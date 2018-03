Droits d’auteur

Le bénéfice d'ABB fait un bond en avant 28. juillet 2005 - 09:13 ABB a engrangé un bénéfice net de plus de 420 millions de francs au premier semestre 2005, contre 117 millions pour la même période de 2004. Le groupe électrotechnique helvético-suédois annonce jeudi des ventes en hausse de 11% à 14 milliards sur les six premiers mois de l’année, et des commandes pour 16 milliards, en hausse de 8%. Le résultat opérationnel (EBIT) a pour sa part bondi de 34% à 988 millions de francs suisses. Ces résultats sont dans l’ensemble meilleurs que ce à quoi s’attendaient les analystes. La santé qu’affiche le groupe ABB, il la doit surtout à sa division Technologies de l’Automation, dont les résultats passent de 621 à 834 millions de francs. Pendant ce temps, les ventes dans les Technologies de l’Energie ont reculé, de 428 à 390 millions de francs. Sur le seul deuxième trimestre 2005, la multinationale a dégagé un bénéfice de 126 millions de francs, en hausse de 41,6%. Le chiffre d'affaires a gagné 10% comparé à la même période de 2004, s'inscrivant à 5,724 milliards de francs. Pour l'ensemble de l'exercice, ABB vise une marge d'EBIT de groupe de 6,6 à 7,1%. Il a aussi confirmé les objectifs de chiffre d'affaires. De 2002 à 2005, le groupe prévoit une croissance annuelle moyenne de 4% en monnaies locales. Bon accueil Le marché a accueilli les chiffres d'ABB positivement. Vers 09h40, le titre gagnait 3,63% à 8,85 francs à la Bourse suisse, dans un indice SMI qui s'inscrivait pour sa part en progression de 0,50%. Dans son commentaire, la banque Sarasin parle cependant de résultats bons, mais pas spectaculaires. Goldman Sachs estime que l'évolution des ventes est satisfaisante, mais se dit déçu de l'évolution des marges. Les analystes relèvent aussi que les coûts de restructuration du secteur des transformateurs, moins élevés que prévu, relativisent le résultat au niveau du bénéfice net. swissinfo et les agences Faits Au premier semestre 2005, ABB dégage un bénéfice net de 421,3 millions de francs suisses, contre 117 millions au premier semestre 2004. Chiffre d'affaires au premier semestre: 14 milliards (+11%) Bénéfice net au second trimestre: 164 millions. Chiffres d'affaires au second trimestre: 7,4 milliards. En bref - A la fin du mois dernier, Fred Kindle, patron d'ABB a dit son espoir de voir le groupe réaliser cette année un bénéfice "très substantiel". - La multinationale en a bien besoin, après quatre années dans les chiffres rouges. - Le 5 juillet, ABB s'est assuré une ligne de crédit de 2,6 milliards de francs suisses auprès d'un consortium de 20 banques, pour un taux d'intérêt inférieur de plus de moitié à celui payé en 2003 pour les 5,2 milliards nécessaires à son refinancement.