Les influenceuses et influenceurs sont-ils vraiment bons pour le tourisme?

Selon une étude de l'Université de Saint-Gall, l'importance promotionnelle des influenceuses et influenceurs est discutable, mais Suisse Tourisme continue de penser qu'ils sont utiles.

Villes, paysages, hôtels: les influenceuses et influenceurs qui comptent des millions de followers font la promotion de la Suisse en tant que destination de vacances, payée par Suisse Tourisme. Une technique publicitaire qui a gagné en popularité ces dernières années, mais qui, selon une étude de l’Université de Saint-GallLien externe, n’est pas aussi efficace qu’on pourrait le penser.

«Ce sont de belles images qui sont vues brièvement», explique le chercheur Pietro Beritelli, «mais les impressions des médias sociaux ne sont pas suffisantes pour convaincre les gens de partir en voyage.» Pour réaliser cette étude, Pietro Beritelli a analysé les raisons qui ont convaincu 700 personnes de partir en vacances dans un lieu donné. Les médias sociaux ont joué un rôle, tandis que les influenceuses et influenceurs n’ont joué un rôle que dans très peu de cas. Ce qui compte, c’est bien plus souvent le bouche-à-oreille entre amis, parents ou connaissances. Il n’est pas rare non plus que la raison de la visite soit un événement culturel ou sportif.

Suisse Tourisme voit toutefois les choses différemment et continue à inviter régulièrement des influenceuses et influenceurs. En effet, un sondage mené auprès de 23’000 hôtes a abouti à une conclusion différente: «En Amérique du Sud, par exemple, 29% des touristes citent les médias sociaux, et donc aussi les influenceurs, comme la principale source d’information et la principale incitation à faire un voyage», a expliqué Markus Berger, porte-parole de l’office du tourisme, à SRF.

