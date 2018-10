Ce contenu a été publié le 1 octobre 2018 15:30 01. octobre 2018 - 15:30

Portrait d’une politicienne locale: à 24 ans, Qëndresa Sadriu est présidente de commune et présidente du Parti socialiste d’une banlieue de Zurich. Cette fille d’immigrés kosovars s’engage aussi pour les enfants malades du cancer et les sans-abri.

«Hello, moi c’est Jenny», se présente-t-elle en riant. «Tout le monde m’appelle comme ça. C’est plus facile à retenir que mon prénom albanais». Elle revient d’une séance du Conseil communal d’Opfikon-Glattbrug – une parmi beaucoup d’autres. «Si j’arrive à bien gérer le quotidien, je parviens à tout garder sous le même toit», raconte-t-elle. La politique lui tient très à cœur. «Sinon, tout cela n’aurait pas de sens. Pour l’argent, ça n’en vaut pas la peine, et ça demande beaucoup d’engagement».

Son père s’est toujours intéressé à la politique. On en parlait beaucoup à la maison. Et à 18 ans, elle participe à la fête des jeunes citoyens. «Là, j’ai demandé au Parti socialiste si je pouvais les rejoindre, et tout est allé très vite. Soudain, j’ai été élue au Conseil communal».

Ayant souffert d’un cancer étant petite, elle s’engage aujourd’hui pour les enfants atteints de cette maladie. Elle siège au Comité d’une AssociationLien externe pour les enfants malades du cancer.

«Je veux être un modèle. Quand on travaille dur, on arrive à quelque chose», dit-elle.

Neuer Inhalt Horizontal Line