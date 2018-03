Ce contenu a été publié le 27 janvier 2011 09:23 27. janvier 2011 - 09:23

La Suisse a signé en 2010 un accord bilatéral de collaboration avec l’Union européenne dans le domaine de la formation. Cet accord est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Les programmes de formation et de jeunesse de l’UE ont pour but d’améliorer l’offre et de favoriser la mobilité par la formation et la formation continue à l’étranger.

Parmi les programmes universitaires européens auxquels la Suisse peut prendre part de plain-pied dès le semestre d’automne 2011, figure le programme d’échanges Erasmus, auquel la Suisse a déjà indirectement participé depuis de nombreuses années. D’autres informations sur le site de la Commission européenne.

Mis à part les programmes d’échanges Erasmus, il existe encore des partenariats individuels entre deux ou plusieurs hautes écoles. D’autres informations sur les postes de mobilité des universités suisses.

Un nouveau site suisse informe aussi de manière circonstanciée sur les nouvelles possibilités de formation et de coopération pour la jeunesse en Europe.

La plupart des universités suisses ont conclu des accords d’échanges avec des universités partenaires extra-européennes, notamment aux Etats-Unis.

Dans le cadre du célèbre «Fulbright-Programms» (anglais), les étudiants les plus doués des Etats-Unis et de la Suisse peuvent obtenir des bourses pour un séjour en Suisse et aux Etats-Unis respectivement. Ce programme est financé par des fonds publics et privés.

