La hausse des déductions fiscales pour les familles ne convainc pas

Les parents ne devraient pas pouvoir déduire davantage de dépenses et de frais de garde pour leurs enfants. Les premières projections indiquent que les citoyens suisses ont majoritairement glissé un «non» dans l'urne.

Les familles ne devraient pas pouvoir payer moins d’impôts. Le peuple suisse refuse de faire un geste en augmentant les déductions fiscales pour les dépenses par enfant et pour les frais de garde par des tiers. Les premières projections indiquent que cet objet serait nettement refusé par les citoyens, à près de 65%.

Le projet soumis au peuple est une modification de la législation sur l’impôt fédéral direct, afin de permettre aux familles d’augmenter leurs déductions fiscales annuelles. Le montant des dépenses générales par enfant non comptabilisé dans le calcul des impôts passerait de 6'500 à 10'000 francs si l’enfant est en apprentissage ou en études. Et le montant des frais de garde par des tiers passerait de 10'100 francs à 25'000 francs.

Actuellement, environ 60% des familles ont un revenu suffisant pour payer l’impôt fédéral direct et bénéficieraient donc de ces déductions. D’après l’estimation de l’Administration fédérale des contributions, le relèvement de la déduction des frais de garde par des tiers entraînera des pertes fiscales annuelles estimées à 10 millions de francs, et à 380 millions de francs pour ce qui est de la déduction générale pour enfant.

Le gouvernement suisse a proposé au Parlement d’augmenter les déductions fiscales pour les frais de garde afin de permettre une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, ce qui n’a pas soulevé d’opposition majeure. Mais les élus de droite ont également voulu introduire une déduction plus importante pour les dépenses générales par enfant, avec pour objectif de soutenir également les familles qui s’occupent elles-mêmes de la garde de leur progéniture.

La gauche et les Verts libéraux ont alors lancé un référendum, estimant que le projet ne profiterait qu’aux familles à haut revenu et n’entrait plus dans la logique de la révision, qui était de limiter les effets dissuasifs du système fiscal sur l’exercice d’une activité lucrative.