Les votations du 9 février approchent: êtes-vous prêt?

Chères lectrices, chers lecteurs,



Le menu des votes populaires 2025 s’annonce encore plus léger que prévu. Le Conseil fédéral vient de décider d’annuler la date de votations fédérales du 18 mai, faute d’objet à soumettre au peuple.



Et lors du premier dimanche de vote, le 9 février, les Suisses se prononcent sur un seul objet: l’initiative «pour la responsabilité environnementale». Lancé par les Jeunes Vert-e-s, le texte exige que l’économie helvétique respecte les limites de la nature.



Accusé de mettre en péril la prospérité de la Suisse par ses adversaires, il peine cependant à convaincre au-delà des rangs de la gauche. En début de campagne, près de la moitié des Suisses comptait déjà glisser un non dans l’urne, selon le premier sondage de la SSR. Cela laisse présager un net refus de l’initiative.



Le texte des Jeunes vert-e-s alimente cependant les débats sur les ressources de notre planète et la manière de les préserver. Dans notre émission Let’s Talk, la coprésidente des Jeunes Vert-e-s, Margot Chauderna, et la Jeune libérale-radicale, Pauline Blanc, ont échangé leurs arguments sur le sujet.



Les deux jeunes politiciennes étaient d’accord sur le fait que la nature et sa capacité de renouvellement doivent être respectées. Toutefois, leurs avis divergent sur les mesures à prendre pour y parvenir.



«Cette initiative exigerait un niveau de consommation tel que le connaissent certains pays en voie de développement, à l’image de l’Afghanistan», a souligné Pauline Blanc. De son côté, Margot Chauderna est convaincue que la Suisse doit donner l’exemple en imposant des règles strictes à son économie.



Le deuxième sondage de la SSR est attendu la semaine prochaine. La tendance au non va certainement se renforcer, mais nous en saurons plus sur l’ampleur que prendra le refus.



Bonne lecture,