La Suisse prolonge la fermeture de l’espace aérien

Ce contenu a été publié le 19 avril 2010 11:16 19. avril 2010 - 11:16

L'aéroport de Zurich Kloten reste désertique. (Reuters)

L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) a décidé de prolonger l'interdiction de l'espace aérien jusqu'à mardi 8 heures, car un nouveau nuage de cendres se dirige vers la Suisse. Pendant ce temps, la grogne augmente dans les milieux de l’aviation.

«Selon les prévisions météorologiques, le nuage de cendres venant d'Island se situe toujours au dessus de la Suisse. Les mêmes prévisions font état de l'avancée d'un nouveau nuage de cendre qui devrait atteindre prochainement notre pays», a relevé l’OFAC lundi matin pour expliquer sa décision de prolonger l'interdiction de l'espace aérien suisse jusqu'à mardi matin 8 heures.



L'interdiction touche les aéronefs qui volent aux instruments, soit principalement de l'aviation commerciale. L'espace aérien reste par contre ouvert au dessus de 6400 mètres d'altitude et les d'avions de plaisance qui volent à vue continuent à être autorisés durant la journée. L'OFAC précise qu’il réévalue la situation en permanence afin de déterminer la suite à donner à l'interdiction.



De leur côté, les prévisionnistes islandais annoncent qu'un nouveau nuage de cendres du volcan est plus bas et pose moins de problème au trafic aérien.

Situation compliquée

De son côté, Eurocontrol annonce que seuls 5000 des 24’000 vols prévus dimanche ont été assurés par les compagnies aériennes en Europe en raison du nuage de cendres émanant du volcan islandais.



L'agence de navigation européenne précise qu’en début de matinée, la majeure partie de l'espace aérien européen restait fermée, notamment dans les zones suivantes: grande partie de l'Allemagne, Belgique, Croatie, Danemark, Estonie, certaines parties de la France, Grande-Bretagne, Hongrie, Irlande, nord de l'Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Serbie, Slovénie, Slovaquie, Suède, Suisse, Ukraine.



La situation est plutôt compliquée en Europe. Après avoir rouvert son espace aérien dans le nord du pays à 7 heures lundi matin, l’Italie l’a refermé deux heures plus tard et jusqu’à mardi 8 heures du matin.



De son côté, l'Espagne a proposé lundi de laisser d'autres pays européens utiliser ses aéroports pour des escales afin de permettre aux passagers bloqués à cause du nuage de cendres volcaniques de reprendre leurs voyages.

Critiques de l'IATA

La pression des compagnies aériennes s'accentue sur les autorités pour qu'elles trouvent une solution face à cette crise, qui bloque plusieurs millions de passagers dans les aéroports, coûte plusieurs centaines de millions de dollars aux compagnies aériennes et affecte le transit international des marchandises



L'Association internationale du transport aérien (IATA) a exhorté lundi les gouvernements à revoir leur décision de fermer de larges parties de l'espace aérien européen.



Dans un communiqué, l'IATA fait part de «son mécontentement sur la manière dont les gouvernements ont géré la crise, «sans aucune évaluation des risques, aucune consultation, aucune coordination, et aucun leadership».



L'IATA demande l'ouverture d'«au moins quelques couloirs» pour faire face à la fermeture de nombreux aéroports.



swissinfo.ch et les agences

Liens

Neuer Inhalt Horizontal Line