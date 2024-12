Émigrer avec des enfants – à quoi faut-il veiller?

En famille à la plage: une expatriation avec des enfants nécessite un peu plus de temps de préparation. Keystone / Mohssen Assanimoghaddam

Malgré l’impatience du départ, l’émigration en famille peut s’accompagner de nombreuses incertitudes et préoccupations. Si des enfants sont de la partie, toutes sortes de questions supplémentaires se posent. Voici un guide des défis les plus courants, avec quelques conseils en prime.

7 minutes

Préparation

Il est important de préparer l’enfant de manière adéquate, adaptée à son âge et suffisamment tôt. Impliquez activement vos enfants dans le processus d’émigration, prenez leurs préoccupations au sérieux et considérez toujours leurs attentes de manière réaliste.

Il peut être particulièrement utile de passer des vacances ensemble dans le pays de destination. Cela permet à l’enfant de se faire une première impression de son nouvel environnement (idéalement aussi de l’école). Vous pouvez également lire des livres sur le pays d’accueil avec votre enfant et/ou examiner ensemble des photographies de votre nouveau pays. L’essentiel est de ne pas mettre l’enfant devant le fait accompli.

Formation

Tout commence par des clarifications concernant la situation juridique: comment le système scolaire est-il structuré dans le pays de destination? Est-il comparable au système suisse? Y a-t-il un jardin d’enfants ou une école primaire?

Ensuite, la question fondamentale qui se pose dans de nombreux pays est de savoir si l’enfant doit fréquenter une école locale ou internationale. Dans le cas des écoles locales, il faut en outre choisir entre les établissements privés et publics. La qualité de l’école peut être un facteur important dans le choix du nouveau foyer.

Plus

Plus À Bangkok, la famille Karrer prend ses marques Ce contenu a été publié sur En Thaïlande, c’est le moment de l’adaptation pour la famille Karrer, tout juste arrivée de Suisse. lire plus À Bangkok, la famille Karrer prend ses marques

La question de la reconnaissance des diplômes se pose également. Avec leur diplôme, les enfants de familles qui ont émigré ont souvent du mal à intégrer une formation supérieure (p. ex. études universitaires, apprentissage ou école de commerce, etc.) ou certaines professions, que ce soit en Suisse ou dans d’autres pays.

La fréquentation d’un établissement international reconnu – notamment les écoles suissesLien externe, françaisesLien externe ou allemandesLien externe à l’étranger – permet de contourner cet obstacle, car ces établissements délivrent des diplômes officiellement reconnus (éventuellement même la maturité).

Le Baccalauréat internationalLien externe jouit également d’une large reconnaissance. Par ailleurs, selon les pays, les diplômes des écoles publiques ordinaires sont également reconnus sans grands problèmes – le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) ainsi que le réseau des écoles suisses à l’étranger educationsuisseLien externe vous fournissent de plus amples informations à ce sujet.

Ne sous-estimez pas le facteur financier lors de votre prise de décision. Les écoles privées et internationales peuvent parfois exiger des frais de scolarité très élevés, et les bourses ne sont pas disponibles dans tous les pays. Indépendamment du choix de l’école, il est également recommandé de s’occuper de l’inscription le plus tôt possible afin de ne pas manquer les délais d’inscription obligatoires.

Il vaut la peine de regarder vers l’avenir: les diplômes obtenus à l’étranger sont-ils également reconnus en Suisse? Keystone / Laurent Gillieron

Si votre enfant est déjà scolarisé, il se peut qu’il doive encore rattraper des cours ou fournir certaines prestations supplémentaires. Outre le défi linguistique et les difficultés d’adaptation habituelles à un nouvel environnement, cela peut représenter une certaine charge.

À l’âge de l’adolescence, il faudrait en outre déjà clarifier ce qu’il adviendra après l’école obligatoire. Envisage-t-on plutôt un apprentissage ou des études? L’enfant doit-il les suivre en Suisse? Si oui, quelles conditions doivent être remplies?

Enfin, il faut également tenir compte de la culture scolaire: les uniformes scolaires, un style d’éducation plus ou moins autoritaire avec des règles plus ou moins strictes, la transmission de valeurs religieuses, etc. Quels facteurs sont importants pour vous et votre enfant, lesquels représentent un refus catégorique? Il vaut la peine de se pencher sur ces questions à l’avance afin d’éviter d’éventuels conflits.

Plus

Plus Soliswiss, une coopérative au secours de la Cinquième Suisse Ce contenu a été publié sur Une coopérative aide les Suisses de l’étranger à affronter les nombreux défis auxquels ils font face. lire plus Soliswiss, une coopérative au secours de la Cinquième Suisse

Crèches et garderies

Comme dans certaines régions de Suisse, les listes d’attente pour les places en crèche peuvent parfois être longues, la situation variant d’un pays à l’autre. Certains pays accordent même un droit à une place en crèche. Il est donc important de se renseigner assez tôt et de prévoir suffisamment de temps pour le faire.

Mettez par exemple à profit un séjour préalable dans votre nouveau pays pour vous faire une idée de l’offre d’établissements privés et publics et de leur qualité. Cela vous permettra éventuellement de réserver une place.

Santé

Avant de partir, vérifiez quels vaccins votre enfant doit déjà présenter avant d’entrer dans le pays et quels vaccins il devrait avoir. N’oubliez pas que certains vaccins peuvent ne pas être disponibles ou être extrêmement coûteux dans votre nouveau pays.

De plus, le système de santé de certains pays n’est pas comparable à celui de la Suisse. Citons à titre d’exemple les scandales de vaccination en Chine, où des vaccins de mauvaise qualité et/ou inefficaces (notamment contre la rage) ont été administrés à des enfants en bas âge. En cas d’incertitude quant à la qualité du système de santé, nous vous recommandons de procéder à autant de clarifications que possible quand vous êtes encore en Suisse.

Si votre enfant souffre d’allergies ou de maladies (chroniques) et qu’il a besoin de médicaments, vous devriez vous renseigner suffisamment tôt pour savoir si vous pouvez obtenir sans problème les médicaments nécessaires dans votre nouveau pays ou comment vous pouvez les organiser d’une autre manière – et à combien s’élèvent les coûts.

Ayez toujours tous les documents appropriés à jour afin d’être prêt à voyager à tout moment et de pouvoir vous faire soigner de manière flexible en Suisse ou dans un autre pays, le cas échéant. Ceci est d’autant plus important si vous habitez dans un pays où les soins médicaux ne sont pas garantis.

Assurances et caisse maladie

L’assurance maladie est-elle obligatoire dans votre nouveau pays de résidence? Si ce n’est pas le cas, faites attention au rapport qualité/prix de la couverture d’assurance maladie locale ou internationale facultative. Le cas échéant, il vaut la peine de souscrire une assurance maladie internationale suisse.

Diverses caisses maladie suisses proposent des assurances maladie internationales pour les personnes qui quittent le pays. Ces solutions d’assurance maladie doivent toutefois être demandées avant votre départ de Suisse. L’admission n’est toutefois pas garantie, mais dépend notamment d’un examen de santé.

Cet article de service émane de Soliswiss. Cette coopérative a une fonction de conseil pour les questions relatives à l’émigration. Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresserLien externe directement à Soliswiss.