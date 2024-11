Les réactions au «non» à l’extension des autoroutes

Lors de ce dimanche de votations, le peuple suisse a rejeté à 52,7% un projet des autorités helvétiques visant à agrandir plusieurs tronçons d’autoroutes. Réactions à chaud depuis le fief respectif des opposants et des partisans à Berne.

1 minute

Soutenu par le gouvernement, le Parlement, les milieux économiques et les partis de droite – UDC et PLR –, ce projet visait à agrandir six tronçons stratégiques, principalement sur l’A1, autoroute qui traverse le pays. Il n’aura pas convaincu une majorité des Suisses.

Les arguments des milieux écologistes et de la gauche – PS et Vert-e-s –, qui ont dénoncé le coût (5 milliards de francs) du projet tout en questionnant son efficacité contre les embouteillages, auront vraisemblablement pesé plus lourd que ceux des partisans du projet, qui y voyaient une solution aux embouteillages records de ces dernières années aux abords des villes.

Texte relu et vérifié par Samuel Jaberg