Pour la socialiste Lea KusanoLien externe , ce n’est pas un problème qu’il y ait des politiciens qui se battent avec véhémence pour les droits de l’homme. «Cependant, lorsque leurs interventions et leurs activités se concentrent presque exclusivement sur Israël, on a l’impression qu’il s’agit plus d’Israël que des droits de l’homme, et que la tradition de l’antisionisme d’extrême gauche se poursuit», juge-t-elle.

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Pourquoi la Suisse irrite Israël Sibilla Bondolfi 23. avril 2020 - 14:20 En réponse à une parlementaire, le gouvernement suisse a exprimé sa «préoccupation» concernant la situation des jeunes Palestiniens dans les prisons militaires israéliennes, ce qui a suscité la réaction immédiate du gouvernement israélien. L’incident est plus qu’une simple dissonance de politique étrangère et met en évidence un antisionisme de gauche en Suisse. Lors de la session de printemps des Chambres fédérales, la conseillère nationale socialiste Brigitte Crottaz s’est adressée au Conseil fédéral pour savoir «Comment faire respecter les droits de l’enfant dans le conflit israélo-palestinien». Des centaines d’enfants palestiniens ont été mis en prison par Israël, dans certains cas juste pour avoir jeté des pierres, affirmait la députée. Certains n’ont que 10 ans et passent plusieurs mois en prison sans bénéficier d’une représentation juridique ou d’une assistance médicale. Dans sa réponse, le Conseil fédéral a dit être «préoccupé par la situation des droits de l’homme dans le territoire palestinien occupé, y compris celle des enfants palestiniens dans les prisons militaires israéliennes». Le gouvernement a encore rappelé qu’il rappelle régulièrement les obligations découlant de la Convention relative aux droits de l’enfant dans le cadre de ses échanges bilatéraux avec les autorités israéliennes. Une action concertée? Le gouvernement israélien a réagi immédiatement: par l’intermédiaire de son ambassade en Suisse, il a publié une prise de position officielle, qui a été envoyée au gouvernement suisse par le biais du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Le document nie les accusations de Brigitte Crottaz. Par exemple, il n’est pas vrai que des enfants de moins de 12 ans sont emprisonnés, et cela ne se produit certainement pas sans représentation légale ou assistance médicale, écrit l’ambassade israélienne. «Nous espérons que cette prise de position contribue à formuler une politique fondée et équilibrée qui tienne compte de la complexité de la situation», a indiqué une porte-parole de l’ambassade d’Israël en Suisse contactée par swissinfo.ch. Walter Blum, de l’Association Suisse-Israël, estime aussi que la réponse du Conseil fédéral est incompréhensible. Selon lui, il s’agissait d’une action concertée de la part du Parlement: «À l’heure des questions, quatre questions concernant Israël ont été soumises par des représentants écologiques et socialistes du Conseil national». Antisionisme et antisémitisme L’antisionisme est l’attitude de ceux qui s’opposent à l’existence d’Israël en tant qu’État-nation juif. L’antisémitisme, en revanche, comprend toutes les formes d’hostilité envers les Juifs. Selon le rapport sur l’antisémitisme, il existe un antisémitisme d’extrême gauche en Suisse. Jusqu’à la guerre des Six Jours de 1967, les partis de gauche suisses étaient en faveur d’Israël. Depuis les années 1970, la critique d’Israël a augmenté parmi la gauche, qui prend souvent parti pour la défense des minorités opprimées et est solidaire des Palestiniens. Selon la Fédération suisse des communautés israélites, la critique de l’État d’Israël ou de sa politique n’est généralement pas antisémite, à condition qu’elle soit formulée de la même manière qu’elle le serait à l’égard de tout autre État. «Antisionisme d’extrême gauche» Cet incident soulève une fois de plus la question de savoir pourquoi certains politiciens de gauche sont autant «fixés» sur Israël (voir encadré). Après tout, Israël est loin d’être le seul pays qui emprisonne des mineurs. La Suisse elle-même a été critiquée pour sa pratique consistant à emprisonner des mineurs dans l’attente de leur expulsion. Pour la socialiste Lea Kusano, ce n’est pas un problème qu’il y ait des politiciens qui se battent avec véhémence pour les droits de l’homme. «Cependant, lorsque leurs interventions et leurs activités se concentrent presque exclusivement sur Israël, on a l’impression qu’il s’agit plus d’Israël que des droits de l’homme, et que la tradition de l’antisionisme d’extrême gauche se poursuit», juge-t-elle. Lea Kusano observe par ailleurs que dans ce contexte, il n’est pas rare de rencontrer des personnes qui manifestent publiquement leur antisémitisme. «Un bon exemple est le mouvement BDS [Boycott - Désinvestissement - Sanctions contre Israël jusqu’à la fin de l’apartheid et de l’occupation en Palestine], qui a été classé comme antisémite. Il comprend certains députés socialistes qui appellent ouvertement les gens à boycotter les produits, les instituts de recherche, les universités et les activités culturelles israéliennes, tout en maintenant des contacts avec des membres d’organisations terroristes. Il faut aussi songer au fait qu’à ses débuts, le BDS a soutenu les nationaux-socialistes. Cette origine ne peut être simplement ignorée.» Lea Kusano n’est donc pas surprise par cet épisode, bien qu’elle soit à chaque fois perplexe. Tant que les partis de gauche ne s’engageront pas à respecter la définition de l’antisémitisme de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste et ne sauront pas comment traiter ce genre d’incidents en interne, cela se reproduira probablement. «J’attends d’un parti de gauche qu’il dispose d’un service de notification des cas, qu’il mène une enquête externe sur les incidents et qu’il en tire les conséquences. À mon avis, cela doit faire partie du programme de tout parti démocratique», estime-t-elle. Les rapports de l’ONU, source de préoccupation Brigitte Crottaz n’était pas disponible pour une réaction. Elle a toutefois obtenu le soutien d’organisations non gouvernementales telles qu’Amnesty International, qui s’occupe depuis des années du problème des enfants dans les prisons israéliennes. L’Unicef a également publié un rapport avec des recommandations en 2013. Contacté par swissinfo.ch, le DFAE indique que les préoccupations de la Suisse s’appuient sur de nombreux rapports de l’ONU, notamment le rapport du Haut-Commissaire aux droits de l’homme de février 2018 sur la situation des droits fondamentaux dans les territoires occupés. «La question est régulièrement soulevée dans le cadre des relations bilatérales avec les autorités israéliennes», déclare le porte-parole du DFAE, Pierre-Alain Eltschinger. La position du gouvernement israélien sera également discutée dans ce contexte.