La nouvelle répartition des départements fédéraux est connue

Au lendemain de l'élection de deux nouveaux membres, la socialiste jurassienne Elisabeth Baume-Schneider et l'UDC bernois Albert Rösti, le Conseil fédéral a procédé jeudi à la répartition des dicastères. Trois départements auront un ou une nouvelle cheffe au 1er janvier.

Le Conseil fédéral nouvellement composé a décidé jeudi de la répartition des dicastères. Les nouveaux entrants Albert Rösti et Elisabeth Baume-Schneider, élus mercredi, auront respectivement le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) et celui de Justice et Police. Karin Keller-Sutter reprend quant à elle le département stratégique des Finances.

Le président de la Confédération en 2023 Alain Berset continuera quant à lui de diriger le Département fédéral de l'Intérieur, a indiqué jeudi la Chancellerie fédérale. Ignazio Cassis reste aux Affaires étrangères, Guy Parmelin à l'Economie, la formation et la recherche, ainsi que Viola Amherd à la Défense.

Une répartition «consensuelle», dit Ignazio Cassis

La nouvelle répartition des départements fédéraux est consensuelle, a annoncé jeudi le président de la Confédération Ignazio Cassis. Chaque membre du Conseil fédéral a pu exprimer ses vœux.

«Le but de la séance informelle était de trouver la meilleure répartition des tâches dans l'intérêt du pays», tout en considérant les intérêts de chaque membre du collège, a précisé le Tessinois.

La décision a également été basée sur des critères tels que l'instabilité géopolitique et la nécessité de maintenir la stabilité des dossiers. La discussion a duré environ deux heures. Au terme de la séance, les ministres ont exprimé le plaisir de s'engager ensemble pour trouver les solutions aux défis de la Suisse, a conclu Ignazio Cassis.

Karin Keller-Sutter: «des décisions douloureuses» à venir

Karin Keller-Sutter, qui va donc va reprendre les Finances, après avoir passé quatre ans à la Justice, se dit «pleine de respect» envers cette nouvelle fonction et les difficiles tâches qui l'attendent.

Des décisions douloureuses, notamment en matière de politique financière, sont à venir, a pointé la conseillère fédérale jeudi devant les médias. Elle a toutefois tenu à rassurer: «Nous allons trouver un chemin ensemble. Nous allons travailler à des solutions.»

Un travail qui se fera de concert avec les cantons. Et la St-Galloise de rappeler l'importance de les intégrer, comme ça a été le cas avec la réforme de l'imposition minimale des entreprises, bientôt bouclée au Parlement.

