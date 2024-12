Choc culturel? Les quatre phases de l’expatriation

L’émigration est un processus qui passe par différentes étapes. Credit: David Gee / Alamy Stock Photo

S’installer à l’étranger est une expérience passionnante, mais souvent difficile. Entre le choc culturel et l’adaptation, de nombreux expatriés et expatriées passent par différentes phases.

3 minutes

Camille Kündig

Lors d’une émigration, on laisse derrière soi sa famille, ses proches et ce que l’on connaît déjà, sans pour autant savoir de quoi sera fait le futur quotidien. «Cela conduit inévitablement à une phase de transition où l’ancien manque et où le nouveau n’est pas encore palpable», explique Rahel Siegenthaler, experte et coach en communication interculturelle.

Malgré une préparation minutieuse à l’émigration, un choc culturel peut se produire – une réaction psychologique et émotionnelle à la vie dans une culture nouvelle et inconnue, reconnue par la science.

Dans le processus d’adaptation, les personnes passent par différentes étapes. L’anthropologue Kalervo Oberg a décrit quatre phasesLien externe, que Rahel Siegenthaler résume comme suit:

1. La phase de lune de miel

«Dans cette première phase, la nouvelle culture est fascinante et excitante. Tout semble intéressant et beau, on découvre de nouvelles choses et on fait des expériences passionnantes. Ce faisant, on se confronte au nouvel environnement en manquant parfois d’esprit critique».

2. La phase de frustration

Rahel Siegenthaler est titulaire d’un master en communication interculturelle et conseille des entreprises, des écoles, des administrations ainsi que des particuliers et particulières. zVg

«La frustration se manifeste lorsque les difficultés initiales avec la nouvelle langue, les normes culturelles et les habitudes sociales se font sentir. Ici, les malentendus, les barrières linguistiques et l’absence de réseau social peuvent conduire à l’isolement et au stress. La nouvelle culture peut être perçue comme problématique ou repoussante, et il y a un risque d’interrompre le séjour à l’étranger».

3. La phase d’adaptation

«La personne saisit de plus en plus les règles, les normes, les structures sociales et peut s’adapter en conséquence. On développe des stratégies pour faire face aux différences et on se sent plus en sécurité dans le nouvel environnement. Cette phase se caractérise par une compréhension croissante et une capacité à mieux gérer les conflits».

4. La phase d’intégration

«La personne a bien compris la culture et est de plus en plus intégrée sur le plan émotionnel et social. Il y a un équilibre entre sa propre identité culturelle et la nouvelle. On se sent davantage chez soi et on est capable de respecter à la fois sa propre culture et la nouvelle culture, de les intégrer à la vie quotidienne».

Texte relu et vérifié par Balz Rigendinger,

traduit de l’allemand par Lucie Donzé.