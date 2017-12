Ce contenu a été publié le 30 octobre 2017 13:25 30. octobre 2017 - 13:25

L'Université de la Suisse italienne (USI) a inscrit à son programme d’études un Master en intelligence artificielle (IA). Une première en Suisse.

«Vous savez ce qui est amusant? C’est que si on m’avait demandé il y a cinq ans ‘est-ce que les voitures se conduiront un jour toutes seules?’, j’aurais probablement répondu ‘on en reparlera dans 20 ans’. Au lieu de cela, quand en plus des chercheurs - qui posent les méthodologiques -, l’industrie et l’économie se mettent aussi à bouger, on arrive à des résultats impressionnants. La voiture qui se conduit toute seule est désormais une réalité, alors qu’il y a peu, elle était impensable. Même pour nous».

Luca Maria Gambardella est directeur de l’Institut Dalle Molle d’études sur l’intelligence artificielle (IDSIALien externe), fondé en 1988 à Lugano par Angelo Dalle MolleLien externe. L’inventeur de l’apéritif Cynar croyait au progrès technologique au service d’une meilleure qualité de vie (il fut par exemple un précurseur de la mobilité électrique). En 1971, il a créé en Suisse une fondationLien externe pour promouvoir la recherche «loin de la bureaucratie des universités».

L’IDSIA et la Faculté de science informatiqueLien externe de l’USI ont lancé cette année le premier MasterLien externe en intelligence artificielle de Suisse. Les cours, qui ont débuté le 18 septembre, réunissent une quinzaine d’étudiants venus de trois continents et d’horizons divers: informatique, ingénierie, mathématiques, logique et philosophie.



L’IDSIA est affilié à l’Université (USILien externe) et à la Haute école professionnelle de la Suisse italienne (SUPSILien externe), parce qu’il conjugue depuis le départ recherche fondamentale et recherche appliquée. «Nous sommes tous sur le terrain, explique Luca Maria GambardellaLien externe. Nous aimons vraiment travailler avec les entreprises et apporter de l’innovation à l’économie. C’est une de nos missions». Fin de l'infobox

Nous sommes déjà quotidiennement en contact avec l’IA: les moteurs de recherche sur internet, les traducteurs automatiques, le contrôle vocal des appareils y recourent largement. Elle sert aussi aux services de courrier électronique pour filtrer les emails indésirables et aux véhicules sans conducteur pour se déplacer.



(creativeapplications.net, quickdraw/experiments.withgoogle.com, wekinator.org)

Quatre façons plus ou moins ludiques d’aborder l’intelligence artificielle: ObjectifierLien externe est un interrupteur doté d’une caméra, par laquelle l’utilisateur apprend à quels gestes correspondent les positions marche/arrêt. Quick DrawLien externe est un réseau neuronal capable de déchiffrer nos gribouillis. Giorgio CamLien externe est une application qui crée des mélodies à partir de ce qu’elle voit par une webcam. WekinatorLien externe est un programme qui permet aux musiciens et aux artistes de contrôler leur ordinateur avec les mouvements du corps.

De grandes avancées sont attendues dans les domaines des prévisions de marché et de l’analyse des risques. Pour le moment, les machines ne prennent pas de décisions d’investissements seules, mais la finance est un secteur où les activités principales sont déjà gérées par des technologies sophistiquées (intelligentes ou non). Dans ce domaine également, l’USI a introduit un Master, nommé MFTLien externe, pour Master en technologie financière et informatique.

Le Master en intelligence artificielle de l’USI est en anglais. Le programmeLien externe comprend, entre autres, l’étude de l’apprentissage automatique, de l’AI appliquée à la robotique, des réseaux neuronaux artificiels, qui rappellent un peu ceux de notre cortex cérébral, et de l’interaction homme-machine.

Mais comment une machine peut-elle apprendre? Quelles perspectives professionnelles s’offriront aux titulaires du nouveau Master? Et quelles sont les applications les plus récentes et innovantes de l’intelligence artificielle? Le professeur Gambardella répond dans l’intervivew vidéo ci-dessus.

La SUPSI propose aussi un Master en Interaction DesignLien externe. La conception de l’interaction entre l’utilisateur et les dispositifs mécaniques ou informatiques comprend également l’interaction avec l’IA. Fin de l'infobox

Neuer Inhalt Horizontal Line