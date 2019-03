A Suíça ocupa o primeiro lugar no total de registros de patentes per capita do Escritório Europeu de Patentes (EPO). Entre as empresas suíças, a farmacêutica Roche lidera o número de registros de patentes pelo quarto ano consecutivo, enquanto a empresa industrial e de robótica ABB registrou o crescimento mais rápido.

A Suíça registrou 956 pedidos de patentes por milhão de pessoas, em comparação com 884 do ano anterior

(Keystone)

O EPO recebeu 7.927 pedidos do país alpino em 2018 - um aumento de 7,8% em relação a 2017 e o nível mais alto registrado desde 2010, de acordo com o relatório anual da agência.

Isso representa 956 solicitações de patentes por milhão de pessoas, em comparação com 884 do ano anterior. Bem abaixo da Suíça vem a Holanda, com 416 pedidos por milhão de habitantes, e a Dinamarca com 411.

Em termos de pedidos totais, os Estados Unidos são os mais ativos, com 25% do total de 174.317 pedidos, seguidos pela Alemanha (15%) e pelo Japão (13%). A Suíça e a China ficaram em 5º lugar, com 5% do total de pedidos. Embora os registros de patentes da China tenham aumentado 8,8%, esse foi o crescimento mais lento do país nos últimos cinco anos.

O setor de sistemas de medição é responsável pela maior parcela de pedidos de patentes, com 10%, seguido pelas tecnologias médicas (9%).

Quanto às empresas suíças, a Roche é a atual campeã pelo quarto ano consecutivo, com um aumento de 1,2%, para 651 pedidos de patentes em 2018. No entanto, a ABB registrou um aumento muito maior no número de patentes (12,4%). com 571. A Nestlé ficou em terceiro entre as empresas suíças, mas depositou 15,3% menos patentes do que 2017.

No mundo, a Siemens liderou os registros corporativos com quase 2.500 patentes, com a Huawei chegando em segundo lugar. A Roche ficou em 24º lugar globalmente.

Entre as universidades, os Institutos Federais de Tecnologia de Zurique (ETH) e Lausanne (EPFL) ocuparam o 13º e o 14º lugar, respectivamente.





