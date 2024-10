Le projet suisse de chemin de fer solaire est remis sur les rails

Les modules solaires peuvent être installés manuellement ou mécaniquement à l’aide d’une machine ferroviaire spécialement conçue par Scheuchzer SA. L’entreprise affirme pouvoir installer jusqu’à 1000 m2 de panneaux solaires par jour. Sun-Ways

Les autorités suisses ont donné le feu vert à un projet pilote de trois ans visant à installer des panneaux solaires amovibles sur une voie ferrée en Suisse romande. Cette technologie unique suscite un intérêt international.

8 minutes

Sun-WaysLien externe, une petite entreprise privée, a confirmé dernièrement qu’après dix mois de construction de prototypes, de tests, de mesures et d’expertises, l’Office fédéral des transports (OFT) lui avait finalement accordé une autorisation pour commencer à tester sa technologie sur une voie ferrée ouverte au trafic dans le canton de Neuchâtel.

L’entreprise déploiera son système de panneaux solaires amovibles à partir du printemps 2025 sur un tronçon de 100 mètres exploité par transN, les transports publics du canton de Neuchâtel. Pour la phase de test initiale de trois ans, 48 panneaux seront insérés sur des traverses entre les voies, ainsi qu’une infrastructure électrique, afin de pouvoir injecter de l’énergie dans le réseau local. Le budget de la phase d’essai initiale s’élève à 585’000 francs.

Vidéo promotionnelle de Sun-Ways (en anglais):

Contenu externe

Il s’agira d’une première mondiale, a déclaré Joseph Scuderi, directeur de Sun-Ways. «Ce sera la première fois que des panneaux solaires seront installés sur une voie ferrée où passent des trains», précise-t-il. L’idée d’installer des panneaux solaires le long des voies ferrées n’est pas nouvelle. Deux autres entreprises, l’italienne Greenrail et l’anglaise Bankset Energy, ont testé des éléments photovoltaïques installés sur des traverses de chemin de fer. Sun-Ways est cependant la première à avoir breveté un système amovible, en collaboration avec l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).



Les modules solaires de l’entreprise peuvent être installés manuellement ou mécaniquement à l’aide d’une machine ferroviaire spécialement conçue par Scheuchzer, un expert en maintenance ferroviaire. La firme affirme pouvoir installer jusqu’à 1000 m2 de panneaux solaires par jour. Chaque élément de l’installation solaire peut également être rapidement démonté pour permettre des travaux de maintenance ou pour être remplacé.

Sun-Ways commencera à tester sa technologie au printemps 2025 sur une ligne ferroviaire ouverte au trafic près de Buttes, dans le canton de Neuchâtel. Sun-Ways

«À tout moment, vous pouvez retirer les panneaux pour refaire des soudures, enlever un boulon ou changer une traverse», explique Joseph Scuderi.



L’entrepreneur est soulagé, car son projet a sérieusement déraillé l’été dernier. L’OFT a d’abord rejeté la demande de Sun-Ways par mesure de précaution, car il ne disposait d’aucune référence technique sur la technologie solaire proposée. Mais après avoir présenté des prototypes spécialement construits et des rapports techniques supplémentaires, la phase de test est prête à commencer.

Des projets pilotes dans le monde entier

La technologie Sun-Ways suscite de plus en plus d’intérêt au niveau international. «Parfois, je suis un peu dépassé par ce qui se passe, reconnaît Joseph Scuderi. Les choses évoluent rapidement.»

Son entreprise a remporté le prix de l’innovation en France, puis un projet pilote d’énergie solaire a commencé à prendre forme avec la SNCF. Sun-Ways participe à des projets similaires en Corée du Sud, en Espagne et en Roumanie, et des discussions sont en cours avec des partenaires potentiels en Chine, en Thaïlande, en Australie et aux États-Unis.

La start-up vaudoise a dû créer plusieurs prototypes pour convaincre l’Office fédéral des transports (OFT) d’accorder une autorisation de démarrer le projet pilote. Sun-Ways

En Suisse, l’entreprise a également conçu un système de panneaux solaires pour les voies ferrées privées menant à des entrepôts ou à des zones industrielles. La commune d’Aigle, dans le canton de Vaud, a accepté de réaliser une étude de faisabilité pour l’installation d’une centrale solaire sur un tronçon de voie privée de 1500 mètres desservant sa zone industrielle.

Potentiel d’alimentation du réseau énergétique

Quel pourrait être l’impact environnemental de la technologie solaire ferroviaire? Sun-Ways affirme que des panneaux pourraient être installés sur les 5317 kilomètres du réseau ferroviaire suisse. Ce faisant, le réseau ferroviaire national pourrait produire jusqu’à 1 térawattheure (TWh) d’énergie solaire par an, soit environ 2% de l’électricité consommée en Suisse.

Mark Siegenthaler, porte-parole de l’OFT, n’a pas pu confirmer les estimations à long terme de Sun-Way. Mais la production d’énergie renouvelable à proximité des infrastructures ferroviaires est «bienvenue», déclare-t-il.

La priorité, selon Mark Siegenthaler, est que Sun-Ways et transN acquièrent de l’expérience au cours des trois années du projet pilote sur des questions clefs telles que le comportement de la voie en termes de fatigue et d’usure, et les défis liés à l’entretien et à la surveillance du système de voie.

L’année dernière, l’Union internationale des chemins de fer avait attiré l’attention de swissinfo.ch sur des problèmes potentiels tels que les microfissures sur les panneaux, le risque accru d’incendies à proximité des voies ferrées et le bruit réfléchi supplémentaire. Joseph Scuderi insiste sur le fait que son initiative n’en est encore qu’au stade de projet pilote et que «nous apprendrons sans doute beaucoup de choses pour améliorer la technologie».

Accélérer l’adoption de l’énergie solaire

Le développement de l’énergie solaire est l’un des principaux axes de la stratégie 2050 de la Suisse en faveur d’une consommation nette zéro émission. Les autorités veulent produire 45 térawattheures d’électricité solaire et éolienne par an d’ici 2050 (soit sept fois plus qu’en 2023). La Suisse a récemment adopté une loi visant à accélérer l’adoption de l’énergie solaire à l’échelle nationale. Le gouvernement suisse soutient l’installation de panneaux sur toute une série de surfaces, des toits aux autoroutes, en passant par les alpages…

Comme dans de nombreux autres pays du monde, le marché suisse de l’énergie photovoltaïque a connu récemment une forte croissance, avec des augmentations annuelles de plus de 40% de l’électricité produite à partir de l’énergie solaire dès 2020.

«Le développement de l’énergie solaire permet actuellement de couvrir 2 à 3% supplémentaires des besoins en électricité de la Suisse chaque année. L’électricité solaire devient ainsi, avec l’hydroélectricité, le deuxième pilier de notre approvisionnement en électricité. D’ici 2050, l’électricité solaire sera en mesure de couvrir 50% des besoins annuels malgré l’augmentation de la consommation», déclare Matthias Egli, directeur général de Swissolar, l’association professionnelle suisse de l’énergie solaire.

La Suisse rattrape son retard

Malgré cette poussée de croissance, la Suisse reste à la traîne par rapport aux autres pays européens. Une étude de la Fondation suisse de l’énergie publiée en mai et portant sur la production d’énergie solaire et éolienne par tête en Europe classe la Suisse au 22e rang, juste devant Malte, la Roumanie, la République tchèque, la Slovénie, la Slovaquie et la Lettonie.

Contenu externe

En matière d’énergie solaire, la Suisse est nettement devancée par les pays d’Europe du Nord qui bénéficient d’un ensoleillement moindre. Les Pays-Bas sont arrivés en tête l’année dernière, produisant plus de deux fois plus d’énergie solaire par personne que la Suisse. L’Allemagne dépasse également la Suisse en termes de production d’énergie solaire par habitant.

Le problème, selon la fondation, est que la Suisse a été freinée par son cadre juridique. «Les risques financiers et de planification pour les investissements dans les installations éoliennes et solaires sont trop élevés», écrivait-elle en mai. Une nouvelle législation, telle que la loi sur l’électricité approuvée par le peuple en juin 2024, qui vise à stimuler le développement des énergies renouvelables, devrait contribuer à garantir «des objectifs contraignants et des conditions-cadres favorables aux investissements», a-t-elle ajouté.

Texte relu et vérifié par Veronica de Vore, traduit de l’anglais par Mary Vacharidis/op

Plus

Plus Vous voulez en savoir plus? Abonnez-vous à notre newsletter Abonnez-vous à notre newsletter pour la Cinquième Suisse et recevez chaque jour nos meilleurs articles dans votre boîte mail. lire plus Vous voulez en savoir plus? Abonnez-vous à notre newsletter

En conformité avec les normes du JTI Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative