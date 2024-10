Estudo questiona o impacto dos influenciadores no turismo

O píer de Iseltwald foi invadido por turistas e influenciadores sul-coreanos. Keystone / Peter Klaunzer

Um estudo realizado pela Universidade de St. Gallen questiona a relevância promocional dos influenciadores, mas a Suíça Turismo ainda acredita que eles são valiosos.

2 minutos

Financiados pela Suíça Turismo, influenciadores com milhões de seguidores promovem as cidades, hotéis e paisagens suíças. Essa técnica publicitária ganhou popularidade nos últimos anos, mas um estudo da Universidade de St. GallenLink externo afirma que sua eficácia é limitada.

Mostrar mais

Mostrar mais Como o turismo suíço lida com os influenciadores Este conteúdo foi publicado em Influenciadores ajudam a atrair turistas para locais suíços “imperdíveis”, gerando temores sobre o turismo de massa. ler mais Como o turismo suíço lida com os influenciadores

“São fotos bonitas que chama a atenção brevemente”, explica o pesquisador Pietro Beritelli. “Mas as impressões geradas pelas redes sociais não são suficientes para realmente convencer alguém a viajar”. Para realizar o estudo, Beritelli analisou os motivos pelos quais 700 pessoas escolheram um determinado destino para suas férias. Embora as redes sociais tenham desempenhado um papel importante, os influenciadores não tiveram um impacto tão grande. As recomendações de amigos, parentes ou conhecidos exerceram uma influência muito mais significativa. Eventos culturais e esportivos também motivaram as visitas.

A Suíça Turismo, por sua vez, não vê as coisas dessa forma e continua convidando influenciadores regularmente. Uma pesquisa com 23.000 turistas foi o que levou a essa conclusão. “Na América do Sul, por exemplo, 29% dos turistas citam as redes sociais, incluindo os influenciadores, como a maior fonte de informação e incentivo para fazer uma viagem”, explica Markus Berger, porta-voz da Suíça Turismo.

Mostrar mais Debate Moderador: Veronica DeVore Como os destinos populares devem lidar com o turismo de massa? Lugares como Veneza ou Barcelona e destinos nos Alpes suíços estão enfrentando dificuldades com o fluxo de turistas. O que fazer? Participe da discussão 6 Curtidas Visualizar a discussão

(Adaptação: Clarice Dominguez e Fernando Hirschy)