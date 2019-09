L'Union démocratique du centre a été fondée en 1971, de la réunion du Parti des paysans, artisans et indépendants ainsi que des Partis démocratiques des cantons de Glaris et des Grisons. Il est actuellement le parti le plus puissant du Conseil national avec 29,4% des suffrages.

Chaque parti a affiné sa stratégie de communication et tente maintenant de faire entendre sa voix par tous les moyens possibles: flyers, événements, courriers, réseaux sociaux, etc. La campagne a déjà été marquée par deux actions qui ont particulièrement choqué: l’afficheLien externe de l’Union démocratique du centre (UDC, droite conservatrice) qui dépeint les autres partis comme des vers rongeant une pomme, et la stratégieLien externe du Parti démocrate-chrétien (PDC, centre) qui s’attaque nommément à des candidats via Google pour décrédibiliser leurs arguments.

Les partis politiques suisses en pleine fièvre électorale Marie Vuilleumier (texte), Helen James, (édition photos), Ester Unterfinger, (édition photos) 28. septembre 2019 - 09:00 Attaques personnelles, affiches controversées, débats publics, rencontres avec la population… La campagne en vue des élections fédérales du 20 octobre bat son plein en Suisse. Aperçu des différentes méthodes de communication des principaux partis représentés au Parlement. Gagner des électeurs. C’est l’obsession du moment de tous les partis politiques suisses, qui se lancent à corps perdu dans la campagne électorale. Le 20 octobre, les citoyennes et citoyens suisses sont appelés aux urnes pour renouveler les 246 membres du Parlement. Chaque parti a affiné sa stratégie de communication et tente maintenant de faire entendre sa voix par tous les moyens possibles: flyers, événements, courriers, réseaux sociaux, etc. La campagne a déjà été marquée par deux actions qui ont particulièrement choqué: l’affiche de l’Union démocratique du centre (UDC, droite conservatrice) qui dépeint les autres partis comme des vers rongeant une pomme, et la stratégie du Parti démocrate-chrétien (PDC, centre) qui s’attaque nommément à des candidats via Google pour décrédibiliser leurs arguments. Manque de transparence Le débat a également beaucoup tourné autour du climat, de la représentation des femmes en politique et du financement des campagnes électorales. Parmi les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe, la Suisse est le seul pays à n’avoir pas élaboré de loi en la matière, ce qui lui vaut d’être régulièrement critiquée par le Groupe d’Etats du Conseil de l’Europe contre la corruption (GRECO). Une initiative populaire a toutefois été déposée pour exiger davantage de transparence dans le financement de la vie politique, ce sera donc vraisemblablement au peuple de trancher. Pour l’instant, l’argent est encore un sujet tabou. Si la majorité des partis dévoilent leur budget global de campagne, ils ne précisent pas d’où vient le financement. Au total, plus de 25 millions de francs suisses (CHF) ont été déclarés à la Radio Télévision Suisse (RTS), une augmentation de 20% par rapport aux précédentes élections fédérales de 2015. À cette somme manquent toutefois le budget de l’UDC et de certaines sections cantonales qui ont refusé de transmettre leurs chiffres, ainsi que les dépenses personnelles des candidats. Parti vert libéral (PVL) Dépenses de campagne: 1,6 million CHF Union démocratique du centre (UDC) Dépenses de campagne: non communiqué Parti bourgeois-démocratique (PBD) Dépenses de campagne: 1 million CHF ​​​​​ Parti socialiste (PS) Dépenses de campagne: 6,4 millions CHF Parti démocrate-chrétien (PDC) Dépenses de campagne: 4,3 millions CHF Parti libéral-radical (PLR) Dépenses de campagne: 7,5 millions CHF Parti écologiste suisse (Les Verts) Dépenses de campagne: 1,9 million CHF