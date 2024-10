Como um objeto arqueológico foi devolvido à Namíbia

Laidlaw Peringanda em frente ao seu Museu do Genocídio em um bairro periférico de Swakopmund. Michael Heger / swissinfo.ch

Em Swakopmund (Namíbia) encontram-se vários vestígios e evidências do passado colonial alemão. O Museu do Genocídio se dedica à tragédia dos hereros. Lá, também está exposto um artefato encontrado na Suíça.

O Museu do Genocídio de SwakopmundLink externo tem cerca de 12 metros quadrados. Em uma pequena mesa de escritório, Laidlaw Peringanda, artista e ativista herero, recebe os visitantes.

À sua frente, há um laptop, e sobre a mesa estão diversos livros e revistas sobre o tema. As fotos nas paredes testemunham os atos dos soldados alemães: cabeças decapitadas, homens emaciados em correntes, crânios empilhados em montes.

Primeiro genocídio do século 20

Entre 1904 e 1908, as tropas do Império Alemão na então colônia da Namíbia, conhecida como Sudoeste Africano Alemão, assassinaram até 100 mil pessoas dos grupos étnicos herero e nama, colocando-as em campos de concentração ou expulsando-as para o deserto.

Em Swakopmund, fora do Museu do Genocídio, há pouca discussão sobre esses eventos. A cidade ainda é fortemente influenciada pela língua e cultura do poder colonial alemão.

Um grupo de hereros e namas em cativeiro de guerra alemão. Entre 1904 e 1908, até 100.000 pessoas foram mortas pelas tropas do Império Alemão. Fotograf unbekannt / Wikimedia Commons

Há muitos anos, Peringanda se empenha em combater a negação e o esquecimento – com seu museu em um bairro periférico, onde uma grande parte da população negra vive na pobreza.

Um dos focos de seu trabalho é a busca e repatriação de artefatos e restos humanos de seu povo, os herero: “Eles estão espalhados por todo o mundo, em museus e coleções privadas”.

Restos humanos da Namíbia ainda podem ser encontrados em várias instituições suíças. Uma delas é em Zurique, onde recentemente foram estudados por um estudante suíço de origem namibiana.

Ela herdou um cocar herero

Em casos raros, também particulares entram em contato diretamente com Peringanda para devolver itens.

Como Katharina Küng, do cantão de Zurique, que por muito tempo teve um adorno de cabeça, que havia herdado da mãe, pendurado na parede de sua casa. “Pensávamos que era um forro de uma armadura antiga”, lembra-se Küng.

O ativista Laidlaw Peringanda com um objeto repatriado da Suíça por Katharina Küng em frente ao seu museu. Michael Heger / swissinfo.ch

Foi somente em uma viagem à Namíbia que ela reconheceu no museu de Peringanda que se tratava de um adorno de cabeça tradicional dos hereros. Antes da colonização, ele era usado por mulheres casadas em ocasiões especiais. Durante a colonização alemã, missionários obrigaram a população a vestir-se de forma europeizada.

De volta à Suíça, Küng decidiu que o adorno de cabeça deveria ser devolvido. No entanto, como não tinha documentos e quase nenhuma informação, ela hesitou em levar pessoalmente o artefato para a Namíbia: “Tinha medo de fazer algo ilegal — e se fosse presa na fronteira?”

Através da internet, Küng entrou em contato com Peringanda, e juntos decidiram pela forma mais segura para ambas as partes: o adorno de cabeça foi enviado pelo correio. Hoje, ele está exposto no museu de Peringanda em Swakopmund.

Mas como ele foi parar na parede de Küng? “Minha mãe trabalhava como empregada doméstica, limpava casas de pessoas ricas”, diz Küng. O adorno de cabeça deve ter vindo de uma dessas casas, mas ela não conseguiu descobrir de quem exatamente. Sua mãe já faleceu há muito tempo, assim como as pessoas para quem ela trabalhou.

Durante o período colonial, também cidadãos se estabeleceram na Namíbia. Segundo o historiador namibiano Dag Henrichsen, da Universidade da Basileia, eles trabalharam como agricultores, comerciantes, artesãos e engenheiros.

Conflitos jurídicos sobre as devoluções

A disposição de Katharina Küng para devolver o adorno é uma exceção. Peringanda, do Museu do Genocídio em Swakopmund, está em litígio com museus como o Museu Americano de História NaturalLink externo, em Nova York. Eles se recusam a devolver artefatos e restos humanos da Namíbia. Peringanda também recebe ameaças de morte de alguns germano-namibianos.

Além disso, a administração municipal de Swakopmund coloca obstáculos ao trabalho de Peringanda. Eles temem pelo impacto na imagem da cidade entre os turistas. Contudo, ele continua – mesmo fora do pequeno museu.

Nessa manhã, Peringanda recebe no cemitério um grupo de turistas da Alemanha. Juntos, eles passam pelos túmulos cuidadosamente cuidados com nomes europeus até a parte posterior do cemitério.

Aqui, centenas de pequenos montes cobrem o solo arenoso. Alguns são adornados com pedras empilhadas, poucos são marcados com cruzes de madeira. Túmulos se estendem até onde a vista alcança.

“Amnésia colonial” em Swakopmund

A única inscrição visível em toda a área adorna a grande lápide negra que separa o setor europeu do setor africano do cemitério. Aqui, Peringanda conta sobre a morte de uma quantidade desconhecida de namas e hereros, que foram enterrados em sepulturas improvisadas durante o seu cativeiro, entre 1904 e 1908: morreram de fome, trabalho escravo, violência sexual, doenças e exaustão.

Segundo Dag Henrichsen, nos túmulos de Swakopmund, além dos mortos nos campos de concentração, também estão sepultados trabalhadores contratados que morreram de frio, tifo e escorbuto, como os ovambos e os damaras, respectivamente do norte e centro da Namíbia, assim como homens das colônias britânicas da África Ocidental e Meridional. Em 1918/19, juntaram-se a esses várias centenas de vítimas da gripe espanhola. O que todos têm em comum é que foram trabalhadores africanos forçados para a colônia de assentamento.

Anterior Próxima A livraria de Swakopmund. A paisagem urbana, inspirada na pátria alemã, ainda hoje é mantida e preservada. Michael Heger / swissinfo.ch A Casa Woermann, nomeada em homenagem ao maior empresário alemão da era colonial. Nas inscrições da casa, pode-se ler: “Que todos deixem a discórdia à porta.” e “Que a harmonia perdure entre estas paredes.” Michael Heger / swissinfo.ch Uma vista de uma vitrine do museu local. Uniformes da Schutztruppe (tropa de proteção), insígnias militares e armas de todos os tipos podem ser encontrados em abundância aqui. Michael Heger / swissinfo.ch O autêntico Biergarten (jardim de cerveja) bávaro em enxaimel na África. Michael Heger / swissinfo.ch O ancoradouro, próximo ao centro de Swakopmund, uma cidade à beira-mar. Michael Heger / swissinfo.ch Uma empresa familiar, fundada em 1908, agora na sua terceira geração de venda de ferragens e produtos para o lar. Michael Heger / swissinfo.ch No restaurante Altstadt, o cardápio oferece joelho de porco, chucrute e purê de batata. Na base do edifício, há uma réplica do Monumento do Cavaleiro de Windhoek, que homenageia os soldados alemães que morreram entre 1904 e 1908. Michael Heger / swissinfo.ch Cenário 1

Cenário 2

Cenário 3

Cenário 4

Cenário 5

Cenário 6

Cenário 7

Bernd Heyl também se dedica, como guia turístico, a uma abordagem crítica do passado. Há 16 anos, ele organiza viagens de estudo para a Namíbia, reconhecidas como formação de professores pelo Ministério da Cultura de Hesse, e escreveu um guia de viagens pós-colonialLink externo sobre a história colonial alemã. No entanto, a maioria dos turistas na Namíbia não percebe isso. Heyl fala de uma “amnésia colonial”.

Ele escreveu o livro “para que ficasse ao lado de todos os outros livros na estante”. Heyl fala sobre “livros reacionários que glorificam o colonialismo” nas livrarias de Swakopmund.

A cidade de 76 mil habitantes se apresenta como uma vitrine idílica da era colonial – com fachadas em estilo Art Nouveau, frontões wilhelminianos e nomes de ruas em alemão. O sofrimento do passado permanece oculto.

Namíbia, colônia alemã

Em 1884, a Alemanha proclamou a Namíbia como sua primeira colônia: África do Sudoeste Alemã. Como a cidade portuária mais importante da colônia, Swakopmund foi a porta de entrada para colonos e soldados alemães. Enquanto os alemães erguiam fazendas, os nativos eram rebaixados a cidadãos e cidadãs de segunda classe, despojados de suas terras e direitos.

A placa da estação ferroviária de Garub, da era colonial alemã, localizada no meio do deserto da Namíbia. Keystone

Quando, em janeiro de 1904, a resistência aumentou e 100 colonos alemães foram mortos, o Império Alemão respondeu com violência genocida.

Um forte contraste com o Museu do Genocídio é visível no muito maior Museu Local de Swakopmund. Na loja, são vendidos os livros mencionados por Heyl, como “Dias Quentes – Minhas Experiências na Luta contra os Hereros” (do original “Heisse Tage – Meine Erlebnisse im Kampf gegen die Hereros” ou “Vida de Soldado…Experiências como Canhoneiro de Hesse na Lorena e no Sudoeste Africano Alemão” (“Soldatenleben…Erlebnisse als hessischer Kanonier in Lothringen und Deutsch-Südwestafrika”). Uniformes da tropa colonial, insígnias militares e armas de todos os tipos são abundantes no museu local.

“Declaração Conjunta” da Alemanha e da Namíbia Após anos de duras negociações entre os governos da Alemanha e da Namíbia, foi firmada em junho de 2021 uma declaração conjuntaLink externo altamente controversa, ainda não ratificada, que enfrenta forte resistência na Namíbia. Nela, o governo alemão reconhece que os eventos da época “podem ser chamados de genocídio sob a perspectiva atual”. A declaração reconhece uma “obrigação moral, histórica e política” de pedir desculpas pelo genocídio, mas exclui explicitamenteLink externo qualquer responsabilidade jurídica. Em vez de pagar reparações, a Alemanha se comprometeu a fornecer 1,1 bilhões de euros em ajuda à reconstrução ao longo de 30 anos. Os Relatores Especiais da ONULink externo criticam o fato de que os hereros e namas, os principais afetados pelo genocídio, não foram diretamente incluídos nas negociações entre o governo alemão e o governo da Namíbia. Eles exigemLink externo que o governo alemão faça pagamentos diretos de reparações aos grupos afetados.

Quem deseja se informar sobre o genocídio precisa procurar bastante. Em uma sala de conferências abandonada, na parte de trás do museu local, desde uma exposição em 2022, há pelo menos alguns painéis com informações sobre o que chamam de “período sombrio” entre 1904 e 1908.

Tempos mudam em Swakopmund

Swakopmund não permaneceu intocada pelo tempo. O monumento da Marinha no centro da cidade, que homenageia os soldados alemães mortos na luta contra os “hereros insurgentes”, foi vandalizado com tinta vermelha.

A Kaiser-Wilhelm-Strasse agora se chama Sam Nujoma Avenue, em homenagem ao primeiro presidente da jovem república.

Laidlaw Peringanda fala a turistas sobre a história colonial e o genocídio no Sudoeste Africano Alemão (Deutsch-Südwestafrika). Michael Heger / swissinfo.ch

Mas o símbolo da mudança também está nos jovens que ajudam Peringanda quatro vezes por ano na restauração das sepulturas no cemitério. Segundo ele, entre esses voluntários estão muitos jovens namibianos de ascendência alemã. No entanto, eles preferiram não comentar seu envolvimento ao SWI swissinfo.ch.

Coleções da Namíbia em museus suíços Até hoje, coleções da Namíbia ainda estão presentes em museus suíços. O Museu de História de Berna alberga uma coleção do casal bernjurassiano Victor e Marie Solioz, datada de 1906. Victor Solioz foi o engenheiro-chefe da ferrovia de Otavi, envolvido na construção da infraestrutura colonial do Império Alemão na atual Namíbia. Como o casal conseguiu, em meio à guerra, obter centenas de objetos e transportá-los para a Europa, permanece um mistério. O acervo faz parte de um projeto de parceria entre o Museu de História de Berna e os descendentes da comunidade de origem, intitulado Usakos – Making of Common HistoryLink externo. Até 2026, está previsto que os objetos sejam devolvidos ao seu local de origem. A coleção etnográfica mais extensa sobre a Namíbia pré-colonial está no Museu de Etnologia da Universidade de Zurique. Baseia-se nas viagens do botânico de Zurique Hans Schinz entre 1884 e 1886. Em um comunicado à imprensaLink externo, o museu afirmou que enfrenta o desafio de encontrar “uma forma adequada e eticamente justificável” de lidar com os objetos da coleção.

Edição: Benjamin von Wyl.

Edição de imagens: Thomas Kern

Adaptação: Karleno Bocarro

