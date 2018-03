La vente à DSM a été définitivement approuvée aux Etats-Unis par la Federal Trade Commission (FTC). Les autorités antitrust européennes avaient déjà donné leur feu vert. Il a ainsi fallu plus d'un an pour finaliser la transaction. Roche reste responsable de toutes les poursuites en cours ou qui pourraient intervenir dans l'affaire du cartel des vitamines aujourd'hui démantelé. Le groupe bâlois a déjà payé plus de 5 milliards de francs d'amendes pour sa participation à cette entente. swissinfo et les agences

Roche dopé par la vente de ses vitamines 23. septembre 2003 - 11:14 La vente de la division vitamines du groupe pharmaceutique bâlois au hollandais DSM a reçu le feu vert de toutes les autorités concernées. Roche fait ainsi un pas de plus vers une concentration de ses activités sur les divisions pharmaceutique et diagnostique. Roche annonce ce mardi que la transaction devrait être finalisée d'ici à la fin du mois. L'acquisition fait du groupe DSM le plus important producteur de vitamines au monde. Avec la cession, 7500 employés, dont 2000 en Suisse, passent de Roche à DSM. Lors de l'annonce de la vente, les deux groupes avaient indiqué qu'aucune restructuration n'était prévue. La division doit être intégrée dans DSM d'ici trois à quatre ans. Le contrat définitif de cession des vitamines a été signé en février pour 1,95 milliard d'euros (3,03 milliards de francs). Fin juillet, la direction de Roche avait toutefois indiqué que le prix serait encore réduit de 200 millions d'euros. A l'origine, soit au moment de l'annonce du désinvestissement en septembre 2002, Roche avait annoncé vendre ses vitamines pour 2,25 milliards d'euros. La division cédée est l'activité historique du groupe rhénan. Approbation américaine La vente à DSM a été définitivement approuvée aux Etats-Unis par la Federal Trade Commission (FTC). Les autorités antitrust européennes avaient déjà donné leur feu vert. Il a ainsi fallu plus d'un an pour finaliser la transaction. Roche reste responsable de toutes les poursuites en cours ou qui pourraient intervenir dans l'affaire du cartel des vitamines aujourd'hui démantelé. Le groupe bâlois a déjà payé plus de 5 milliards de francs d'amendes pour sa participation à cette entente. swissinfo et les agences Faits Selon le contrat signé en février, la cession atteint 1,95 milliard d'euros (3,03 milliards de francs). Roche avait indiqué en juillet que le prix serait réduit de 200 millions d'euros. Roche, qui reste responsable de l’affaire du cartel des vitamines aux Etats-Unis, a déjà payé plus de 5 milliards de francs. 7500 employés, dont 2000 en Suisse, passent de Roche à DSM. Le groupe hollandais devient le premier fabricant mondial de vitamines.