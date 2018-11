Ce contenu a été publié le 19 novembre 2018 16:42 19. novembre 2018 - 16:42

Les caméras de la RTS ont récemment eu la chance rare de pénétrer dans l’atelier de Greubel ForseyLien externe à La Chaux-de-Fonds, entreprise horlogère très haut de gamme. Le co-fondateur Stephen Forsey explique ce qui fait le prix de ces montres hors normes.

Chaque montre a plusieurs tourbillons et des balanciers inclinés qui la rendent incroyablement complexe. L’atelier emploie plus de 100 personnes, la majorité dans le département de finition, où tout se fait à la main. Ce souci du détail a évidemment son prix. La Tourbillon 24 Secondes Vision, arrivée en 2015, est à près de 300'000 francs. Mais le chef d’œuvre présenté dans cette vidéo coûte plus d’un million!

Robert Greubel et Stephen Forsey ont lancé leur première montre, la Double Tourbillon 30° en 2004 à la foire BaselWorldLien externe, après des années de développement. En 2011, une montre à double tourbillon de Greubel Forsey a remporté la très disputée International Chronometry Competition, organisée par le Musée d’horlogerie du LocleLien externe. (RTS/swissinfo.ch)



