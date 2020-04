Suíça está na primeira divisão no espaço sideral

Seja movendo um veículo espacial em Marte, "cheirando" gases que escapam de um cometa, ou tirando imagens de alta definição de um planeta no sistema solar, os engenheiros suíços têm a solução. A Suíça, o país da relojoaria e da mecânica de precisão, também possui um sistema de ensino e pesquisa muito eficaz. Isso explica em parte como uma pequena nação nas montanhas se tornou um grande país no espaço.

Em 1969, os astronautas Niel Armstrong e Edwin ‘Buzz’ Aldrin pousaram na Lua com um relógio suíço no pulso. E a primeira coisa que fizeram lá, antes mesmo de fincar a bandeira estelar norte-americana, foi instalar a vela solar desenvolvida pela Universidade de Berna - o único experimento científico não-americano a bordo do Apollo 11.

Promising discovery in search for extra-terrestrial life

Mas hoje em dia, o desafio é de ir ainda mais longe. Entender do que são feitos os exoplanetas. Esta é a missão do telescópio espacial CHEOPS, o primeiro satélite europeu "Made in Switzerland", lançado em dezembro passado.

Thousands of planets – but is there life out there?

Em 6 de outubro de 1995, Michel Mayor e Didier Quéloz, do Observatório de Genebra, anunciam a descoberta do primeiro planeta girando em torno de ...

Os aplausos não são meramente educados, afinal este Nobel é totalmente justificado. A descoberta é uma das mais importantes do século 20 em astronomia, e abriu novos campos de pesquisa para entender nosso lugar no universo e multiplica por milhões as chances de encontrar vida extraterrestre.

‘With the Nobel Prize, you’ve reached the Olympus of science’

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Suíça está na primeira divisão no espaço sideral Marc-André Miserez e Marie Emmermann (ilustração) 18. Abril 2020 - 12:30 E de repente o assunto está na boca do povo: o prêmio Nobel de Mayor e Queloz lembraram aos suíços que seus astrofísicos estão na vanguarda da busca por exoplanetas. Assim como em muitas áreas de pesquisa e exploração espacial. Em 1995, a descoberta fez pouco barulho fora dos círculos científicos. Ao longo dos anos, contudo, o público começou a perceber que o que era até então ficção científica, agora era realidade comprovada: a galáxia está repleta não apenas de estrelas, mas também de planetas. E os primeiros a identificar um desses mundos que orbitam uma estrela que não seja o nosso sol se chamam Michel Mayor e Didier Queloz. Vinte e quatro anos depois, essa descoberta rendeu-lhes o Prêmio Nobel de Física. Os aplausos não são meramente educados, afinal este Nobel é totalmente justificado. A descoberta é uma das mais importantes do século 20 em astronomia, e abriu novos campos de pesquisa para entender nosso lugar no universo e multiplica por milhões as chances de encontrar vida extraterrestre. No aniversário de 20 anos da descoberta deste primeiro exoplaneta, dediquei um artigo mais aprofundado sobre o assunto. Mas a busca pela vida não é uma tarefa fácil, ainda mais quando a procuramos em mundos a centenas de milhares de bilhões de quilômetros de distância. É aqui que entra a engenhosidade humana, e também os nossos cientistas suíços. Mas hoje em dia, o desafio é de ir ainda mais longe. Entender do que são feitos os exoplanetas. Esta é a missão do telescópio espacial CHEOPS, o primeiro satélite europeu "Made in Switzerland", lançado em dezembro passado. Essa engenhosidade era necessária desde o início da missão. Aliás, como podemos ter certeza da existência desses planetas, já que, além de uma ou duas fotos nebulosas com uns pontos vagos de luz, ninguém jamais os viu? A explicação está neste vídeo. Mas a reputação dos suíços no espaço não se deu só pelo CHEOPS, ou por Mayor e Quéloz, ou mesmo pelo astronauta nacional Claude Nicollier - o primeiro especialista em missão não-americana da NASA. Em 1969, os astronautas Niel Armstrong e Edwin ‘Buzz’ Aldrin pousaram na Lua com um relógio suíço no pulso. E a primeira coisa que fizeram lá, antes mesmo de fincar a bandeira estelar norte-americana, foi instalar a vela solar desenvolvida pela Universidade de Berna - o único experimento científico não-americano a bordo do Apollo 11. Desde o início da exploração espacial, raramente houve uma missão americana ou européia que não levasse alguma tecnologia suíça. O país é célebre pela fabricação de instrumentos confiáveis de alta precisão, condições essenciais para resistir às constrições de uma viagem espacial. Seja movendo um veículo espacial em Marte, "cheirando" gases que escapam de um cometa, ou tirando imagens de alta definição de um planeta no sistema solar, os engenheiros suíços têm a solução. A Suíça, o país da relojoaria e da mecânica de precisão, também possui um sistema de ensino e pesquisa muito eficaz. Isso explica em parte como uma pequena nação nas montanhas se tornou um grande país no espaço.