, elle est la seule à marquer le maximum de 10 points. Les pays les plus proches dans ce classement atteignent un maximum de 8 points. La Suisse passe également son examen haut la main avec les meilleures notes dans trois autres domaines qui font la qualité de la démocratie: l'équité pour les candidats et les partis aux élections, le processus électoral pour les citoyens et l'accès à l'information. Mais l’«éternelle» exception empêche une nouvelle fois la Suisse d’atteindre le summa cum laude. Comme d’habitude, la Suisse, avec son traditionnel culte du secret, de retrouve en queue de peloton en matière de transparence dans le financement des partis politiques, n’obtenant qu’un seul point. Le populisme comme élément de fracture Dans 26 pays, soit plus de la moitié des pays passés en revue, les standards démocratiques sont en recul depuis de 1er rapport publié en 2011. Les auteurs imputent cette évolution négative à la polarisation croissante due aux tendances populistes et à des déficits dans la gouvernance. Cela constitue une lourde hypothèque alors qu’il est nécessaire de résoudre les problèmes politiques et de faire des réformes dans de nombreux pays hautement développés, avertissent les auteurs du rapport. Le bastion de la démocratie se trouve clairement dans l'Europe du Nord: la Suède occupe la première place (9,19 points sur 10), suivie par la Finlande, la Norvège et le Danemark. L'Allemagne est à égalité avec la Suisse et a même gagné du terrain par rapport à 2014 (+0,06 point). Les plus grands gagnants de la démocratie sont la Corée du Sud (+0,59 point), suivie de l'Italie, Malte, la France, l'Espagne, le Canada et l'Estonie. Le plus grand perdant est la Pologne, qui avec un effondrement de -3,08 points est vu comme un «destructeur de la démocratie». Suivent sur cette pente descendante la Turquie (-1,78), la Hongrie (-1,53), le Mexique (-1,24), les Etats-Unis (-0,95) et l’Islande (-0,77). Nouvelle dynamique populaire Pour en revenir à la Suisse, le gouvernement, le parlement et la plupart des partis ont développé une sorte de «couche de téflon». Pendant des décennies, ils ont botté en touche les critiques concernant le financement des partis. Entre-temps, on assiste toutefois à une nouvelle dynamique: un comité interpartis a lancé l'initiative populaire «Pour plus de transparence dans le financement de la vie politique» et a réussi à recueillir les signatures nécessaires pour la soumettre au vote populaire. La date du vote n'a pas encore été fixée. Par ailleurs, en mars dernier, les citoyens des cantons de Fribourg et de Schwyz ont approuvé deux initiatives cantonales pour la transparence financière des partis politiques. Une législation similaire existe déjà dans les cantons de Genève, Neuchâtel et Tessin.