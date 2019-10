C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles les Suisses d’Allemagne, de France et d’Autriche demandent le plus souvent des réductions de primes. Concrètement: 172 ménages en Allemagne, 124 en France et 47 en Autriche.

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Ces Suisses de l’étranger qui peinent à payer leur assurance maladie Claude Chatelain 29. octobre 2019 - 15:00 Les retraités suisses qui vivent à l’étranger peuvent bénéficier de réductions de primes d’assurance maladie, sous certaines conditions. Une aide de la Confédération qui coûte un million de francs par année. Le règlement sur la réduction des primes d'assurance maladie pour les retraités qui se sont établis dans l'UE, en Islande ou en Norvège est en cours de révision. Le point le plus important: le droit aux réductions de primes reste inchangé. Beaucoup ne le savent pas: les Suisses de l’étranger ou les Européens qui ont travaillé en Suisse puis sont retournés au pays peuvent bénéficier de réductions de primes. La seule condition est bien entendu d’être assuré auprès d'une caisse-maladie suisse conformément à la Loi sur l'assurance-maladie (LAMal). Le prérequis: percevoir une rente Ceci n'est possible que pour les retraités qui résident dans un pays de l'UE (en Norvège ou en Islande) et perçoivent une rente de la Suisse, que ce soit de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents ou de la prévoyance professionnelle. Ils doivent également vivre dans des conditions économiques modestes. Concrètement, cela signifie que:Les primes annuelles, y compris celles des membres de la famille sans emploi, dépassent 6 pour cent du revenu brut.Les actifs éligibles, y compris ceux des membres de la famille, sont inférieurs à 100'000 francs. Pour les ménages ayant des enfants de moins de 25 ans qui ont droit à une aide, la limite est portée à 150'000 francs. 1,1 million de francs par an En 2018, l’organe chargé du traitement des demandes a accordé des réductions de primes à 556 retraités et 46 membres de leur parenté pour un montant de 1,1 million de francs. Cependant, les ménages affectés n'en profitent qu'indirectement. La réduction de prime est versée directement à l'assureur maladie, qui accorde alors au payeur de primes la réduction correspondante. Les coûts sont couverts par la Confédération. Le pouvoir d’achat comme facteur Toutefois, le coût de la vie n’est pas le même dans tous les pays. Un retraité suisse peut vivre dans des conditions modestes en Allemagne, alors qu’il vivrait assez confortablement avec la même rente au Portugal. Le règlement tient compte du pouvoir d’achat du retraité dans le pays où il vit. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles les Suisses d’Allemagne, de France et d’Autriche demandent le plus souvent des réductions de primes. Concrètement: 172 ménages en Allemagne, 124 en France et 47 en Autriche. Une autre raison est qu'il y a moins de retraités assurés en Suisse au Portugal qu'en Allemagne. Ils peuvent être exemptés de l'assurance obligatoire en Suisse s'ils souscrivent une assurance maladie au Portugal. De nombreuses personnes recourent à cette option parce que les primes sont moins élevées au Portugal qu'en Suisse. Informations pour les personnes qui émigrent Les caisses-maladie suivantes offrent des solutions dans le cadre de la LCA: Swica «Global Care»CPT «Assurance maladie internationale»CSS «International Health Plan» Les caisses Sympany, Visana et Helsana travaillent en partenariat avec l’assureur spécialisé Cigna auprès duquel il est aussi possible de s’assurer directement. Visana offre une option de maintien de l’assurance au retour pour les clients de Cigna. L'Organisation des Suisses de l'étranger (OSE) offre une bonne vue d'ensemble des bases légales et des prestataires pourles assurances maladie dans l'UE/AELE les assurances maladie dans les autres Des conseils peuvent être obtenus auprès des courtiers suivants: soliswiss.ch (plutôt pour les solutions individuelles) auslandkrankenkasse.ch (plutôt pour les entreprises) Lors du retour en Suisse, on est obligé de conclure dans les trois mois une assurance de base. Ce délai n’est que d’un mois pour les assurances complémentaires. Cela veut dire que celui qui a conservé une assurance complémentaire à l’étranger doit l’adapter rapidement lors de son retour en suisse, sans quoi il risque de la perdre.