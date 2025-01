As novidades da inteligência artificial em 2025

Regras mais rígidas para plataformas sociais, que fazem uso intenso de algoritmos de IA, estão entre as inovações para 2025 na Suíça. Keystone / Urs Flueeler

Novas regulamentações, "Swiss ChatGPT" e veículos autônomos: 2025 é um ano crucial para o desenvolvimento da inteligência artificial (IA) na Suíça.

9 minutos

No ano passado, o desenvolvimento da IA acelerou consideravelmente no país alpino. Durante o Fórum Econômico Mundial (WEF) de Davos, o governo suíço reafirmou seu compromisso de posicionar a nação como líder em IA responsável, inclusiva e transparente. Estimuladas pela lei europeia sobre IA, as autoridades federais suíças declararam que submeteriam uma proposta de regulamentação este ano, após vários atrasos. A regulamentação visa minimizar riscos, como discriminação e controle.

Além disso, a Suíça prevê a introdução de uma lei sobre plataformas digitais para combater a desinformação, os deepfakes e os conteúdos violentos nas redes sociais, como Facebook, X, Instagram e TikTok. Os direitos dos usuários serão reforçados e será exigida maior transparência sobre os conteúdos propostos nos fluxos das páginas sociais.

Do ponto de vista jurídico, outra grande mudança é a autorização para o uso de veículos autônomos nas estradas suíças. A Suíça está caminhando para um futuro sem motoristas?

Em relação à tecnologia, o governo e as escolas politécnicas federais estão desenvolvendo modelos linguísticos especializados para setores estratégicos: uma espécie de “Swiss ChatGPT” direcionado.

Michael Wade, professor da Escola de Comércio IMD e diretor do TONOMUS Global Centre for Digital Transformation and AI, comentou sobre essas mudanças importantes no cenário suíço da IA nos quatro pontos que apresentamos abaixo.

1- Rumo a uma regulamentação da IA na Suíça

O governo suíço foi claro: a regulamentação da IA será um tema central para o novo ano. Na Estratégia Digital 2025Link externo, as autoridades enfatizaram a importância das regras para proteger os direitos fundamentais e a democracia contra os riscos da IA, ao mesmo tempo em que favorecem a inovação e a competitividade do país.

Não é a primeira vez que o governo federal decide regulamentar áreas tecnológicas específicas: a regulamentação suíça de criptomoedasLink externo é considerada uma das mais avançadas do mundo. No entanto, as autoridades suíças hesitaram por algum tempo antes de decidir, no final de 2023, adotar uma regulamentação específica para a IA, provavelmente sob a pressão da implementação iminente da Lei sobre IA da União Europeia (UE).

Uma proposta legislativa será publicada no início deste ano, afirmouLink externo o ministro da Comunicação, Albert Rösti, mais tarde do que inicialmente anunciado. Melhor tarde do que nunca, segundo Michael Wade: “Não regulamentar a IA seria como permitir que as empresas farmacêuticas inventassem novos medicamentos e tratamentos e os colocassem no mercado sem testar sua segurança”.

Mostrar mais

Mostrar mais Suíça lidera rede global para democratizar a inteligência artificial Este conteúdo foi publicado em A Suíça lidera a ICAIN, uma rede global para garantir acesso igualitário à IA, independentemente do poder econômico. Com supercomputadores e especialistas, a iniciativa apoia projetos de impacto na África e CICV. ler mais Suíça lidera rede global para democratizar a inteligência artificial

2 – Regras mais rígidas para as plataformas digitais

Uma nova lei imporá regras mais rígidas às grandes plataformas sociais, como Google, Facebook, YouTube e Twitter. A legislação deve ser apresentada no início do ano, segundo Angela Müller e Estelle Pannatier, da AlgorithmWatch CH, que acompanham de perto as consultas governamentais.

“Precisamos reverter a situação e estabelecer regras para essas plataformas, a fim de facilitar um debate público construtivo que sirva à sociedade e à democracia”, afirmam as duas ativistas.

As grandes plataformas sociais são responsáveis não apenas pela disseminação de informações e conteúdos de entretenimento, mas também por fake news, imagens e vídeos manipulados (deepfakes), desinformação, discursos de ódio e violência. Graças à integração da IA, essas plataformas estão cada vez mais aptas a capturar a atenção e moldar a opinião pública, muitas vezes seguindo regras opacas estabelecidas por empresas privadas.

A UE já regulamentou este domínio através da Lei dos Serviços Digitais (DSA) e da Lei dos Mercados Digitais (DMA), permitindo aos Estados-Membros exigir que as plataformas sociais tomem medidas contra conteúdos prejudiciais. Um exemplo recente é a decisão da Meta (que detém o Facebook e o Instagram) de pôr termo ao seu programa de verificação de dados nos Estados Unidos. A UE reagiu rapidamenteLink externo, alertando que qualquer ação semelhante na Europa exigiria a apresentação de uma avaliação de risco à Comissão Europeia.

Wade sublinha que as próprias empresas devem estabelecer diretrizes éticas para garantir uma utilização segura e responsável da IA. “Infelizmente, muitas empresas de Silicon Valley estão indo na direção oposta”, acrescenta.

Mostrar mais

Mostrar mais Até que ponto estamos protegidos da IA? Este conteúdo foi publicado em A Suíça apóia a Convenção de IA do Conselho da Europa, mas ainda não a assinou. ler mais Até que ponto estamos protegidos da IA?

3 – Luz verde para os veículos autônomos

Outro desenvolvimento importante diz respeito aos veículos autônomos, que serão permitidos em determinados trechos de estrada designados pelos cantões a partir de 1º de março de 2025. Nas rodovias, será possível utilizar a função de piloto automático, desde que o volante esteja nas mãos de um condutor.

A condução autônoma depende em grande medida na integração da IA. Os algoritmos agem como os olhos, o cérebro, os braços e as pernas dos veículos, permitindo que eles percebam, naveguem e reajam em diversas situações. No entanto, a autonomia não será total: apenas serão permitidos veículos supervisionados por um operador externo.

As vantagens parecem numerosas: maior segurança rodoviária (95% dos acidentes são devidos a erro humano) e maior mobilidade para idosos ou pessoas com deficiência. No entanto, a tecnologia ainda não está suficientemente avançada para permitir a condução autônoma em vias urbanas e em zonas muito movimentadas, onde há pedestres e muitos incidentes imprevisíveis podem ocorrer.

“São necessários mais investimentos e empresas tecnológicas dispostas a se engajar, mas ainda não estamos nesse nível na Suíça”, observa Wade. Em escala global, os países mais avançados na implementação de veículos autônomos são os Estados Unidos e a China, onde serviços de robotáxis já estão disponíveis. Esses dois países investiram bilhões no desenvolvimento dessa tecnologia.

4 – Trabalhar em “versões suíças” do ChatGPT

A Suíça também busca desenvolver grandes modelos de linguagem (LLM) para aplicações específicas em áreas como ciência, educação, saúde, robótica e estudo do clima. Esses esforços não visam reproduzir um modelo de IA generalista como o ChatGPT, que responde a todas as perguntas, mas sim se concentrar em áreas nas quais a Suíça se destaca e pode agregar valor, como saúde e produtos farmacêuticos.

“Não precisamos de outro modelo de IA generativo, mas de modelos mais precisos, mais baratos e mais respeitosos com o meio ambiente”, explica Wade.

>> Supercomputadores para apoiar o desenvolvimento de IA poluem. Mas o suíço é mais eficiente do que vários de seus equivalentes:

Mostrar mais

Mostrar mais Qual é o custo ambiental do supercomputador dos Alpes? Este conteúdo foi publicado em A Suíça lançou o Alps, um supercomputador para pesquisa climática e IA, movido a energia hidrelétrica. Sustentável? Apesar de avanços, o consumo energético da IA segue alarmante, exigindo equilíbrio entre benefícios e impacto ambiental. ler mais Qual é o custo ambiental do supercomputador dos Alpes?

As escolas politécnicas federais estão trabalhando em conjunto para alcançar esse objetivo, a fim de que a Suíça não dependa mais de sistemas opacos desenvolvidos e operados a portas fechadas por empresas privadas. “Na Suíça, temos a infraestrutura e alguns dos melhores talentos do mundo: podemos impulsionar o desenvolvimento tecnológico em áreas-chave de importância social, alinhando-o aos valores suíços”, declara Antoine Bosselut, chefe do grupo de pesquisa sobre sistemas de processamento de linguagem natural na Escola Politécnica Federal de Lausanne (EPFL) e membro do comitê de direção da iniciativa suíça de IA.

O projeto está em andamento e já produziu modelos inovadores para aplicações em diversos campos, incluindo a medicinaLink externo. Outros avanços, como um LLM suíço e novas ferramentas para a biomedicina e a meteorologia, são esperados até o verão. No entanto, é improvável que a iniciativa suíça de IA leve a uma etapa imediata no desenvolvimento de ferramentas de IA mais confiáveis. Competir com o alcance, a escala e os recursos investidos por países como os Estados Unidos no desenvolvimento de modelos de IA em larga escala continua sendo um desafio, explica o Wade.

“A Suíça, como a maioria dos países, ainda é fortemente dependente de tecnologias estrangeiras, especialmente das americanas. Essa tendência deve continuar neste ano”, conclui o professor.

Edição: Veronica De Vore

Adaptação: Karleno Bocarro

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch