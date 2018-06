Le personnel mis à disposition pour ce consulat mobile est modeste: deux ou trois agents consulaires et un responsable. Le minibus sera stationné à un endroit défini par avance avec l’accord des administrations des villes concernées. Le consul général et ses employés ont visité ces villes lors de la préparation de la Coupe du monde, ont rencontré les autorités locales et les représentants régionaux du Ministère russe des Affaires étrangères avec lesquels ils maintiendront une liaison permanente.

Le minibus aux couleurs du drapeau suisse (rouge et blanc) portant une image d’un ballon de foot deviendra une station consulaire mobile où les citoyens suisses (les supporters en premier lieu) pourront être assistés sur place en cas de perte de documents, questions relatives aux visas et autres problèmes. Il sera présent à Rostov-sur-le-Don le 17 juin, à Kaliningrad le 22 et à Nijni Novgorod le 27.

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Soutien consulaire pour les supporters suisses Svetlana Jakushina à Moscou 14. juin 2018 - 16:06 En cas de problème, les supporters suisses qui se rendront en Russie pour assister à des matches de la Coupe du monde du football ne seront pas livrés à eux-mêmes. L’ambassade de Suisse en Russie organise un «service consulaire volant» à leur intention. Plus concrètement, il s’agit d’un minibus qui se rendra dans les villes où l’équipe de Suisse jouera au premier tour. Le minibus aux couleurs du drapeau suisse (rouge et blanc) portant une image d’un ballon de foot deviendra une station consulaire mobile où les citoyens suisses (les supporters en premier lieu) pourront être assistés sur place en cas de perte de documents, questions relatives aux visas et autres problèmes. Il sera présent à Rostov-sur-le-Don le 17 juin, à Kaliningrad le 22 et à Nijni Novgorod le 27. Le personnel mis à disposition pour ce consulat mobile est modeste: deux ou trois agents consulaires et un responsable. Le minibus sera stationné à un endroit défini par avance avec l’accord des administrations des villes concernées. Le consul général et ses employés ont visité ces villes lors de la préparation de la Coupe du monde, ont rencontré les autorités locales et les représentants régionaux du Ministère russe des Affaires étrangères avec lesquels ils maintiendront une liaison permanente. L’ambassade est aussi en contact avec l’Association des supporters suisses et c’est par ce canal qu’elle fait parvenir aux intéressés l’information sur le minibus et ses emplacements. Les Suisses qui viennent pour le championnat en Russie d’une façon individuelle pourront en savoir davantage sur l’assistance consulaire s’adressant directement à l’ambassade ou visitant son site Internet. Par ailleurs, l’ambassade a publié une fiche d’information spéciale destinée aux visiteurs qui contient aussi les coordonnées de l’ambassade et du consulat, des liens sur les principales compagnies de taxi, des cartes des lieux et Google Traduction. Ministres suisses en Russie L’équipe suisse a choisi la vile de Togliatti comme lieu de son séjour pendant le championnat. Les sportifs ont délibérément choisi cette ville de taille modeste pour pouvoir se consacrer entièrement à l’entraînement. De hauts responsables politiques suisses viendront en Russie pour supporter l’équipe de Suisse. Il est prévu que le président de la Confédération Alain Berset vienne à Rostov-sur-Don pour y assister, le 17 juin, au premier match de l’équipe nationale, contre le Brésil. Et parmi les supporters de l’équipe suisse au match Suisse – Serbie, le 22 juin à Kaliningrad, on trouvera Guy Parmelin, ministre suisse en charge du Sport. Il est probable, que d’autres membres du gouvernement viendront supporter l’équipe nationale lors du match contre le Costa-Rica, le 27 juin à Nijni Novgorod. L’ambassade de Suisse à Moscou a confié à swissifo.ch que ce n’est bien sûr pas uniquement à titre officiel que les employés de l’ambassade s’intéressent à la Coupe du monde en Russie. Le corps diplomatique compte beaucoup de fans de football qui, avec l’ambassadeur Yves Rossier, tiennent tous à soutenir l’équipe suisse et vont donc supporter vivement les footballeurs.