Pièces de monnaie, timbres, bouteilles de bière, chocolats... Guillaume Tell apparaît sur toutes sortes d'objets, parfois délicieusement kitch comme celui-ci. Le héros national et ses attributs (arbalète, pomme, flèche) ont aussi été largement utilisés en publicité. Voyage en quelques images avec le sociologue Uli Windisch, auteur notamment de «Tell au quotidien».

«La marque Tell évoque sans doute la qualité, la solidité des chaussures, mais aussi la détermination du marcheur. On emprunte quelques-unes des innombrables qualités du héros pour les appliquer à des souliers. Jusque-là, on traitait Guillaume Tell avec une déférence patriotique et religieuse. La publicité - qui ne rate jamais un symbole efficace – s'est saisie du mythe. Elle est l'une des nombreuses extensions possibles.»

«Sur cette affiche, la figure de Tell n'apparaît même pas. On utilise uniquement l'arbalète. Le symbole de Guillaume Tell comprend plusieurs éléments qui peuvent être utilisés séparément, parce qu'ils sont clairement associés à lui. On sait immédiatement de quoi il s'agit.»

«Cette publicité a été diffusée lors de la crise économique des années 30. Les ménagères suisses s'étaient alors réunies en association et avaient lancé le slogan «consommer suisse». Elles ont joué un rôle fondamental dans cette campagne publicitaire. Petit à petit, l'arbalète va s'imposer comme symbole de qualité suisse. Aujourd'hui, une autorisation doit d'ailleurs être demandée à l'office de la propriété intellectuelle pour pouvoir l'utiliser. Pour l'anecdote, une firme allemande voulait se servir de l'image de Guillaume Tell dans une publicité pour du chocolat. L'autorisation lui a été refusée. Pour contourner la loi, elle a placé le fils à droite du père (et non à gauche).»

«Sur le Swiss Army Knife (qui n'est d'ailleurs pas le couteau de l'armée), on a ajouté la croix suisse à l'arbalète, pour être encore plus explicite. Ce couteau a fait le tour du monde. Et avec lui tous les symboles qu'il véhicule. Victorinox produit 41'000 couteaux par jour... C'est dire!»

«On boit Tell, on mange Tell, on s’habille Tell, on vit Tell…»

«En Suisse, un grand nombre de restaurants portent le nom de Tell. Le personnage est fréquemment utilisé à des fins commerciales. Tout un merchandising s'est développé autour de lui. Il suffit de penser à la quincaillerie que les touristes achètent dans les kiosques d'Altdorf et d'ailleurs. Sur l'enseigne de ce restaurant, on voit la scène qui précède le tir sur la pomme. Seul le contexte permet d'identifier le héros, car il s'agit d'une représentation très ancienne du personnage qu'on ne connaît pas, contrairement au Tell de Kissling ou à celui de Hodler.»

«Ici, il y a évidemment un clin d'œil. Néanmoins, c'est également une façon de réutiliser le symbole à des fins économiques. Cette firme internationale récupère un aspect de la symbolique nationale pour montrer que son produit est tout à fait adapté à la Suisse.»

«Une publicité enjouée, plaisante, rigolote. Cela prouve qu'on peut utiliser un symbole sérieux et lui donner une tournure sympathique, ironique. Pour autant, tous les éléments sont présents: l'arbalète, la flèche, la pomme, le père et le fils. Une famille modèle boit du jus de pommes. Et pas dans n'importe quel contexte. L'atmosphère, avec le Cervin, est typiquement suisse. Elle est aussi rurale. Cette publicité veut sans doute mettre en évidence le côté naturel et sain du produit. On peut donc indéfiniment décliner les facettes de Guillaume Tell. Et chacun peut y voir un aspect différent.»

«A partir du moment où Guillaume Tell est devenu un symbole internationalement reconnu, certains fabricants n'ont pas hésité à ajouter son visage sur leur produit pour le faire circuler à travers le monde, toujours avec cette idée 'label de qualité suisse'. Tout ceci démontre que Guillaume Tell est clairement un héros positif. En résumé: il n'a que des qualités...»

Guillaume Tell, version Levis: un sexe-symbole... «Je vous le dis: il a toutes les qualités! Même celle-là... Surtout celle-là. C'est un Homme. Dans tous les sens du terme. Les femmes redemandent de vrais hommes, en voilà un! Lorsque la marque américaine a lancé cette campagne, elle a utilisé dans chaque pays un symbole qu'elle pensait être représentatif. Un symbole auquel les habitants pourraient s'identifier. Et ce n'est pas par hasard si elle a choisi Tell pour la Suisse.»