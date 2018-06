Le prix des transports est proche de la moyenne de l’UE. L’électricité, le gaz, et les carburants sont plus chers (+7%), alors que l’électronique de divertissement (-5%) et les meubles (-9%) sont moins chers que dans la moyenne de l’UE.

Mais elle est également le deuxième pays le plus cher du continent pour les vêtements (+53%), derrière l’Islande et le troisième pour les hôtels et restaurants (+63%), derrière l’Islande et la Norvège.

En 2017, la Suisse était le pays le plus cher d’Europe pour la nourriture et les boissons sans alcool (68% de plus que la moyenne de l’UE).

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

La Suisse a la nourriture et les boissons les plus chères d’Europe Simon Bradley 21. juin 2018 - 16:17 La Suisse a été classée deuxième pays le plus cher d’Europe, derrière l’Islande, pour les biens de consommation. Les prix de la nourriture et des boissons sans alcool y sont particulièrement élevés. En 2017, la Suisse est championne d’Europe des prix de la nourriture et des boissons sans alcool pour la troisième année consécutive, avec 68% de plus que la moyenne de l’UE, en léger recul par rapport à 2016, selon les chiffres d’Eurostat, publiés mercredi. Mais elle est également le deuxième pays le plus cher du continent pour les vêtements (+53%), derrière l’Islande et le troisième pour les hôtels et restaurants (+63%), derrière l’Islande et la Norvège. Le prix des transports est proche de la moyenne de l’UE. L’électricité, le gaz, et les carburants sont plus chers (+7%), alors que l’électronique de divertissement (-5%) et les meubles (-9%) sont moins chers que dans la moyenne de l’UE. Selon l’Office fédéral de la statistique, le salaire médian d’un adulte Suisse était de 6250 francs (5420 euros) mensuels. Mais si les salaires suisses semblent plus élevés que ceux des autres pays, spécialement dans certaines branches, le coût de la vie est très élevé lui aussi. Les gens dépensent par exemple près du tiers de leur revenu uniquement pour le loyer. L’inflation est restée très basse ces dernières années. La Suisse reste donc parmi les leaders européens en termes de pouvoir d’achat, que ce soit pour le PIB par tête (+56%) au-dessus de la moyenne de l’UE ou pour la Consommation individuelle effective, qui mesure tous les biens et services effectivement consommés par les ménages (+26%).