Novos remédios e mais viagens à lua: o que a revista Nature espera para 2025?

Keystone-SDA

Para este ano, a revista científica Nature aposta em avanços na aceleração de partículas, um aumento no desenvolvimento das tecnologias que leem mentes e a criação de novos remédios para perda de peso. A Suíça está pronta para dar contribuições importantes nestas inovações.

4 minutos

Avanços no tratamento da obesidade

A Nature espera ver “uma onda” de novos tratamentos para obesidade em 2025, de acordo com o site da revista. Após a grande popularidade que injeções para perda de peso como Wegovy alcançaram em 2024, medicamentos antiobesidade na forma de pílulas podem chegar ao mercado. De acordo com a Nature, esses medicamentos são mais fáceis de produzir e, portanto, potencialmente mais baratos do que os tratamentos atuais. O periódico especializado se refere a um estudo de fase III sobre a pílula Orforfilpron da empresa farmacêutica norte-americana Eli Lilly, que deve ser concluído em 2025.

Máquinas que leem pensamentos

A Nature também aposta em grandes avanços nas interfaces cérebro-computador (BCI), tecnologias que permitem a comunicação direta entre o cérebro humano e dispositivos

externos. De acordo com a revista, a China está planejando testar novas BCIs em 2025. Um desses produtos, chamado NEO, permitirá que pessoas com paralisia mexam novamente suas mãos a partir de comandos cerebrais.

A Suíça também está trabalhando em tecnologias que funcionam a partir de pensamentos. Dois anos atrás, pesquisadores do Instituto Federal Suíço de Tecnologia em Lausanne (EPFL) e do Hospital Universitário de Lausanne (CHUV) implantaram em um homem com paralisia um dispositivo que o habilitou a controlar suas pernas com seus pensamentos pela primeira vez.

Passos em direção à lua

O próximo ano será um ano movimentado para o tráfego lunar, escreve a Nature. Depois que em 2024 uma nave espacial de uma empresa privada pousou na lua pela primeira vez na história, a revista aposta que várias missões semelhantes ocorrerão neste ano. A empresa Ispace, sediada em Tóquio, e a empresa americana Intuitive Machines estão planejando pousar dispositivos na lua. Além disso, a agência espacial americana NASA está enviando uma nova missão à lua.

Pequenas partículas em cena

Na física de partículas, a Nature aposta em vários avanços. Após mais de uma década de construção, pesquisadores devem enfim começar a operar a European Spallation Source (ESS), localizada na Suécia. O plano da comunidade científica para o novo laboratório é acelerar nêutrons quase na velocidade da luz e lançá-los contra metais pesados. O procedimento permitirá que se estude a estrutura dos materiais em mais detalhes, pela primeira vez.

Ao mesmo tempo, um estudo que analisa a viabilidade de um novo super colisor de partículas deve ser concluído no Centro Europeu de Pesquisa Nuclear CERN em Genebra, em 2025. O acelerador de partículas, conhecido como Future Circular Collider, que no projeto prevê uma circunferência subterrânea de 91 quilômetros, deve substituir o atual Large Hadron Collider. No entanto, uma decisão sobre a construção da nova estrutura não deve ocorrer antes de 2028, no mínimo.

(Adaptação: Clarissa Levy)