Un guichet d'aide sociale dans le canton de Zurich.

(© Keystone / Christian Beutler)

Le soutien aux plus démunis ne sera pas réduit dans le canton de Berne. Le peuple a refusé de diminuer l’aide sociale bien en-dessous des barèmes intercantonaux.

Berne ne sera pas le fossoyeur du consensus intercantonal de l’aide sociale. Le peuple a refusé à 52% une révisionLien externe visant à diminuer les prestations de 8% à 30% par rapport aux barèmes appliqués dans le reste de la Suisse. D’autres cantons comme Argovie et Bâle-Campagne scrutaient avec attention le résultat de cette votation, avant de revoir également à la baisse leurs forfaits d’entretien pour les bénéficiaires de l’aide sociale.

Le projet défendu par le gouvernement et le parlement bernois avait pour objectif de faire des économies, de rendre le travail plus attractif et de favoriser l’insertion professionnelle des personnes à l’aide sociale. Il était combattu par un projet populaireLien externe, sorte de référendum lancé par la gauche et muni de plus de 16'000 signatures.

Le texte demandait notamment le respect des normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIASLien externe) et l’introduction de prestations complémentaires pour les chômeurs de plus de 55 ans arrivant en fin de droit. Ce projet populaire a également été rejeté par le peuple bernois, à 56% des voix. C’est donc le statu quo qui prévaut dans le canton.

Les villes ont fortement pesé dans la balance: les arrondissements de Berne-Mittelland, de Bienne ainsi que du Jura bernois ont refusé de baisser l’aide sociale. Les autres régions ont au contraire soutenu la proposition des autorités.





LES RÉSULTATS DANS LES AUTRES CANTONS Fin de l'infobox

Pas d’aquariums géants à Bâle

Image réalisée par ordinateur montrant à quoi aurait ressemblé l'océanarium du zoo de Bâle. (Zoo Basel)

Le projet d’océanarium du zoo de Bâle a été rejeté par plus de 54% des voix. Il prévoyait la construction de plusieurs aquariums géants pour y présenter des espèces vivant dans les mers et les océans. Le projet était devisé à 100 millions de francs, entièrement financés par des fonds privés.

En revanche, le peuple a accepté à 59% une initiative des jeunes socialistes pour augmenter l’impôt sur les hauts revenus. Le texte exige une hausse du taux de 26 à 28% pour les salaires de plus de 200'000 francs et à 29% pour ceux qui sont supérieurs à 300'000 francs.

La chasse spéciale maintenue aux Grisons

Les chasseurs grisons pourront continuer de participer à une chasse spéciale fin novembre début décembre pour réguler la population de gibier. L’initiative qui visait à interdire cette pratique a été refusée par 54% des votants. Cette chasse spéciale n’est organisée que si la chasse ordinaire n’a pas permis d’atteindre les objectifs de régulation.

Schwyz pour plus de transparence dans le financement des partis

Les citoyens du canton de Schwyz veulent que les partis politiques fassent preuve de plus de transparence et publient les détails du financement de leurs campagnes électorales ou de votations. Ils ont accepté à 54% la mise en œuvre d’une initiative des jeunes socialistes. Schwyz suit ainsi l’exemple des cantons du Tessin, de Genève et de Neuchâtel qui ont déjà introduit davantage de transparence pour les partis politiques.

Les Verts ne font pas leur entrée au gouvernement lucernois

Des élections avaient lieu ce dimanche dans le canton de Lucerne. Les citoyens se rendaient aux urnes pour le deuxième tour de l’élection du gouvernement cantonal. Et ce dernier reste à 100% bourgeois: la candidate Verte n’a pas été élue. Ce sont les deux sortants sans-parti et UDC (Union démocratique du centre / droite conservatrice) qui rempilent.

