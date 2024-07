Le suicide assisté, entre dignité dans la mort et interrogations éthiques 

Entretien avec Alois Carnier

SRF News: Qu’est-ce qui vous a motivé à accompagner des personnes jusqu’à la mort?

Alois Carnier: L’autodétermination a toujours été importante pour moi. Dans la vie et aussi dans la mort. Quand j’ai vu une annonce dans le journal des membres d’Exit, j’ai pensé: “Ce serait une activité utile en parallèle de mon travail”.

Qu’est-ce que ça fait de donner des médicaments à quelqu’un en train de mourir?

C’est pour moi un moment très impressionnant, dans lequel j’admire aussi le courage de cette personne qui prend toujours la boisson sans hésiter. Mais c’est aussi cohérent: le jour même, quand j’arrive, je demande si c’est vraiment le bon moment pour mourir. Je ne le paraphrase pas, je l’appelle juste par son mot. Même après cela, on demande encore deux ou trois fois au patient s’il veut vraiment mourir. Dans l’ensemble, c’est clair: celui qui veut mourir donne le ton.

Quelle est l’ambiance dans la pièce lorsque quelqu’un est sur le point de se suicider?

C’est très différent. Il peut être très silencieux, mais aussi exubérant. Comme les proches ont généralement été impliqués dans tout le processus, ils peuvent déjà faire une partie du travail de deuil avant. Malgré tout, il est évident que des larmes sont versées. Tout cela est normal à ce moment-là. En tant qu’accompagnateur, mon rôle est d’avoir le lead et de me retirer suffisamment pour laisser la place aux proches et éviter toute pression.

Après le décès, il faut appeler la police. N’est-ce pas un choc pour les proches?

En fait, le suicide assisté est considéré comme une “mort extraordinaire”. C’est pourquoi nous devons appeler le 117. Mais nous expliquons cela à l’avance à toutes les personnes impliquées, ce n’est donc pas une surprise. Les autorités sont très prévenantes. Lors de l’inspection, les proches quittent la pièce et il leur est seulement demandé s’ils ont vu leur proche boire seul le médicament pour le suicide assisté.

Y a-t-il déjà eu des cas dans lesquels vous n’étiez pas prêt à soutenir quelqu’un qui se suicide?

Oui, je fais presque plus de refus que d’acceptations. Cela est dû à mon rôle de directeur régional. Je suis responsable des membres ayant des diagnostics psychiatriques primaires. L’assistance à la fin de vie n’est pas toujours possible dans ces cas. Même en cas de souffrance physique, on peut conclure que les conditions requises pour le suicide assisté ne sont pas remplies. Dans le cas des maladies mentales, les obstacles sont plus élevés; deux rapports psychiatriques indépendants sont requis. Le désir de mourir ne doit pas être le résultat d’une humeur dépressive ou d’une crise momentanée. Alors je dois dire: “ce n’est pas une raison pour mourir”. Ensuite, nous verrons quelles sont les autres options disponibles. Par exemple, organiser un centre d’intervention de crise.

Et à quoi cela ressemble-t-il pour une personne de 84 ans en bonne santé?

En gros, chez Exit nous n’accompagnons personne sans handicap. Mais “sain” n’est pas un absolu. Ce qui constitue un inconfort subjectivement insupportable dépend de chaque individu. La douleur, les problèmes d’audition ou de vision jouent également un rôle. Afin de reconnaître ce sentiment subjectif, j’ai au moins une conversation avec ceux qui souhaitent mourir, pour me faire une idée. Si cela me paraît logique, je vous accompagnerai.

L’entretien a été réalisé par Jessica Bamford (SRF)