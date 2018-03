L'enquête du Seco menée en avril auprès de quelque 1100 ménages laisse aussi apparaître qu'une poursuite de l'amélioration de la situation économique est attendue. L'indice du climat de consommation calculé sur des critères compatibles avec ceux de l'Union européenne s'inscrit ainsi à +14 points en avril, contre encore -7 points en janvier et -14 points en octobre 2009 et un plus bas de -49 en avril 2009. Parmi les réponses aux quatre questions qui entrent dans le calcul de l’indice du climat de consommation, ce sont les attentes concernant l’évolution économique des prochains mois (+44 points en avril, contre +24 points en janvier) ainsi que celles formulées pour le développement du chômage (+8 points contre +77 points en janvier) qui se sont solidement améliorées. Par contre, l’appréciation de l’évolution future de la situation financière personnelle (+7 points en avril après +6 points en janvier) et les futures possibilités d’épargne (+15 points contre +19 points en janvier) n’ont que très peu varié par rapport à l’enquête précédente. swissinfo.ch et les agences

Climat de consommation: l'embellie se poursuit 11. mai 2010 - 13:42 La confiance des consommateurs suisses continue d'augmenter, selon l'enquête trimestrielle du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) publiée mardi. Les ménages s'attendent à une hausse moins marquée du chômage ces prochains mois. L'enquête du Seco menée en avril auprès de quelque 1100 ménages laisse aussi apparaître qu'une poursuite de l'amélioration de la situation économique est attendue. L'indice du climat de consommation calculé sur des critères compatibles avec ceux de l'Union européenne s'inscrit ainsi à +14 points en avril, contre encore -7 points en janvier et -14 points en octobre 2009 et un plus bas de -49 en avril 2009. Parmi les réponses aux quatre questions qui entrent dans le calcul de l’indice du climat de consommation, ce sont les attentes concernant l’évolution économique des prochains mois (+44 points en avril, contre +24 points en janvier) ainsi que celles formulées pour le développement du chômage (+8 points contre +77 points en janvier) qui se sont solidement améliorées. Par contre, l’appréciation de l’évolution future de la situation financière personnelle (+7 points en avril après +6 points en janvier) et les futures possibilités d’épargne (+15 points contre +19 points en janvier) n’ont que très peu varié par rapport à l’enquête précédente. swissinfo.ch et les agences