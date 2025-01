Endspurt vor der Abstimmung vom 9. Februar – wenig Spannung

Liebe Leserinnen und Leser



Die Umweltverantwortungsinitiative wird voraussichtlich am 9. Februar an der Urne scheitern. Dies bestätigt die am Mittwoch veröffentlichte zweite SRG-Umfrage.



Knapp zwei Wochen vor dem Urnengang lehnen mehr als sechs von zehn Schweizerinnen und Schweizern die von den Jungen Grünen lancierte Initiative ab. Die Vorlage vermag nur etwas mehr als ein Drittel der Stimmberechtigten zu überzeugen. Die Diaspora, die in der Regel eher für die Umwelt stimmt, ist ebenso skeptisch wie das Inland.



Es ist nicht das Ziel der Initiative, das die Stimmberechtigten abschreckt, sondern es sind die Rezepte, wie die Umfrage ebenfalls zeigt. Eine grosse Mehrheit der Befragten ist sich einig, dass die Ressourcen unseres Planeten geschont werden müssen, um die Lebensgrundlagen zu erhalten. Sie befürchten jedoch, dass die Initiative den Wohlstand des Landes untergraben und zu höheren Lebenshaltungskosten führen könnte.



