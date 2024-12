Votations du 9 février 2025: sur quoi allons-nous voter?

Chères lectrices, chers lecteurs,



L’année qui s’achève a apporté son lot de surprises en votations populaires. Le Conseil fédéral et le Parlement ont été défaits sur pas moins de trois objets majeurs soumis au peuple: la 13e rente AVS au mois de mars (oui à 58%), la révision de la prévoyance professionnelle en septembre (non à 67%) et, plus récemment, l’extension des autoroutes (non à 53%).



Autant de victoires pour la gauche, qui a ainsi pu contrebalancer dans les urnes la perte d’influence qu’elle subit au Parlement depuis le début de la législature.



A quoi doit-on s’attendre pour 2025? Cette vague de défiance envers les autorités va-t-elle se poursuivre? La gauche parviendra-t-elle à remporter d’autres combats? Un premier élément de réponse sera apporté le 9 février. Lors de ce premier dimanche de votations de l’année, le peuple est appelé à se prononcer sur l’initiative «pour la responsabilité environnementale».



Lancé par les Jeunes Vert-e-s, soutenu par les partis de gauche et les organisations environnementales, le texte exige que l’économie suisse ne puisse pas utiliser davantage de ressources que ce que peut supporter la planète, et ceci dans un délai de dix ans. Bien trop radical aux yeux du gouvernement, du Parlement et des milieux économiques, qui sont vent debout contre l’initiative.



