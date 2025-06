Emirados Árabes Unidos vs. Suíça: rivalidade ou sinergia no comércio de commodities?

Com benefícios fiscais e localização estratégica, Dubai se tornou um polo para empresas suíças em expansão. O comércio bilateral cresce rapidamente, mas a movimentação também gera debates sobre concorrência e riscos reputacionais.

A Torre Suíça, inspirada no Matterhorn, está localizada entre os imponentes arranha-céus de uma parte do vasto distrito central de negócios de Dubai. Ela é uma peça no mosaico em evolução das conexões comerciais entre a Suíça e o Oriente Médio.

Inaugurado em 2013, o edifício de 40 andares foi um dos primeiros a surgir no Centro Múltiplo de Commodities de Dubai (DMCCLink externo), uma zona livre de impostos que rapidamente se transformou em uma selva de arranha-céus reluzentes. A Torre Suíça abriga diversos negócios que se beneficiam da característica de “tudo em um” do distrito para o comércio de commodities e serviços relacionados.

Sob câmeras de vigilância, o diretório eletrônico no saguão do prédio revela uma mistura de negociantes de energia, empresas de perfuração e transporte, consultores e salões de beleza. O Swiss Group Advisory DMCC, um provedor de serviços corporativos, tem escritórios no 15º andar. Seu diretor executivo, Roberto Delorenzi, diz em uma troca de e-mails que os Emirados Árabes Unidos (EAU) são “o lugar para se estar”.

Delorenzi explica que a nação do Golfo se tornou um centro-chave de comércio de commodities na última década, aproveitando seu potencial como um elo de trânsito entre o Oriente e o Ocidente, oferecendo fácil acesso ao Extremo Oriente, à Europa e à África. “Dois bilhões de pessoas vivem a uma distância de voo de quatro a cinco horas; esse número por si só destaca o potencial deste mercado”, observa.

“Os investidores nos EAU ou na região, ou até mesmo da Índia, são também uma fonte importante de financiamento para as empresas de comércio”, aponta Giacomo Luciani, professor da Universidade de Genebra.

A ascensão dos EAU como um centro global de commodities o torna um possível rival da Suíça, que abriga os gigantes do comércio de energia Glencore, Gunvor, Trafigura, Vitol e Mercuria, com lucros líquidos somados de mais de 50 bilhões de dólares (44 bilhões de francos suíços) nos últimos dois anos, segundo o Bloomberg.

Mas, até agora, as dinâmicas comerciais parecem funcionar a favor de ambos. O comércio bilateral superou os 22,3 bilhões de dólares em 2023, um aumento de 41,2% em relação a 2022. O Ministério suíço das Relações Exteriores (EDA) aponta esse crescimento como evidência da “sinergia entre nossas economias”. Na região do Oriente Médio, a Arábia Saudita vem em segundo lugar, com 6,8 bilhões de dólares em comércio bilateral em 2023.

De acordo com o diretor executivo do DMCC, Ahmed Bin Sulayem, entre 2021 e 2023 houve um aumento de 30% no número de empresas suíças que se estabeleceram em Dubai, totalizando mais de 400. Não está claro se essa tendência continuou ou se estabilizou em 2024, pois o DMCC não forneceu números atualizados.

Isso ocorre em meio a um boom no comércio de commodities que resultou em maior regionalização do comércio e reestruturação das cadeias de suprimentos, em meio a tensões geopolíticas crescentes. Alguns compradores de petróleo russos se deslocaram para os EAU após os países ocidentais imporem sanções sobre o petróleo russo.

Início precoce

Desde a introdução de um Tratado de Dupla Tributação em 2012, atualizado em 2022, a Suíça se tornou um dos principais investidores em Dubai, contribuindo com o equivalente a 4% do investimento estrangeiro direto no país, observa Delorenzi. O Acordo de Livre Comércio de 2014 entre a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA) e o Conselho de Cooperação do Golfo solidificou ainda mais essas conexões econômicas entre a Suíça e os Emirados Árabes Unidos.

Dos sete emirados que compõem os EAU, Dubai atrai o maior número de empresas estrangeiras, segundo Delorenzi. A cidade oferece três grandes zonas livres: DIFC, Jafza e o DMCC. Esta última é a maior, com 25 mil empresas registradas e é um testemunho do esforço do governo para posicionar Dubai, com seus portos e armazéns de última geração, como um importante centro de comércio de commodities.

Dubai pode ser conhecida por seus edifícios altos e altas temperaturas, com condições semelhantes às do deserto, mas também oferece esqui. Martin Sasse / Laif

As três zonas permitem a propriedade estrangeira total com 0% de imposto. Dubai também possui duas grandes bolsas de commodities: a Bolsa de Ouro e Mercadorias de Dubai (DGCXLink externo) e a Bolsa de Mercadorias de Dubai (GMELink externo). O emirado de Abu Dhabi, a pouco mais de uma hora de distância do centro de comércio de Dubai, atrai empresas do setor financeiro global, incluindo da Suíça. Sharjah, a leste, é popular entre as startups.

Grandes multinacionais abriram uma filial ou subsidiária nos EAU, diz Delorenzi, enquanto empresários que buscam expandir e crescer mudaram suas operações e famílias para o país, em busca de uma mudança de vida total. Delorenzi, que é suíço, mudou-se para Dubai em 2009.

“A facilidade para fazer negócios e a variedade de oportunidades significam que colocar os pés no país não é privilégio apenas de multinacionais com grande capital, mas também de negócios familiares e empreendedores”, diz ele.

O Conselho Empresarial Suíço (SBCLink externo), que organiza eventos regulares de networking e sociais para seus 405 membros, também está localizado na Torre Suíça. “Há bastante gente da Suíça vindo para cá”, disse um funcionário do SBC. “Alguns estão interessados em abrir um negócio aqui, mas não sabem como começar e estão testando as águas para tentar fazer mais contatos.”

Outro atrativo para indivíduos e empresas é a estrutura tributária competitiva dos EAU. Não há imposto de renda para indivíduos, e a Lei de Imposto Corporativo, que entrou em vigor em junho de 2023, aplica uma alíquota única de 9% sobre a receita superior a AED 375 mil (90 mil francos). Em comparação, a alíquota média de imposto corporativo na Suíça é de cerca de 14,6%, sendo que os centros de comércio de commodities no cantão de Zug e no cantão de Genebra oferecem taxas menores de 11,6% e 14%, respectivamente.

Fabio Belloni, diretor executivo da International Business Advisors, reconhece que os impostos baixos colocam os EAU no mapa como um local atrativo para negócios. Mas isso não é o único fator. Os processos burocráticos são mais fáceis do que na Suíça, ele diz, e muitos serviços são totalmente digitalizados, incluindo o processo de inscrição para abrir um negócio.

“É um país seguro para famílias. Tem uma boa infraestrutura e a qualidade de vida é muito alta”, diz Belloni sobre a alta vigilância e segregação no estado policial à beira-mar. Organizações da sociedade civil, incluindoLink externo a ong Human Rights Watch, criticaram abusos trabalhistas contra migrantes, que representam quase 90% da população.

Mudança de direção do óleo russo

Dubai como centro de comércio recebeu um impulso extra quando os países ocidentais impuseram sanções à Rússia, que é uma grande produtora de commodities, após Moscou lançar uma guerra em grande escala contra a Ucrânia em 2022. Muitos russos se mudaram para os EAU para fazer negócios, em um momento em que se sentiam menos bem-vindos em várias partes do mundo.

Até 2022, Genebra era o centro nervoso do comércio de petróleo bruto da Rússia, o terceiro maior produtor mundial. Após a invasão russa da Ucrânia, a Europa impôs um embargo ao petróleo bruto transportado por via marítima e um limite de preço de $60 por barril foi estabelecido. O objetivo era reduzir as receitas do petróleo russo sem interromper completamente o mercado global.

Com as novas restrições em vigor, muitos comerciantes suíços olharam para Dubai como uma alternativa. A Litasco, empresa de comércio internacional da Lukoil, inaugurou sua sede em Genebra com 300 postos de trabalho em 2020, antes de transferirLink externo parte de suas operações de comércio para Dubai, a fim de evitar sanções. As empresas de comércio de petróleo russas Gazprom e Rosneft fizeram o mesmo.

A Public Eye, uma ONG suíça, relatouLink externo que Dubai substituiu Genebra como o principal centro de comércio de petróleo bruto russo após fevereiro de 2022 e alertou que novos players naquele mercado opaco incluíam subsidiárias de empresas suíças. “Dubai optou por não impor sanções nem se alinhar com o limite de preço. Isso tornou a cidade em um centro crítico para o comércio de petróleo bruto russo”, disse a organização.

A mudança nas atividades comerciais russas para Dubai gerou controvérsias. No DMCC, cerca de 20 mil empresas foram criadas nos primeiros dois anos após a guerra da Rússia contra a Ucrânia, observa Florence Schurch, secretária-geral da Suissenégoce, a associação suíça de negociantes de commodities. Em comparação, o setor de comércio de commodities na Suíça, que contribui com cerca de 3,8% do PIB suíço, conta com 900 empresas de comércio.

Riscos desnecessários

Schurch afirma que, embora esse boom certamente não tenha sido impulsionado por cidadãos ou empresas suíças, ele “levanta riscos éticos e reputacionais significativos, não apenas para Dubai, mas também para a Suíça”.

Alguns comerciantes criaram entidades jurídicas separadas para se distanciar de suas operações suíças. “Eles são ágeis”, diz um ex-comerciante de Genebra. “Eles abrem uma empresa, fazem algumas transações e depois dissolvem a empresa. É uma avaliação de risco e recompensa. Se você pode ganhar 20 milhões de dólares em algumas transações, gastar um milhão para criar uma estrutura temporária não é nada.”

A Suíça foi pressionada pela União Europeia quando não sancionou a Paramount Energy and Commodities, com sede em Genebra, por transferir seu comércio de petróleo russo a preços acima do limite de preço para Dubai. No final de 2024, a Suíça rejeitou uma rodada de sanções da UE que teria exigido que os comerciantes com sede na Suíça fizessem o “melhor esforço” para garantir que suas subsidiárias em países terceiros não burlassem as sanções.

As grandes empresas de petróleo suíças afirmam que estão fazendo tudo conforme a lei e que estão comprometidas com a Suíça. O comércio realizado a partir de Genebra em Dubai pela Gunvor, cuja cofundadora Gennady Timchenko foi uma das pessoas atingidas pelas sanções dos EUA em 2014, após a Rússia atacar a Ucrânia, é em grande parte composto por petróleo e gás não russos, de acordo com um porta-voz. Timchenko vendeu sua participação majoritária na empresa um dia antes que as medidas punitivas entrassem em vigor.

“Conforme a lei”

O porta-voz da Trafigura afirma que a empresa terminou seus contratos de longo prazo com produtores estatais russos de petróleo bruto e produtos petrolíferos antes da entrada em vigor das sanções europeias em maio de 2022.

A Litasco não respondeu a um pedido de comentário, mas suas comunicações corporativas sugerem que ela se reorganizou e se rebatizou para focar mais na Europa desde que as sanções entraram em vigor.

Em fevereiro de 2024, os EAU foram retirados da lista cinza do Financial Action Task Force (FATF), na qual haviam sido incluídos em 2022 devido a “deficiências estratégicas” na supervisão de lavagem de dinheiro. “Não é como se qualquer pessoa pudesse mudar uma empresa para Dubai para fazer negócios com a Rússia, burlando as sanções”, diz Belloni, rejeitando a ideia de que os requisitos legais no estado do Golfo são menos rigorosos.

Caminho de mão dupla

Genebra ainda é um centro-chave para o comércio de petróleo e financiamento comercial. Especialistas creditam a neutralidade política de longa data da Suíça e sua experiência no manuseio de transações internacionais complexas a isso. Esses ativos parecem ser reconhecidos pelas empresas dos EAU que estão se tornando cada vez mais globais e abrindo filiais na Suíça, nos EUA e no Reino Unido.

Desde 2022, algumas empresas dos EAU abriram filiais no centro de comércio de commodities de Genebra, de acordo com o registro cantonal. A Oilmar DMCC, uma empresa de comércio de petróleo e fretamento, foi registrada logo após a invasão da Rússia na Ucrânia. Outros novatos em 2023 incluem a Tamal Trading and Logistics e a Mahsul Trading & Services.

“Genebra sempre foi percebida como uma cidade internacional e aberta que oferece serviços financeiros e de comunicação para os comerciantes”, diz Luciani, da Universidade de Genebra. “Há alternativas, como Londres, mas Genebra continua sendo um centro central de commodities na Europa. As empresas de comércio obtiveram lucros recordes.”

A Trafigura e a Gunvor, cada uma com escritórios em Dubai, afirmam que sua presença nos EAU reflete uma economia global na qual o Oriente Médio desempenha um papel de destaque. A Trafigura, com mais de 12.000 funcionários globalmente, observa que tem apenas 35 funcionários em Dubai, sem especificar suas funções. A Gunvor, com 15 funcionários em Dubai, é pequena em comparação com mais de 280 na Suíça.

“O motivo pelo qual a Gunvor veio para Genebra, em 2003, foi o talento e o acesso ao financiamento”, diz Seth Pietras, porta-voz do Grupo Gunvor, justificando sua sede que continua localizada na cidade de prédios baixos à beira do lago. “As pessoas querem morar aqui. Elas querem ser educadas aqui. Embora o financiamento comercial tenha se tornado global, seu patrimônio permanece aqui.”

