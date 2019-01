Ilias Panchard, 26 ans, siège pour le Parti des Verts au Conseil communal (législatif) de Lausanne et prend la défense des minorités dans sa ville et dans la région.

Alors que le soleil est en train de se coucher, les jeunes Lausannois se retrouvent dans les bars. «Nous sommes dans le Quartier du Flon, explique Ilias Panchard, l’un des plus populaires de la ville pour sortir le soir.» Lui-même n’est pas trop du genre à traîner très tard dans les clubs: «Je préfère boire une bière avec quelques amis». Le jeune politicien discute alors du futur, de l’égalité des chances et de la sortie du nucléaire.

Sa volonté de s’engager est née au lycée et s’est renforcée durant ses études. Comme il a étudié les sciences de l’environnement, il a participé à des campagnes politiques et a glissé toujours plus loin dans ce domaine. Il a assumé durant trois ans la co-présidence des Jeunes Verts suisses.

Ilias Panchard s’est marié l’été dernier et voyage régulièrement en Algérie. «Mon père vient du Valais et ma mère est originaire d’Algérie, confie-t-il. La mer Méditerranée m’apparaît comme un lac autour duquel toutes les cultures se mêlent. C’est pourquoi je m’engage volontiers pour des peuples comme les Kurdes ou les Palestiniens.»



