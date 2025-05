Vivre en France quand on est Suisse: tout ce qu’il faut savoir

Suisses expatriés en France - un amour transfrontalier qui ne date pas d’hier. (C) Emilyprofamily | Dreamstime.com

Camille Kündig

Camille Kündig

Spécialisée dans le journalisme de service, je suis responsable de la page « L'émigration en toute simplicité » et étroitement impliquée dans divers projets éditoriaux et initiatives marketing. Originaire de Suisse romande, je vis aujourd'hui à Zurich. Après mes études à la ZHAW, j'ai travaillé en tant que rédactrice et présentatrice pour des médias tels que SonntagsBlick, BlickTV et Watson.

Quels sont les défis auxquels les Suisses font face en France?

Comment fonctionne le marché du travail en France?

Quel est le coût de la vie en France comparé à la Suisse?

Que faut-il savoir sur le système de santé français en tant qu’expatrié suisse?

Comment fonctionne l’école en France ?

Quelles sont les obligations fiscales pour les Suisses vivant en France?

Comment se déplacer en France au quotidien?

Liens utiles

Entre histoire, culture et proximité: pourquoi la France est la première terre d'expatriation des Suisses

Ce volet de notre série consacrée à la destination la plus prisée des expatriés helvétiques explore les racines de cette attirance.

Quels sont les défis auxquels les Suisses font face en France?

La complexité de la bureaucratie française déroute souvent les nouveaux arrivants. Parmi les défis administratifs courants, on trouve, selon Ariane Rustichelli, ancienne directrice de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE):

«l’inscription auprès des autorités locales

l’ouverture d’un compte bancaire en euro pour gérer les finances quotidiennes.

l’obtention d’un numéro de sécurité sociale (les Suisses résidant en France doivent s’affilier au régime français de sécurité sociale ou souscrire une assurance privée reconnue.)

le système fiscal français. Il est essentiel de le comprendre pour éviter des erreurs dans les déclarations de revenus. La France et la Suisse ayant des conventions pour éviter la double imposition, il est important de bien se renseigner sur les obligations fiscales dans les deux pays.

la reconnaissance officielle des diplômes obtenus en Suisse. Certaines professions réglementées en France nécessitent une telle reconnaissance, ce qui peut être une procédure longue et complexe.»

Les pour et les contre de la vie en France selon les Suisses de l'étranger

Les Suisses l'apprécient pour sa douceur de vivre et le coût de la vie qui y est plus bas. Mais ils et elles déplorent également les incivilités et les impôts qui y sont élevés. Voici cinq avantages et cinq inconvénients à la vie dans l'Hexagone selon les expatriés.

À noter pour les Suisses allemands et les Suisses italophones: sans connaissance de base du français, s’intégrer dans un village ou gérer les démarches administratives devient vite compliqué.

De plus, il faut rester vigilant: certaines entreprises ou agents immobiliers peuvent tenter de profiter du pouvoir d’achat perçu comme élevé des Suisses.

L’image de la Suisse resterait globalement très positive, dit Anna Lupina-Wegener, professeure de management interculturel à la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW), qui a longtemps vécu en France:

«La Suisse est souvent associée à l’innovation, à la rigueur ou encore à la ponctualité – des qualités qui favorisent généralement un accueil bienveillant.» Anna Lupina-Wegener, professeure de management interculturel à la ZHAW

Le marché du travail en France est dynamique, mais compétitif. Le chômage demeure un défi, en particulier pour les jeunes et les travailleurs et travailleuses peu qualifiés.



En mars 2025, l’Institut national de la statistique et des études économiques (InseeLien externe) indiquait que le taux de chômage s’élevait à 7,4%, contre une moyenne de 6% dans l’ensemble des pays de l’Union européenne. Dans le même temps, d’importantes branches d’activités comme l’industrie, l’hôtellerie-restauration ou l’agriculture font face à une pénurie de main-d’œuvre.

La semaine de travail standard est de 35 heures. Le salaire minimum était d’environ 1766 euros brut par mois en 2024. Selon l’InseeLien externe, les personnes salariées du secteur privé gagnaient en moyenne 2730 euros nets par mois en 2023 (en équivalent temps plein): 4570 euros nets en moyenne pour les cadres, contre 1960 euros pour les employés et employées et 2030 euros pour les ouvriers.

Le mouvement social contre la réforme des retraites a mobilisé des millions de personnes sur plusieurs mois. Keystone / Teresa Suarez

Toute personne salariée a droit à un minimum de 5 semaines de congés payés par an. Les droits des travailleurs et travailleuses y sont solidement ancrés – la France étant d’ailleurs l’un des pays où le droit de grèveLien externe est parmi les plus libéraux au monde. Les mouvements sociaux y sont fréquents et font régulièrement la une de l’actualité.

La réforme des retraites, adoptée en mars 2023 et à l’origine d’un véritable tollé, prévoit un relèvement progressif de l’âge légal de départ de 62 à 64 ans d’ici à 2030. Un sujet de préoccupation est le déficit public: il a atteint 5,5% du PIB en 2023Lien externe contre 4,8% l’année précédente.

Quel est le coût de la vie en France comparé à la Suisse?

Le coût de la vie varie considérablement en fonction des régions. Les grandes métropoles de l’Hexagone et les régions frontalières sont bien plus chères que les petites villes ou les zones rurales.

Le logement représente souvent la dépense la plus importante des ménages. À Paris, le prix moyen de location au mètre carré atteint 38,70 euros, soit un loyer de 1311 euros pour un 34 m2. Ce montant est environ 85% plus élevé qu’en province, notamment dans le centre et le sud-ouest du pays.

En France, l’alimentation est en moyenne 60% moins chère qu’en Suisse. Certains produits, comme la viande, les produits carnés ou le fromage, peuvent y coûter jusqu’à quatre fois moins cher au kilogramme qu’en Suisse.

Vous trouverez d’autres articles utiles sur l’expatriation et la vie à l’étranger sur notre page «L’émigration en toute simplicité». Les informations officielles de la Confédération sont disponibles sur le site du Département fédéral des affaires étrangères DFAE, tandis que l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) dispose d’une offre de conseil.

Cependant, le salaire moyen y est environ 1,7 fois plus bas qu’en Suisse, raison pour laquelle de plus en plus de Suisses choisissent de s’installer dans des départements limitrophes comme le Haut-Rhin, le Doubs, le Jura, l’Ain, la Haute-Savoie ou le Territoire de Belfort, tout en continuant de travailler en Suisse. Ce mode de vie permet de bénéficier des salaires suisses tout en profitant d’un coût de la vie plus abordable en France.

Vous trouverez la perception qu’ont les Français de leur qualité de vie sur ce baromètre du coût de la vie d’IPSOS (2024).Lien externe L’office fédéral de la statistique fournit une comparaison internationale des prixLien externe, qui pourrait également vous intéresser.

Que faut-il savoir sur le système de santé français en tant qu’expatrié suisse?

Jadis présenté comme l’un des meilleurs au monde, le système de santé français est aujourd’hui fragilisé par de longs temps d’attente, des scandales dans les EHPAD (home pour personnes âgées) et un accès aux soins de plus en plus inégal.

Le manque de soignants, aggravé par la réticence des médecins à exercer en zone rurale, complique l’accès aux soins dans de nombreuses petites communes éloignées des grands centres urbains. En 2023, un peu plus de 50% des Français déclaraient avoir un accès «compliqué, long ou partiel» aux services nécessaires pour se soigner correctement, selon un sondageLien externe de l’Institut Montaigne.

Gilbert Casasus, professeur émérite en études européennes à l’Université de Fribourg, franco-suisse et fin observateur de la France, nuance toutefois:

«La Sécurité sociale française nécessite certes des réformes, mais elle garantit à une majorité un accès à des soins médicaux de haute qualité.» Gilbert Casasus, professeur émérite en études européennes, franco-suisse

Le système français contraste fortement avec le modèle d’assurance suisse. La pays de Pasteur dispose d’un système de santé universel. La Sécurité sociale rembourse une très large partie des frais médicaux – dont partiellement les frais de dentiste et de lunettes (contrairement à la Suisse). La carte Vitale permet d’être remboursé automatiquement, sans avoir à avancer les frais dans de nombreux cas.



Qu’une personne de nationalité suisse résidant en France soit affiliée à l’assurance française ou reste couverte par une assurance suisse dépend de son statut personnel (travailleur, retraité, frontalier, etc.). Vous trouverez plus d’informations ici:

Caisse-maladie suisse à l'étranger: possibilités et publics divers

Faut-il s'assurer à l'étranger? Ou auprès d'une caisse maladie en Suisse? Est-ce que c'est possible? Nous vous éclairons.

Le système éducatif français repose sur plusieurs principes clés, parmi lesquels la laïcité occupe une place centrale. Pour en savoir plus, consultez cette pageLien externe. L’école est obligatoire à partir de 3 ansLien externe, pour tous les enfants, qu’ils soient français ou étrangers. «Pour les jeunes enfants, le système scolaire français reste, en comparaison [avec la Suisse] stricte, moins autonome», avance Anna Lupina-Wegener, professeure de management interculturel à la ZHAW.

Les universités publiques sont financièrement accessibles, avec des frais d’inscription annuels allant d’environ 200 à 600 euros. L’éducation est largement financée par l’État, et de nombreuses aides sont disponibles pour soutenir les étudiants. En revanche, les grandes écoles et les établissements privés sont nettement plus onéreux.

Le système scolaire met traditionnellement l’accent sur les études académiques, au détriment de la formation professionnelle. Fréquenter l’université est souvent perçu comme la voie «normale», tandis que l’apprentissage a longtemps été considéré comme une option de second choix. Mais les mentalités évoluent: depuis quelques années, la formation professionnelle connaît un essor significatif et gagne en reconnaissance.

Lisez cet article pour plus de renseignements sur les formalités pour la scolarité des enfants lors d’une expatriation.

Émigrer en famille – à quoi faut-il veiller?

Quelles formalités pour leur scolarisation ? Comment gérer leur protection sociale à l'étranger ? Voici un guide des défis administratifs les plus courants.

Quelles sont les obligations fiscales pour les Suisses vivant en France?

Selon les données de l’OCDELien externe, qui analyse la situation économique des 38 pays les plus développés (Europe, Amérique et Asie), la France se classe en tête, avec 46,1% du PIB consacré aux prélèvements obligatoires.

Selon un baromètreLien externe réalisé par un organe de la Cour des comptes, les trois quarts des personnes interrogées trouvent les impôts trop élevés et 67% sont critiques sur l’utilisation qui en est faite. À noter que l’impôt sur le revenu est prélevé à la source en France.

Dans cet article, vous découvrirez tout ce qu’il faut savoir sur les obligations fiscales concernant les Suisses de l’étranger:

Impôts pour les Suissesses et Suisses de l'étranger: ce qu'il faut savoir

L'assujettissement à l'impôt en Suisse ne s'arrête pas forcément à la frontière helvétique. Voici les aspects auxquels vous devez faire attention lorsque vous partez vivre à l'étranger.

En France, les lignes TGV offrent des trajets rapides entre les principales villes. Les infrastructures de transport sont bien développées dans les métropoles, mais ne sont pas aussi ponctuelles et étendues que le réseau suisse.

En dehors des centres urbains, l’accès aux transports publics reste souvent limité, notamment dans les zones rurales. De plus, les grèves peuvent perturber régulièrement la circulation.

Les tarifs sont généralement plus abordables qu’en Suisse. La voiture demeure cependant le principal moyen de transport dans de nombreuses régions. Un défi pour les Suisses voulant s’installer en France? «Les bouchons», lance Anna Lupina-Wegener.

«Un défi pour les Suisses voulant s’installer en France? Les bouchons.» Anna Lupina-Wegener, professeure de management interculturel.

Liens utiles

Vous trouverez ci-dessous une sélection de liens utiles pour effectuer les démarches administratives liées à une expatriation en France, ainsi que d’autres ressources pratiques.

Notre page thématique: «L’émigration en toute simplicité» propose des articles pratiques pour accompagner chaque étape de votre éxpatriation.

Les sites du DFAE: «La Suisse et la France Lien externe ” et «Vivre & travailler en France Lien externe » offrent des informations officielles sur les relations bilatérales et la vie quotidienne en France.

Le site du gouvernement français Lien externe : pour accéder directement aux démarches administratives en ligne.

Infobest Lien externe : plateforme d’information et de conseil pour les questions transfrontalières entre la France, la Suisse et l’Allemagne.

L’OSE: L’organisation des Suisses de l’étranger y recense les clubs Suisses actifs en France Lien externe sur son site.

L’ambassade de Suisse en France: Lien externe un point de contact officiel pour les Suisses résidant en France.

«Se Loger»: Lien externe un portail immobilier utile pour trouver un logement à louer ou à acheter.

Le «Groupement Transfrontalier Européen Lien externe »: une ressource essentielle pour les frontaliers travaillant en Suisse et résidant en France.

Relu et vérifié par Samuel Jaberg.