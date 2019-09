Wingtra se classe au quatrième rang des meilleures start-ups helvétiques de l'année grâce à son drone spécialisé dans la cartographie et la topographie. (Wingtra)

Drones destinés à l’inspection des réacteurs nucléaires, systèmes révolutionnaires pour le diagnostic des tumeurs, bracelets servant à mesurer la fertilité des femmes: de nombreux produits issus des start-ups suisses connaissent un succès planétaire. Les meilleures innovations ont été présentées mercredi soir à Zurich à l’occasion du Top 100 start-up Award 2019.

La Suisse figure depuis belle lurette dans la catégorie des pays les plus innovants de la planète. Jusqu’à présent, les investissements consacrés à la recherche et au développement de produits de pointe se concentraient dans les grandes sociétés transnationales – de Nestlé à Roche, en passant par ABB ou Givaudan – et dans certaines entreprises de taille moyenne ayant réussi à s’imposer dans des niches spécifiques.

Reste que depuis quelques années, on voit de plus en plus d’innovations prometteuses fleurir dans le secteur des start-ups. Ces entreprises naissantes se caractérisent par un fort esprit d’innovation et un grand potentiel de croissance.

Au sein de ces jeunes pousses, on trouve principalement des jeunes professionnels qui ont fait le pari de développer et commercialiser à leur compte les fruits de leur recherche scientifique ou de leur ingéniosité technologique. A l’heure actuelle, près de 300 start-ups sont créées chaque année en Suisse. Au début des années 2000, on en dénombrait que quelques dizaines.

Cette tendance est encouragée par les programmes lancés à la fois par le secteur public et privé pour aider les jeunes talents à devenir des managers et à attirer des investisseurs. Les capitaux investis dans les start-ups ont triplé en quelques années. En 2018, ils ont pour la première fois dépassé le seuil du milliard de francs.

Oltre la metà delle start-up svizzere nascono nella regione di Zurigo e in quella del Lemano, in cui la presenza dei due Politecnici federali svolge un ruolo fondamentale per la ricerca e la messa a punto di applicazioni scientifiche e tecnologiche. Molte giovani imprese approfittano delle conoscenze di punta acquisite nei grandi filoni svizzeri dell’innovazione, come l’industria farmaceutica, la microtecnologia o i servizi finanziari. Nel contempo, stanno contribuendo ad una rigenerazione di questi settori tradizionali, offrendo loro degli sbocchi verso nuovi mercati, ad esempio nelle biotech, le medtech o le fintech.

La vitalité des jeunes entrepreneurs helvétiques s’est une nouvelle fois manifestée à l’occasion de la cérémonie de remise du Top 100 Swiss Startup Award 2019Lien externe, organisée à Zurich par VenturelabLien externe. Les 100 meilleurs start-ups suisses de l’année ne se distinguent pas uniquement par leur esprit d’innovation: nombre d’entre elles se sont déjà imposées au niveau international. Voici les cinq lauréats de l’édition 2019:

1. Flyability

La start-up lausannoise construit des drones qui peuvent atteindre des sites inaccessibles à l’homme sans risquer d’être endommagés. Les dispositifs développés par FlyabilityLien externe permettent de réduire les coûts et les risques d'accidents. Ils sont déjà utilisés dans des centaines d'installations industrielles à travers le monde. De nombreuses centrales nucléaires utilisent les drones de Flyability pour inspecter leurs réacteurs.

2. Lunaphore

Egalement basée à Lausanne, LunaphoreLien externe a lancé cette année son premier appareil automatisé pour le diagnostic des tissus humains. La technologie développée par Lunaphore vise à améliorer la vitesse et la précision des tests de diagnostics des tumeurs. Un outil considéré comme révolutionnaire par les spécialistes de la lutte contre le cancer.

3. Ava

L’entreprise zurichoise a développé un bracelet qui permet de déterminer avec précision les jours de fertilité d'une femme en recueillant des données à partir de 9 paramètres physiologiques, dont la température corporelle, le pouls, le rythme respiratoire ou les phases de sommeil. AvaLien externe exporte déjà ses produits dans le monde entier.

4. Wingtra

Le drone de la start-up zurichoise WingtraLien externe, équipé de caméras ultrasophistiquées capables de prendre des images à haute résolution, est utilisé en particulier sur les grands chantiers d'infrastructure ou dans les mines à ciel ouvert pour surveiller la construction ou l'excavation de matériaux.

5. Bestmile

La start-up lausannoise a créé un programme qui coordonne, à l’instar d’une tour de contrôle, la mobilité des véhicules avec ou sans pilote. Grâce à cette technologie, chaque véhicule peut être suivi en temps réel, optimisant les temps d'attente, les itinéraires et les pannes éventuelles. Le programme de BestmileLien externe est déjà utilisé pour les services de navette dans de nombreuses villes.





Traduit de l'italien par Samuel Jaberg

