Dernière ligne droite avant les votations du 9 février – peu de suspense

L’initiative pour la responsabilité environnementale ne devrait pas passer l’épreuve des urnes le 9 février. Le deuxième sondage de la SSR, publié mercredi, l’a confirmé.



À moins de deux semaines du scrutin, plus de six Suisses sur dix s'opposent au texte lancé par la jeunesse écologiste, révèle l’enquête d’opinion. Celui-ci ne convainc qu’un peu plus d’un tiers de l’électorat. La diaspora, qui vote généralement davantage en faveur de l’écologie, se montre tout aussi sceptique que les Suisses de l’intérieur.



Ce n’est pas l’objectif du texte qui rebute l’électorat, mais les recettes pour y parvenir, révèle également le sondage. Une large majorité des personnes interrogées sont d’accord avec le fait que les ressources de notre planète doivent être préservées pour maintenir les bases de la vie. Cependant, elles craignent que l’initiative ne mette à mal la prospérité du pays et entraîne une augmentation du coût de la vie.



